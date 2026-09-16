অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিস আপাতত খালি করতে হচ্ছে না, কী বলল হাইকোর্ট
Calcutta High Court: ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিসে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক করে নেওয়ার জন্য সময় মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : September 16, 2026 at 12:29 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: আপাতত ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খালি করতে হবে না তৃণমূল কংগ্রেসকে । ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস খালি করতে দমকল বিভাগের দেওয়া নোটিশ খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । গত 4 সেপ্টেম্বর দমকল বিভাগ যে নোটিশ দিয়েছিল, বুধবার সেই নোটিশ খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে তাদের অফিসের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা দ্রুত ঠিক করে নিতে নোটিশ দেবে দমকল বিভাগ । তা সত্ত্বেও যদি তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা না-করা হয়, সেক্ষেত্রে দমকল পদক্ষেপ করতে পারবে ।
এর আগে গত 11 সেপ্টেম্বর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলায় দমকল বিভাগের নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন । ওই দিন বিচারপতি দমকল কর্তৃপক্ষকে 4 সেপ্টেম্বর দেওয়া চিঠি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন । পাশাপাশি আজকে মামলার রায় ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছিলেন ।
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, 9 ক্যামাক স্ট্রিট ভবনের ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা লিজ নিয়েছিল দল । চলতি বছরের 25 অগস্ট লিজ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৷ এ নিয়ে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা হয় এবং আদালত 'স্থিতাবস্থা' (status quo) বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে । বর্তমানে দমকল বিভাগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং অভিযোগ করছে যে, ভবনের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে । তারা ভবনটি পরিদর্শন করে ছাদে অবৈধ কাঠামো এবং সপ্তম তলায় বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার দেখতে পেয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী পুরো ভবনটিই বিপদজনক হওয়ার কথা, কিন্তু দমকল বিভাগ শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও সপ্তম তলাকেই নিরাপদ নয় বলে ঘোষণা করেছে । সিলিন্ডারগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ।
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "এটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং এর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ।" অন্যদিকে, ওই বাড়ির মালিক রমা দেবী গোয়েঙ্কার আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে ।" সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বাড়ি খালি করার নোটিশের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন ।
উল্লেখ্য, ক্যামাক স্ট্রিটের 9 নম্বর ঠিকানায় অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় 24 ঘন্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে বলে 25 অগস্ট যে নোটিশ বাড়ির মালিক দিয়েছিলেন, তার ওপর আগেই স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট । ক্যামাক স্ট্রিটের ওই সম্পত্তি নিয়ে মালিক রমা দেবী গোয়েঙ্কার জারি করা উচ্ছেদ নোটিশের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (AITC)। এরপরই আদালত ওই সম্পত্তির বিষয়ে 'স্থিতাবস্থা' (status quo) বজায় রাখার নির্দেশ দেয় । বিচারক সুধীর কুমার এই নির্দেশ দিয়েছিলেন । পাশাপাশি দমকল বিভাগের দেওয়া নোটিশের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ।