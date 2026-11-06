আপ্তসহায়ক সুমিতকে এনকাউন্টারের ভয় দেখাচ্ছে পুুলিশ, দাবি অভিষেকের

আপ্তসহায়ক সুমিতকে এনকাউন্টারের ভয় দেখাচ্ছে পুুলিশ, দাবি অভিষেকের
Abhishek Banerjee on money recover: অভিকের অভিযোগ, হেফাজতে থাকা তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে ‘এনকাউন্টার’-এর হুমকি দিয়ে জোর করে সিজার লিস্টে সই করানো হয়েছে।
Published : November 6, 2026 at 12:38 PM IST
সরিষা, 6 নভেম্বর: ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কার্যালয় থেকে নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে ‘দুর্বল চিত্রনাট্য’ বলে দাবি করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের অভিযোগ, হেফাজতে থাকা তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে ‘এনকাউন্টার’-এর হুমকি দিয়ে জোর করে সিজার লিস্টে সই করানো হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেই গাড়িতে করে টাকা নিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসে রেখে আসার মতো বিস্ফোরক দাবিও করেছেন তিনি।
দক্ষিণ 24 পরগনার সরিষায় তৃণমূলের একটি কার্যালয় থেকে কোটি টাকার বেশি নগদ উদ্ধার নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মজুমদার সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেছিলেন, হেফাজতে থাকা সুমিত রায়কে জেরা করেই এই টাকার সন্ধান মিলেছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে কালীঘাটের বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনাকে সাজানো বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর স্পষ্ট দাবি, ‘‘পুলিশ কতটা অপদার্থ হলে এমন দুর্বল চিত্রনাট্য রচনা করতে পারে।’’
ডায়মন্ড হারবারের আইসি-র বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনে সাংসদ বলেন, ‘‘ডায়মন্ড হারবারের আইসি একটি কালো এসইউভি-300 নিয়ে গিয়ে রাতে টাকা রেখে এসেছিলেন।’’ তিনি আরও দাবি করেন, তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে সিসিটিভি ফুটেজ মজুত রয়েছে এবং প্রয়োজনে তা আদালতে জমা দেওয়া হবে। শুক্রবার সকালে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এ সংক্রান্ত একটি পোস্টও করেন তিনি ।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পুলিশের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, ‘‘গতকাল থেকে একটা খবর চলছে। বিজেপি এবং রাজ্য সরকারের তরফে, বিশেষত যিনি রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তিনিও গতকাল এ বিষয়ে বলেছেন। বলা হচ্ছে, ডায়মন্ড হারবারে একটি পার্টি অফিস থেকে এক কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম, যে পথে হেঁটেছে, সেই পথে গোদি মিডিয়া হাঁটে না। খবর যাচাই না করেই খবর পরিবেশন করে দেয়।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এক কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু সেই খবরের সত্যতা কতটা ? আদৌ তা সঠিক, নাকি সাজানো ঘটনা, তা তদন্ত করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আজকাল মূলধারার সংবাদমাধ্যম অনুভব করে না।’’
আপ্তসহায়কের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে তাঁর অভিযোগ, ‘‘আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। ইতিমধ্যেই সুমিত রায়ের স্ত্রী পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ যদি কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তা হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। শুধু তাই নয়, সুমিত রায়কে যখন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখনকার গোটা ঘটনাই ভিডিয়োতে রয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, ‘আপনি স্বীকার করুন যে এগুলি আপনি জানেন এবং সিজার লিস্টে সই করুন। নইলে গাইঘাটার মতো এনকাউন্টার করে দেব’।’’
অভিষেকের দাবি, গত 31 তারিখ কালীতলা-আশুতি থানার একটি মামলায় সুমিতকে উস্তি থানার পুলিশ হেফাজতে নেয়। সুমিতের বিরুদ্ধে চলা এই তদন্ত আদতে বিজেপির নির্দেশে হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, "4 মে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর 27 মে ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস সুমিতের এনকাউন্টারের পক্ষে পোস্ট করেছিলেন। সেই নেতার অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ কাজ করছে।"
জানা গিয়েছে, যে কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে, সেটি মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক শামিম আহমেদের। শামিম এক সময়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিলেও এদিন তিনি অভিষেকের পাশেই ছিলেন। অভিষেকের অভিযোগ, শামিমকেও মিথ্যা বয়ান দেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে চাপ দেওয়া হয়েছে। কবে, কোন নম্বর থেকে ফোন এসেছিল এবং কবে শামিম পুলিশ সুপারের দফতরে গিয়েছিলেন, সেই খতিয়ানও দেন তিনি। হুঁশিয়ারির সুরে সাংসদ বলেন, ‘‘মনে রাখবেন, কেন্দ্রের নাম ডায়মন্ড হারবার, সাংসদের নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।’’
একই সঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকেও নিশানা করেন তিনি। বিধায়কদের দিয়ে জোর করে হলফনামায় সই করানো বেআইনি দাবি করে অভিষেক বলেন, "ঋতব্রতকে আজীবন জেলে থাকতে হবে।" ঋতব্রত অবশ্য এ নিয়ে কটাক্ষের সুরেই জবাব দিয়েছেন। পাল্টা ঋতব্রত বলেন, ‘‘শুনলাম বাঘরোল অনেক কিছু বলেছে। আজ বড্ড ক্লান্ত। একটু ঘুমোবো। কাল ফ্লাইটে বসে শুনব।’’