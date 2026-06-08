দিল্লিতে 'ব্যস্ত' অভিষেক! সময় চেয়ে ফের এড়ালেন সিআইডির হাজিরা

দিল্লিতে 'ব্যস্ত' অভিষেক! সময় চেয়ে ফের এড়ালেন সিআইডির হাজিরা
বিধানসভার স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল, নতুন তারিখ দেবে সিআইডি নাকি নেবে কড়া পদক্ষেপ ? কৌতূহল সব মহলে ৷
Published : June 8, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: সিআইডির তলব ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই সোমবার ভবানী ভবনে হাজির হলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিধানসভার স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলার তদন্তে তাঁকে এদিন সশরীরে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ভবানী ভবনে না গিয়ে তিনি দিল্লিতেই দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
সূত্রের খবর, পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে কলকাতায় ফিরতে না-পারায় সিআইডির কাছে আরও কিছুটা সময় চেয়ে আবেদন করেছেন অভিষেক । যদিও সেই আবেদন তদন্তকারী সংস্থা গ্রহণ করবে কি না, তা নিয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট বার্তা মেলেনি । ফলে নতুন করে তাঁকে আবার তলব করা হবে নাকি আইনি পথে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।
মামলার সূত্রপাত, গত 30 মে। সেদিন দুপুরে কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছে সিআইডির একটি দল তাঁকে নোটিশ দেয় । বিধানসভার স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলার তদন্তে 1 জুন দুপুর 12টায় ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিল সেই নোটিশে । তবে নির্ধারিত দিনের সকালে সিআইডিকে পাঠানো এক চিঠিতে অভিষেক জানান, সোনারপুরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার জেরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন । চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ্রামে থাকায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেও তিনি দাবি করেন । একই সঙ্গে তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সে সময় তদন্তকারী সংস্থার কাছে 15 দিনের সময় চান ।
কিন্তু সেই আবেদন মেনে নেয়নি সিআইডি । তদন্তকারীরা দ্বিতীয়বার তাঁর বাসভবনে গিয়ে নতুন নোটিশ ধরিয়ে দেন । সেখানে 15 দিনের পরিবর্তে সাত দিনের সময় দিয়ে 8 জুন অর্থাৎ সোমবার ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় । এরপরই সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক । যদিও দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এই মামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই একজন ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছে সিআইডি । তদন্তকারীদের দাবি, বিধানসভার বিভিন্ন নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতির সূত্র মিলেছে । সেই কারণেই নথি, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তদন্তকে হাতিয়ার করে বিরোধী কণ্ঠকে চাপে রাখার চেষ্টা চলছে ।
এখন নজর একটাই, সিআইডি কি অভিষেককে ফের নতুন করে সময় দেবে নাকি তদন্তে অনুপস্থিতির বিষয়টিকে সামনে রেখে আরও কড়া অবস্থান নেবে ?
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