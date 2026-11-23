2036 সালের আগেই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন অভিষেক ! তাৎপর্যপূর্ণ দাবি কুণালের
Kunal ghosh significant post: কুণালের কথায়, "বিজেপি ও তার ধান্ধাবাজ পাল্টিবাজ এজেন্টদের কাণ্ডকারখানায় মানুষ এতটাই বিরক্ত, যে সময়টা আরও এগিয়ে আসতেই পারে ।"
Published : November 23, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: দলীয় শিবিরে ভাঙন, নেতাদের দলবদল এবং রাজনৈতিক প্রতিকূলতার আবহে ফের বিস্ফোরক তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে নাম না করে দলত্যাগী ও ‘সুবিধাবাদী’ নেতাদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি । একই সঙ্গে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়েও দিয়েছেন তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ।
তাঁর দাবি, বছর দু-তিনেক আগে তিনি বলেছিলেন, 2036 সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন । কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই সময়সীমা আরও এগিয়ে আসতে পারে । অর্থাৎ 2036 সালের অপেক্ষা না করেই অভিষেকের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন কুণাল ।
ফেসবুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 21 জুলাইয়ের মঞ্চের একটি পুরনো ছবি পোস্ট করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি । সেখানে কুণালের নিশানায় মূলত সেই সমস্ত নেতা, যাঁরা একসময় তৃণমূলের ক্ষমতা ও সাংগঠনিক পরিসরের সুবিধা ভোগ করেছেন, অথচ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতেই শিবির বদলেছেন কিংবা দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ।
কুণালের অভিযোগ, 4 মে-র আগে পর্যন্ত যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর নিয়ে দলের প্রতীক এবং তহবিলের টাকায় নির্বাচনে লড়েছেন, তাঁরাই এখন ক্ষমতার পালাবদলের পর সুর বদলেছেন । এই নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লিখেছেন, "দিদি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে এরাই তো আলো করে থাকত চারপাশে, মন্ত্রিসভায়, দলে, নানা সরকারি পদে । এই অকৃতজ্ঞ সুবিধাবাদীরা মানুষ হিসেবে ঘৃণ্য । পুলিশ প্রশাসনের মদতে তৃণমূলের ক্ষতি করে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ।"
শুধু দলবদল নয়, ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার পর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর অত্যাচার, হামলা, গ্রেফতার এবং কর্মচ্যুতির অভিযোগও তুলেছেন কুণাল । তাঁর বক্তব্য, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যাঁরা দলের পাশে রয়েছেন, তাঁরাই তৃণমূলের প্রকৃত সম্পদ । এই সময় দলকে নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করাই সবচেয়ে জরুরি বলে মনে করছেন তিনি । কুণালের কথায়, "অত্যন্ত পরিণত দায়বদ্ধতার সঙ্গে দলকে পুনর্গঠনের সময় এটা । মাথার উপর মমতাদি, তারপর অভিষেক এবং দলের সৈনিকরা । চক্রান্তের পাহাড় ভেঙে কাজটা চলছে ।"
রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও নিজের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছেন কুণাল । তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার ও কেন্দ্রের কাজকর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে । অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় না থাকলেও রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কমেনি । বরং বিরোধী শিবিরের লাগাতার আক্রমণই প্রমাণ করছে, বাংলার রাজনীতিতে মমতা ও অভিষেক এখনও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি । কুণালের প্রশ্ন, "না হলে বিজেপি এবং তাদের এজেন্টদের কথা ও কাজে দিনরাত মমতাদি, অভিষেক এবং আমাদের দলের নাম করে আক্রমণ চলবে কেন ?"
তবে কুণালের পোস্টের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ অভিষেকের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে তাঁর পুরনো ভবিষ্যদ্বাণী । বছর দু-তিনেক আগে তিনি জানিয়েছিলেন, 2036 সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে দেখতে চান । সেই বক্তব্যে এখনও তিনি অনড় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল নেতা । কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে সেই সম্ভাবনা আরও আগেই বাস্তব হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি । কুণালের কথায়, "বিজেপি ও তার ধান্ধাবাজ পাল্টিবাজ এজেন্টদের কাণ্ডকারখানায় মানুষ এতটাই বিরক্ত, যে সময়টা আরও এগিয়ে আসতেই পারে ।"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, কুণালের এই পোস্টের দু'টি দিক রয়েছে । একদিকে, দলত্যাগী ও সুবিধাবাদী নেতাদের আক্রমণ করে দলের অনুগত কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি । অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবিষ্যতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরে তৃণমূলের নেতৃত্বের প্রশ্নেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন । আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই দল পুনর্গঠনের কথা বললেও, অভিষেকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর এই ইঙ্গিত নতুন করে জল্পনা উসকে দিল ।