সেবাশ্রয়ে অনিয়ম, অভিষেককে রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট

সেবাশ্রয়ে অনিয়ম, অভিষেককে রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট
সেবাশ্রয় সংক্রান্ত অভিযোগে অভিষেককে 11 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত । শুনানি ছাড়়া রক্ষাকবচের বিরোধিতায় রাজ্য।
Published : August 21, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: বিধায়কদের সই জাল এবং ডিজে মন্তব্যের পর আরও একটি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত প্রকল্প সেবাশ্রয়ের নামে বেআইনি কাজকর্ম, চিকিৎসায় গাফিলতির মতো ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের হাত বাঁধল আদালত । মামলার নথি না দেখে এবং কোনও শুনানি ছাড়া তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া সংক্রান্ত আদালতের সিদ্ধান্তের তুমুল বিরোধিতা করেন রাজ্যের আইনজীবী ।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বক্তব্য, শুধু তাঁর এজলাস নয়, হাইকোর্টের অন্য এজলাসও অভিষেককে বিভিন্ন মামলায় রক্ষাকবচ দিয়েছে । পাশাপাশি শীর্ষ আদালত তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্রও দিয়েছে । এমতাবস্থায় এই মামলায় 11 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাংসদকে রক্ষাকবচ দেওয়া হল। মামলার পরবর্তী শুনানি 7 সেপ্টেম্বর ।
সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় দুটি আর রবীন্দ্রনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় অভিষেকের সেবাশ্রয়ের বিরুদ্ধে । কিন্তু আদালত রক্ষাকবচ দেওয়ায় আপাতত সাংসদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারির মতো কড়া ব্যবস্থা নিতে পারবে না পুলিশ ।
বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একধিক এফআইআর খারিজের দাবিতে মামলার শুনানি হবে আগামী 25 অগাস্ট। সেই কারণে এই মামলার শুনানি আপাতত 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখছে আদালত। 11 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।"
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার ও সেবাশ্রয় নিয়ে অভিযোগকারী অভিজিৎ দাস ববির আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রক্ষাকবচ দেওয়ার বিরোধীতা করেন। মামলা না শুনে রক্ষাকবচ দেওয়া যায় না বলে দাবি করেন তাঁরা ।
তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর নির্দেশ, "একের পর এক মামলা দায়ের হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। আদালত অন্য মামলা শুনতে পারছে না । রক্ষাকবচ দিলেও তদন্তে বাধা দিচ্ছে না আদালত। মে মাস থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক মামলা শোনা হচ্ছে। রক্ষাকবচ দেওয়া হচ্ছে যাতে মামলাগুলি অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে যায় । যদি 7 সেপ্টেম্বর মামলা শোনার পর আদালত দেখে অভিযোগের সারবত্তা আছে এবং অভিযোগের স্বপক্ষে নথি আছে তখন মামলা শোনা হবে।" রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে । এবার সেবাশ্রয় মামলাতেও রক্ষাকবচ পেলেন অভিষেক ।