কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার বিরোধিতা করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক
বিধাননগর সাইবার থানায় দায়ের হওয়া মামলায় সিআইডি অভিষেকের ভয়েস টেস্ট বা কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার আর্জি জানিয়েছিল আদালতে।
Published : June 25, 2026 at 12:07 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: কণ্ঠস্বর নমুনার বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডিজে মামলায় সিআইডি-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি ৷ এই মামলার তদন্তে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়েছে সিআইডি ৷ তার বিরুদ্ধেই বৃহস্পতিবার আদালতের দ্বারস্থ হন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ ৷
এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ৷ বিধাননগর সাইবার থানায় দায়ের হওয়া মামলায় সিআইডি অভিষেকের ভয়েস টেস্ট বা কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার আর্জি জানায় নিম্ন আদালতে ৷ ইতিমধ্যে আদালত তাতে অনুমতিও দিয়েছে ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এদিন বিচারপতি কৌশিক চন্দর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী। আদালতে অভিষেকের আইনজীবীর বক্তব্য, ওই কণ্ঠস্বর তাঁর মক্কেলেরই। তিনি তো অস্বীকার করিনি যে, ওই কণ্ঠস্বর তাঁর নয়। তারপরেও কেন কণ্ঠস্বর নমুনার প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রশ্নও তোলেন অভিষেকের আইনজীবী ৷ বিচারপতি কৌশিক চন্দ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ আগামী সোমবার হতে পারে মামলার শুনানি।
উল্লেখ্য, ভোট প্রচারে উস্কানিমূলক মন্তব্যের মামলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর পরীক্ষার (ভয়েস স্যাম্পল টেস্ট) অনুমতি দিয়েছিল বিধাননগর আদালত ৷ আদালত সিআইডি-র এই আবেদন মঞ্জুর করেছে ৷ আগামী 30 জুন তাঁকে বিধাননগর আদালতে হাজির থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে এদিন হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন অভিষেক।