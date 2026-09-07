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এরপর অভিষেককে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ দেব ! বার বার এফআইআরে বিরক্ত হাইকোর্ট

বিষ্ণুপুর থানায় দুটি ও রবীন্দ্রনগর থানায় একটি এফআইআরে আদালত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছে ।

Abhishek Banerjee gets relief from Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 1:17 PM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের রক্ষাকবচ কলকাতা হাইকোর্টের । বার বার এফআইআরে বিরক্ত হয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ফের যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক এফআইআর দায়ের হয়, তাহলে আদালত এরপর তাঁকে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ দেবে ।"

আপাতত বিষ্ণুপুর থানায় দুটি ও রবীন্দ্রনগর থানায় একটি এফআইআরে আদালত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছে । তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশে উল্লেখ করেছেন, এর আগে দুটি পিটিশনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগেই আদালত রক্ষাকবচ দিয়েছে । 4 জুলাই তাঁর বিরুদ্ধে নতুন যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সেবাশ্রয়-1 ও সেবাশ্রয়-2-কে কেন্দ্র করে অভিযোগ । অভিযোগ, রাজ্যের মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি । চিকিৎসা সংক্রান্ত গাফিলতির অভিযোগ করা হয়েছে । কিন্তু আদালতে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি । তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । সেই জন্য আদালত মনে করে, যে অভিযোগ করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্তকারীরা নিশ্চয় তদন্তে সত্য উদঘাটন করতে পারবে ।

এবিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য, গুরুতর বিষয়ের কারণেই অভিজিৎ দাস ববি বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । এছাড়া 11 জুলাই ও 23 জুলাই অভিযোগ করা হয় রবীন্দ্রনগর থানা ও বিষ্ণুপুর থানায় ।

আদালত এদিন বলেছে, চলতি বছরের 11 জুলাইয়ের অভিযোগে দেখা যাচ্ছে, 2025 সালে 25 এপ্রিল কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে একজনের ডান পায়ের অপারেশন করা হয় । এরপর সেবাশ্রয় ক্যাম্পের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন তাঁর পরিস্থিতির অবনতি হয় । এই বিষয়টি চিকিৎসা সংক্রান্ত গাফিলতি হতে পারে । কিন্তু তার সঙ্গে সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ কোথায় ?

বিচারপতি আরও বলেন, অভিজিৎ দাস ববি, যিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি এর আগেও একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছেন । এখানে চার জুলাই তাঁরই অভিযোগ । সেই কারণে 30 নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না । 23 নভেম্বর ফের শুনানি হবে মামলার । পুলিশকে তদন্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে আদালতে । তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে । জিজ্ঞাসাবাদ করতে 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে ।

এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিতে 3 সেপ্টেম্বর তিনি বিদেশে গিয়েছেন চোখের চিকিৎসা করাতে । ফলে তিন সপ্তাহ পরে, 22 সেপ্টেম্বর দেশে ফেরার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নোটিশ পাঠানো যাবে বলে জানিয়েছে আদালত ।

এদিনের মামলার শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী গোপালশঙ্কর নারায়ণ তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর খারিজের আবেদন করেন । 4, 11, 23 জুলাই দায়ের করা তিনটি এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে তিনি মামলা করেছেন । 4 জুলাই এবং 11 জুলাই দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে । দুটির বিষয় একই । অভিজিৎ দাস ববি একটা অভিযোগ দায়ের করেছেন । সেবাশ্রয়কে কেন্দ্র করেই আর একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন অন্য এক ব্যক্তি ।

শুনানিতে বিচারপতি এদিন বলেন, "এই কোর্ট 25 অগস্ট একটা নির্দেশ দিয়েছে অন্যান্য এফআইআরে । ফলে এখন এই এফআইআর-গুলোতে আলাদা করে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না সেটা দেখতে চায় আদালত । মুলত চিকিৎসা সংক্রান্ত গাফিলতি নিয়ে এই অভিযোগ ।"

তখন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "এক্সপায়ার হওয়া ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে ।" সেই শুনে বিচারপতির প্রশ্ন, "অভিষেকের সঙ্গে সরাসরি অভিযোগের যোগ কোথায় ? আদালত মনে করছে, তদন্ত করুন । কিন্তু হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই ।"

এরপর বেশ বিরক্তির সুরে বিচারপতি বলেন, "আদালত এইবারে নির্দেশ দেবে, আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও এফআইআর দায়ের করা যাবে না । অনেক হয়েছে । আদালত আর সহ্য করবে না । সেই মে মাস থেকে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক একই ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে । আর আদালতকে মামলা শুনতে হচ্ছে । আদালত অত্যন্ত বিরক্ত । এখানে মেডিক্যাল নেগলিজেন্স হতে পারে । কিন্তু তার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ কীসের ? ডাক্তারের গাফিলতি হতে পারে । আপনারা তদন্ত করে চার্জশিট দিন । দু'বার নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর এই অভিজিৎ দাস ববি একের পর অভিযোগ দায়ের করছেন ৷"

রাজ্যের আইনজীবী তখন অভিজিৎ দাস ববির সম্পর্কে বলেন, "উনি একজন হুইসল ব্লোয়ার ।" অভিজিৎ দাস ববির আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "উনি দু'বার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন মানে তিনি অভিযোগ করতে পারেন না ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত 15 বছর ধরে রাজ্যকে লুটেছেন । সেবাশ্রয়ে ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে । তদন্ত বন্ধ করা উচিত নয় । সাধারণ মানুষ আদালতে এলে তাকে আদালতের আটকানো উচিত নয় । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপার পাওয়ারফুল ব্যক্তি ।"

বিচারপতি একথা শুনে বলেন, "সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা দিন । দিয়ে নিজের বক্তব্য জানান । আদালতে চেঁচাচ্ছেন কেন ?" তখন রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, "ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট না-মেনে সেবাশ্রয় চালানো হয়েছিল ।"

বিচারপতি ফের বলেন, "সামগ্রিক অভিযোগ । অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি যোগ কোথায় সেটা বুঝতে পারেনি আদালত । অভিযোগের ধরন দেখে আদালত সন্তুষ্ট নয় । কলকাতা হাইকোর্টের একের পর এক এজলাসে অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ।"

এরপরই তিনটি এফআইআরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে 30 নভেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । তবে অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে ৷

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TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
SEBAASHRAY
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
CALCUTTA HIGH COURT

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