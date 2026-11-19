গাড়িতে লাঠি-ডিম নিয়ে হামলা বিজেপি'র, মহুয়ার অভিযোগে আদালত অবমাননার প্রশ্ন অভিষেকের
Abhishek Banerjee on Mahua Moitra Post: কৃষ্ণনগরের সাংসদের পোস্টটি রি-পোস্ট করে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সুরে রাজ্য প্রশাসনকে নিশানা করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ।
Published : November 19, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: গাড়ি ঘিরে ধরে ধাক্কাধাক্কি, লাঠি আর ডিম ছুড়ে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে । খোদ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের গাড়িতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ । ঘটনার সময় পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবি করেছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ।
উল্টে পুলিশ তাঁকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বলে অভিযোগ সাংসদের । বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে এই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আনেন মহুয়া । সেই পোস্টটিই পরবর্তীকালে শেয়ার করে রাজ্য সরকার ও স্বরাষ্ট্র দফতরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
মহুয়ার পোস্ট করা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর গাড়ির কাচের বাইরে কালো পতাকা ও বিজেপির দলীয় পতাকা নিয়ে একদল মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন । গাড়ির খুব কাছে চলে এসে উত্তেজিত জনতা ধাক্কাধাক্কিও করছে । এই ভিডিয়োটি পোস্ট করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মহুয়া মৈত্র ।
Will the Calcutta High Court initiate contempt proceedings against the State Government and the Home Department for defying its orders, or does contempt of court apply only to the Opposition while those in power and their BJP allies enjoy special immunity?— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 19, 2026
সাংসদের কথায়, "সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি— বিজেপি গুন্ডারা আমার গাড়ি ধাক্কা দিচ্ছে, লাঠি ও ডিম নিয়ে হামলা চালাচ্ছে, অথচ পুলিশ তাদের সরাতে কিছুই করছে না । উল্টে পুলিশ আমাকেই চলে যেতে বলছে । এমনটা যে ঘটতে পারে, সেই খবর আমাদের কাছে ছিল এবং পুলিশকে তা জানানোও হয়েছিল । তা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ।"
সাংসদের এই অভিযোগ ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায় । আগে থেকে খবর থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল না, তা নিয়ে উঠতে শুরু করে প্রশ্ন । মহুয়ার এই পোস্টের প্রায় এক ঘণ্টা পর বিষয়টি নিয়ে আসরে নামেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সাংসদের পোস্টটি রি-পোস্ট করে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সুরে রাজ্য প্রশাসনকে নিশানা করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ তুলে অভিষেক তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "নির্দেশ অমান্য করার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট কি রাজ্য সরকার এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করবে, নাকি আদালত অবমাননা কেবল বিরোধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আর ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা ও তাঁদের বিজেপি মিত্ররা বিশেষ রক্ষাকবচ ভোগ করবেন ?"
অভিষেকের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । কারণ, এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কেবল পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকেই কাঠগড়ায় তোলেননি, পাশাপাশি শাসক ও বিজেপির মধ্যে গোপন আঁতাতের অভিযোগও উসকে দিয়েছেন । আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন তা কার্যকর করছে না-বলে সরাসরি অভিযোগ করেছেন তিনি । সব মিলিয়ে, মহুয়া মৈত্রের গাড়িতে হামলার ঘটনা এবং পুলিশের ভূমিকা ঘিরে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই সরগরম হয়ে উঠেছে সোশাল মিডিয়া ও রাজ্য রাজনীতি । তবে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন বা বিজেপি নেতৃত্বের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।