'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধের আর্জি নিয়ে এবার 'সুপ্রিম' দ্বারে অভিষেক

'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধের আর্জি নিয়ে এবার 'সুপ্রিম' দ্বারে অভিষেক
Abhishek Banerjee on media trial: অভিষেকের অভিযোগ, এভাবে তাঁর সুনাম, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ।
Published : October 30, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: তাঁর বিরুদ্ধে চলা নানা মামলা নিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল চলছে ৷ এই অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও, জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে চায়নি আদালত ৷ তাই এ বার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন মমতা-তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, তদন্তাধীন বিভিন্ন মামলার তথ্য তদন্তকারী সংস্থা এবং কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দ্বারা প্রকাশ্যে চলে আসছে । সেগুলি বন্ধ করা হোক । অভিষেকের দায়ের করা এই মামলা আগামী সোমবার শুনবে শীর্ষ আদালত ।
তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার তদন্ত চলাকালীন তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য, তদন্তের অগ্রগতি এবং জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে । এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, তথ্য বাইরে এলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে । অভিষেকের অভিযোগ, এভাবে তাঁর সুনাম, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ।
অভিষেক এই মামলায় জানিয়েছিলেন, 2023 সালে কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশের পর তদন্তাধীন বিষয়ে রিপোর্টিং করার ব্যাপারে 2024 সালের 7 ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গাইডলাইন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যমে মনগড়া খবর পরিবেশন করা হচ্ছে ৷
উদাহরণ হিসাবে অভিষেক জানিয়েছিলেন, গত জুন মাসে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে বিধায়কদের সই জালের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনায় ভবানী ভবনে জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা হয়েছিল তাঁকে ৷ সেদিন তাঁকে কী জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি কী উত্তর দিয়েছেন- এই নিয়ে মনগড়া সংবাদ পরিবেশন চলেছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ৷ পাশাপাশি, সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বিদেশ যাত্রার আগে তিনি 25টি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ করা হয় ৷ বিদেশে তাঁর সঙ্গে কারও রোমান্টিক সম্পর্ক রয়েছে - এই রকম রসালো ভিত্তিহীন খবরও পরিবেশন করা হয়েছে বলে দাবি করেন অভিষেক ৷ এই মামলায় তিনি জাতীয় এবং আঞ্চলিক একাধিক মিডিয়া হাউজকে যুক্ত করেন পার্টি হিসাবে ৷
আদালতের কাছে অভিষেক আবেদন করেন, তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য পুলিশ যাতে বাইরে প্রকাশ না-করে, সেই নির্দেশ দেওয়া হোক । অথবা আদালত জানিয়ে দিক, তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে এবং সম্মানহানি হয় এমন সব খবর প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে সংবাদমাধ্যম ।
প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলাটি ছেড়ে দেন । তিনি জানান, এই মামলাটি তাঁর এজলাসের বিচার্য বিষয় নয় । পরে মামলাটি যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে । তিনি মামলাটি দ্রুত শুনতে রাজি হননি । হাইকোর্ট জানায়, এখনই মামলাটি দ্রুততার সঙ্গে শুনানি করতে হবে এমন প্রয়োজনীয়তা নেই । নভেম্বর মাসে মামলা তালিকাভুক্ত করা হবে । এই অবস্থায় হাইকোর্টে আপাতত সুরাহা না-পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ ৷