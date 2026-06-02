সম্পত্তির বৈধতার প্রশ্নে পুরনিগমের নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে অভিষেকের পরিবার
বাড়িগুলো আইনসঙ্গত এবং তার নথিও রয়েছে ৷ মামলা দায়েরের পর এমনটাই জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা ৷
Published : June 2, 2026 at 1:40 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক সম্পত্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে কলকাতা পুরনিগমের দেওয়া নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সাংসদের পরিবার ৷ বাবা-মা এবং লিপস অ্যান্ড বাউন্স কোম্পানির তরফে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ কেএমসি'র নোটিশ খারিজ করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের গ্রীষ্ম অবকাশকালীন বেঞ্চে দায়ের হয়েছে মামলা ৷
মামলায় দাবি করা হয়েছে, পুরনিগমের পক্ষ থেকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে 25 মে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি কেএমসি-কে নথি দিয়ে তার জবাবদিহি করেছে ৷ তা সত্ত্বেও সেই নোটিশ প্রত্যাহার করা হয়নি । সেই জন্য ওই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা । আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে ৷
বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যে সরকারের পালাবদল ঘটেছে ৷ এর পরপরই তৃণমূলের সেনাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একাধিক বাড়ির বৈধ নথিপত্র আছে কি না, জানতে চাওয়া হয় । পাশাপাশি বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ৷
এর বিরুদ্ধে অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিপস অ্যান্ড বাউন্সের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে দাবি করা হয় বাড়িগুলো আইনসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় আইনি নথিপত্রও রয়েছে এবং করও দেওয়া হয় ৷
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের আমতলা পার্টি অফিসে ভাঙচুর করার পর পুলিশে এফআইয়ার করেও কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । কলকাতা হাইকোর্টের গ্রীষ্মাবকাশকালীন বেঞ্চে বুধবার বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হতে পারে ।
এই মামলায় তাদের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন অর্থাৎ, 4 মে সোমবার দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলার বিষ্ণুপুরে অন্তত 250 জন বিজেপি সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় ভাঙচুর করে ৷ বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরেই এই ভাঙচুর হয় ৷ বিষ্ণুপুর থানায় FIR দায়ের করলেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পুলিশ প্রশাসন । তাই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ।