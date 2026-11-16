DJ মামলায় ফের হাইকোর্টে অভিষেক ! অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন

DJ মামলায় ফের হাইকোর্টে অভিষেক ! অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন
Abhishek Banerjee: আগের শুনানিতে 6 নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ।
Published : November 16, 2026 at 2:40 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ডিজে মামলায় ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার তিনি তাঁর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ।
গত 6 নভেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । ইতিমধ্যেই সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । কেন কলকাতা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি বা ছুটির আগে কেন আদালতকে জানানো হয়নি, তা নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বিচারপতি । তবে শেষপর্যন্ত আগামী সপ্তাহে শুক্রবার মামলার শুনানি করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর গত 15 মে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ করা হয় । সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কণ্ঠস্বরের নমুনা প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । পাশাপাশি রক্ষাকবচও দিয়েছিলেন তিনি । 6 নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ।
এরপর মেয়াদ শেষের বেশ কিছুদিন পর 16 নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "ইতিমধ্যে রক্ষাকবচের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে । আগেই কেন আদালতকে ওয়াকিবহাল করানো হয়নি?"
আইনজীবী জানান, একাধিক মামলার চাপে তাঁরা এই মামলার দিকে নজর রাখতে পারেননি । ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃতই হয়েছে । তাতে ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, "ঠিক আছে তাহলে ডিসেম্বর মাসে বা আগামী বছর জানুয়ারি মাসে এই মামলার শুনানি করা হবে ।" কিন্তু আইনজীবীর অনেক কাকুতি মিনতির পর বিচারপতি আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানি করতে রাজি হন ।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের পর একের পর এক মামলা দায়ের হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে । বেশিরভাগ মামলাতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে রক্ষাকবচ পেয়েছেন । সেরকমই একটা মামলা এই ডিজে । বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ডিজে তো বাজবেই এমন জোরে বাজবে যে কান ঝালাপালা করে দেব ৷" পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয় ।