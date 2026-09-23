SIR প্রক্রিয়ায় মৃতদের অভিশাপে শেষ হবে বিজেপি, কমিশন-বিতর্কে তোপ অভিষেকের

SIR প্রক্রিয়ায় মৃতদের অভিশাপে শেষ হবে বিজেপি, কমিশন-বিতর্কে তোপ অভিষেকের
Abhishek demands CEC's removal: কমিশন ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। গরিবের অভিশাপ খুব দ্রুত কার্যকর হয় বলে তোপ অভিষেকের ।
Published : September 23, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ওঠা বিস্ফোরক অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি মনে করেন, জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত এবং আদালতের তত্ত্বাবধানে পুরো নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, SIR প্রক্রিয়ায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের অভিশাপই বিজেপির পতনের জন্য যথেষ্ট ।
সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে আমেরিকায় চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন অভিষেরক। বুধবার কলকাতায় ফিরেই তোপ দাগলেন তিনি । এদিন সকালে একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন-সহ অন্তত 14টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশির মতপার্থক্য় হয়েছিল । কিন্তু বাকি দু'জনের আপত্তি উপেক্ষা করে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জ্ঞানেশ। দুই নির্বাচন কমিশনার একটি বিষয় নিয়ে একদিনে চারবার নিজেদের আপত্তির কথা লিখিতভাবে জানান বলেও প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবেদনে ।
এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরপরই রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। গরিবের অভিশাপ খুব দ্রুত কার্যকর হয় বলে উল্লেখ করে অভিষেক জানান, আজ খাঁচা থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, "যারা জোর করে বাংলা দখল করতে চেয়েছিল এবং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সাংবিধানিক পদগুলোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল—তাদের কথাই বলছি। আগামিদিনে এদের সবার ঠিকানা হবে জেল ।"
নির্বাচন কমিশনের প্রধানের পদত্যাগ ও গ্রেফতারের দাবিতে অভিষেক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সামনেও সরব হয়েছেন । তিনি বলেন, "বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রায় 30 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা এবং বিহারেও এ ধরনের জালিয়াতি করা হয়েছিল। লুক আউট সার্কুলার জারি করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ।
অন্যদিকে, ইমপিচমেন্ট নয়, এবার সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবি জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচন কমিশনের অন্দরে শুরু হওয়া অন্তর্কলহ নিয়ে সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা ৷ কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন মমতাও ৷ সরাসরি বিজেপির বি-টিম তকমা দিয়ে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধেই সুর চড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷়
অন্তর্কলহ ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে নির্বাচন কমিশনও ৷ জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুই কমিশনারের অভিযোগ নিয়ে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া বিতর্কের জবাব দিল নির্বাচন কমিশন ৷ বুধবার কমিশন তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, "ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে তিনজন নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে দু'জন আপত্তি জানিয়েছিলেন।" কমিশনের দাবি, তাদের সমস্ত সরকারি নির্দেশ, সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারির পূর্ণ আইনি বৈধতা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, যে কোনও প্রতিষ্ঠানেই আলোচনার সময় ভিন্নমত ও পর্যবেক্ষণ থাকাটা একটি স্বাভাবিক বিষয় বলেও মনে করছে কমিশন।