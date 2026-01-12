ETV Bharat / state

‘সোশাল মিডিয়া দলের এয়ারফোর্স’, দলীয় কর্মীদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুলনা অভিষেকের

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কর্মীদের 100 দিনের ডিজিটাল 'ব্লু-প্রিন্ট' বাতলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Abhishek Banerjee
তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 7:52 PM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: বুথ কর্মীরা যদি দলের ‘আর্মি’ হন, তাহলে সোশাল মিডিয়া যোদ্ধারা হলেন দলের ‘এয়ারফোর্স’ ৷ জাতীয় যুব দিবসে বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে তৃণমূল কর্মীদের দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে, কর্মীদের 100 দিনের ডিজিটাল 'ব্লু-প্রিন্ট' বাতলে দিলেন তিনি ৷

রবিবার ‘ডিজিটাল কনক্লেভ’-এর মঞ্চ থেকে দলের সোশাল মিডিয়ার কর্মীদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী 100 দিনে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া যাবে না। পাশাপাশি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিরোধীদের মোকাবিলায় একগুচ্ছ রণকৌশলও বেঁধে দেন তৃণমূল সাংসদ ৷ সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভও উগরে দেন ।

অভিষেকের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয় না ৷ বরং, পান থেকে চুন খসলেই সরকারকে দায়ী করা হয় । এই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল কর্মীদের ‘বিকল্প সংবাদমাধ্যম’ হয়ে ওঠার ডাক দেন তিনি । তাঁর কথায়, ‘‘সংবাদমাধ্যম নয়, সোশাল মিডিয়ায় ডিজিটাল যোদ্ধারাই বাংলার ধারক ও বাহক হিসেবে সঠিক প্রচারটা মানুষের কাছে নিয়ে যাবে ।’’

ABHISHEK BANERJEE
দলীয় কর্মীদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুলনা অভিষেকের (ইটিভি ভারত)

কর্মীদের কাজের পদ্ধতি কেমন হবে, তা নিয়েও বিস্তারিত নির্দেশিকা দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ সতর্ক করে জানান, সস্তায় লাইক বা শেয়ার পাওয়ার আশায় চটকদার পোস্ট করা চলবে না । বরং যুক্তি, তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বিরোধীদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে হবে । বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে কোনওভাবেই যাতে শালীনতার গণ্ডি পার না-হয়, সে বিষয়েও কর্মীদের কড়া বার্তা দেন তিনি । তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, ‘‘অশালীন ভাষা ব্যবহার করবেন না । ওদের আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না । আমরা যুক্তি দিয়ে কাজ করব ।’’

অর্থবল কম হলেও বিজেপির আইটি সেলকে মোকাবিলা করতে ‘ক্রস চেকিং’ বা সত্যতা যাচাইয়ের উপর জোর দেন অভিষেক । মনে করিয়ে দেন, অতীতে বাংলাদেশের ভিডিয়ো বা পুরনো ফুটেজ ব্যবহার করে বাংলায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে । সোশাল মিডিয়া কর্মীদের দায়িত্ব হলো, সেই মিথ্যা ন্যারেটিভ ভেঙে সত্য ঘটনা সামনে আনা । কাজের সুবিধার্থে তিনি কর্মীদের প্রতি 5 দিন অন্তর সোশাল মিডিয়ায় প্রচারের পরিকল্পনা বা ‘অ্যাকশন প্ল্যান’ তৈরি করারও পরামর্শ দেন ।

তৃণমূলের এদিনের অনুষ্ঠানে সরকারি প্রকল্পের প্রচার কৌশলও বুঝিয়ে দেন অভিষেক । তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কীভাবে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর মতো প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে, তা তুলে ধরতে হবে । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হলেও বাংলায় যে ‘নো কোয়েশ্চেন আস্কড’ মডেলে মা-বোনেরা সহায়তা পাচ্ছেন, সেই তুলনামূলক খতিয়ানও সোশাল মিডিয়ায় প্রচারে নিয়ে আনতে হবে ৷" পাশাপাশি, ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর বিভিন্ন শর্তের (যেমন ফ্রিজ বা বাইক থাকলে না পাওয়া) সঙ্গে রাজ্যের সর্বজনীন ‘স্বাস্থ্য সাথী’ প্রকল্পের তুলনা টানার কথাও বলেন ।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধেও ডিজিটাল মাধ্যমে সরব হওয়ার এদিন বার্তা দেন অভিষেক । কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ডাক্তার, গাড়ির মেকানিক বা দোকানির ধর্ম দেখে যেমন মানুষ সেবা নেন না, তেমনই রাজনীতিতেও বিভাজনের ঠাঁই নেই—এই বার্তাটিই জনমানসে গেঁথে দিতে হবে । ইডি-সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে যে দমানো যাবে না, তা মনে করিয়ে দিতে হবে ৷ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, "ডিজিটাল যোদ্ধারা যদি সঠিকভাবে কাজ করেন, তবে আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে 50-এর নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে ।"

