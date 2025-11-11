ETV Bharat / state

দিল্লি বিস্ফোরণ: কেন্দ্রের জবাবদিহি চান অভিষেক ! দরকার যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তোপ মহুয়ার

এই ঘটনায় রাজধানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে দায়ী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

দিল্লির বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তোপ তৃণমূলের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 11 নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে তোলপাড় দেশ ৷ এই ঘটনায় রাজধানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ এনে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে দায়ী করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই বিষয়ে কেন্দ্রের জবাবদিহি দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সতীর্থ সাংসদ মহুয়া মৈত্র আবার একযোগে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৷

দিল্লির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । একইসঙ্গে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে কড়া ভাষায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। দু'জন নেতার বক্তব্যেই প্রতিফলিত হয়েছে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ ।

এদিন সোশাল মিডিয়ার বার্তায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "দিল্লির লালকেল্লার কাছে এই মর্মান্তিক বিস্ফোরণের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত । নিহতদের পরিবারের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা । আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ।" তিনি আরও লেখেন, "দেশের রাজধানীর বুকে এ ধরনের নিরাপত্তা বিপর্যয় একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । দিল্লি পুলিশ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে । তা হলে এমন গুরুতর নিরাপত্তা ব্যর্থতা ঘটছে কীভাবে ?"

মাত্র একদিন আগেই হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে প্রায় 350 কেজি বিস্ফোরক ও একটি অ্যাসল্ট রাইফেল উদ্ধারের ঘটনা স্মরণ করিয়ে অভিষেক লেখেন, "এই দুটি ঘটনা একসঙ্গে বিচার করলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভয়াবহ শৈথিল্য সামনে আসে । এটা শুধু উদ্বেগজনক নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনকও । কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ ও সময়সীমা নির্ধারিত বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা, প্রয়োজনে আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত পরিচালনা করা উচিত, যাতে সত্য সামনে আসে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি হয় ।" অভিষেকের কথায়, "এটা কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, দেশের মানুষের নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি ছিনিমিনি খেলা । কেন্দ্রকে এখনই জবাবদিহি করতে হবে ।"

অন্যদিকে, তৃণমূলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক্স-এ পোস্ট করে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করেন । তিনি লিখেছেন, "ভারতের দরকার একজন যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ঘৃণা ছড়ানো মন্ত্রী নয় । আমাদের সীমান্ত ও শহর - দুটোই রক্ষার দায়িত্ব তাঁর । তাহলে কেন সব ক্ষেত্রেই তিনি এতটা ব্যর্থ হচ্ছেন ?"

এই পোস্টের পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি পোস্টকে ট্যাগ করে তাঁকেও নিশানা করেন মহুয়া মৈত্র ৷ মোদি তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "ভারতের একটি শক্তিশালী সরকার দরকার । মোদি কোনও ব্যাপার নয় । আমি ফিরে যেতে পারি এবং একটি চায়ের দোকান খুলতে পারি । কিন্তু, জাতি আর কষ্ট সহ্য করতে পারবে না ।" তাঁর এই পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মহুয়া লেখেন, "হ্যাঁ, ভারতের প্রয়োজন এমন এক শক্তিশালী সরকার, যারা সত্যিই আমাদের রক্ষা করবে । আপনার মতো নেতাদের জন্য হয়তো অন্য কোনও কর্মজীবনের সুযোগ অপেক্ষা করছে ।"

রাজধানীর বুকে এমন সন্ত্রাসমূলক ঘটনার পর তৃণমূল নেতাদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় এটা স্পষ্ট, এই মুহূর্তে এ রাজ্যের শাসকদল কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকেই বড় করে দেখছে । তারা সরাসরি এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেই নিশানা করেছে ৷

