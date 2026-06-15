অভিষেককে 11 ঘণ্টা জেরা ইডির, তদন্তে সাহায্য করেছেন ; দাবি সাংসদের
তদন্তকারীরা অভিষেকের থেকে একাধিক বিষয় জানতে চান ৷ আগে থেকেই তাঁর জন্য কয়েকটি প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল ৷
Published : June 15, 2026 at 11:04 PM IST
কলকাতা, 15 জুন : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় 11 ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার রাত দশটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । এদিন সকাল 10টা 56 মিনিটে সিজিও কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছন অভিষেক।
এরপর বেলা 11টা থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের মুখোমুখি হন তিনি। ইডি সূত্রের খবর, এদিন তদন্তকারীরা অভিষেকের থেকে একাধিক বিষয় জানতে চান ৷ আগে থেকেই তাঁর জন্য কয়েকটি প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল ৷ মূলত 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' কোম্পানির আর্থিক লেনদেনের উৎস এবং নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করতেই এই জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয় বলে সূত্রের খবর।
জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়াটির ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছে ৷ তাঁর দেওয়া বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "তদন্তকারী কর্মকর্তারা আমাকে যা যা প্রশ্ন করেছেন, আমি সবকিছুরই উত্তর দিয়েছি এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি।"
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর থেকে একাধিক মামলায় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা ৷ কেন্দ্রীয় সংস্থার পাশাপাশি সিআইডিও তাঁকে নিয়ম করে তলব করছে ৷ একদিন আগে রবিবারও সিআইডির কাছে হাজিরা দেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ ৷ তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগ করার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি ৷ এই ঘটনায় আগেও অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ তবে তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তদন্তকারীরা ৷ সেই কারণে রবিবার তাঁকে আবারও তলব করা হয় ৷ এদিন অভিষেকের পাশাপাশি বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা ৷
এদিকে, এই ঘটনার তদন্তে সোমবার রাজ্য বিধানসভায় যায় সিআইডি। দুপুর পৌনে দু'টো নাগাদ বিধানসভায় প্রবেশ করেন সিআইডি আধিকারিকরা । সরাসরি স্পিকারের সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হন তাঁরা । তাঁদের হাতে বেশ কিছু ফাইল ও নথিপত্র ছিল বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, স্পিকারের সচিবালয়ে জমা পড়া বিভিন্ন রেজোলিউশন কপি, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং স্বাক্ষর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতেই তাঁদের এই সফর । অন্যদিকে, আগামিকাল মঙ্গলবার নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন একটি বিতর্কিত মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় আবারও সিআইডি দপ্তরে তাঁর হাজিরার নির্দেশ রয়েছে।