স্ত্রীর মৃত্যুর পর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত স্বামীদের ! সতীদাহ প্রথার 'নয়া ব্যাখ্যা' অভিষেকের

সতীদাহ নিয়ে তথ্যগত ভুল বক্তব্যের জেরে পাল্টা কটাক্ষ শুনতে হল অভিষেককেই ৷ শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলেও ৷ সোশাল মিডিয়াতেও শুরু হয়েছে ট্রোল ৷

নয়া সতীদাহ প্রথা ব্যাখ্যা অভিষেকের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
মেদিনীপুর, 17 জানুয়ারি: সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ৷ এবার সেই প্রসঙ্গ তুলে বাম-বিজেপিকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে বলতে শোনা গেল, "রামমোহন রায় না-থাকলে হয়তো মায়ের মৃত্যুর পর বাবাকে চিতায় পুড়িয়ে মারা হত !" সতীদাহ প্রথার এ হেন ভুল ব্যাখ্যা করায় পাল্টা কটাক্ষ শুনতে হল তাঁকেই ৷ আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিজেপিও।

মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে শুক্রবার সভা করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷ নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পর মঞ্চে ওঠেন ৷ ভাষণের শুরু থেকেই বিজেপি-সিপিএম এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও কটাক্ষ করতে থাকেন তিনি । সে প্রসঙ্গেই টেনে আনেন বিপ্লবীদের কথা ৷ মঞ্চ থেকে সতীদাহ প্রথা নিয়ে অভিষেক বলেন, "বাংলা আর বাঙালির কাছে অন্যতম মনীষী রাজা রামমোহন রায় ৷ তিনি তৎকালীন সময়ে সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন।"

নয়া সতীদাহ প্রথা ব্যাখ্যা অভিষেকের (ইটিভি ভারত)

যদিও এদিন সতীদাহের পুরো প্রথাটাকেই উল্টে ব্যাখ্যা করেন অভিষেক ৷ তিনি বললেন, "বিজেপির নেতারা এই রামমোহন রায়কে ব্রিটিশের দালাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। রামমোহন রায় যদি না-থাকতেন তাহলে আমার মা বা আপনার মায়ের মৃত্যুর পর সেই আগুনের চিতায় ঝলসে মৃত্যুবরণ করতে হত আপনার বা আমার বাবাকে। সেই সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন একজন বাঙালি।"

অভিষেকের এই মন্তব্য নিয়ে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি শঙ্কর গুছাইত বলেন, "অশিক্ষিত কয়লা চোর, বালি চোর ভাইপোর কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। ইতিহাস বিকৃত করার একটা চেষ্টা চলছে। রাজ্যের মানুষ বিধানসভা নির্বাচনে এসবের যোগ্য জবাব দেবেন।"

সতীদাহ প্রথা আর রাজা রামমোহনের অবদান...

সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথাকে শেষ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তৎকালীন সময়ে কোনও বিধবা মহিলাকে তাঁর মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। যা সহমরণ বা নামেও পরিচিত ছিল। 1799 সালে উইলিয়াম কেরি এই প্রথা বন্ধের প্রয়াস করেছিলেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে তিনি (রাজা রামমোেহন রায়) সতীদাহ বন্ধের আবেদন জানান।

এরপর 1812 সালে রামমোহন রায় সতীদাহ বিরোধী সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। 1821 সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’ শিরোনামের একটি পুস্তিকা। পরে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য আবেদন করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক রামমোহনের যুক্তির যথার্থতা অনুভব করে এ সংক্রান্ত একটি আইন তৈরির উদ্যোগী হন। আরও পরে 1829 সালের 4 ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে আইন পাস হয়।

