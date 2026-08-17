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বিদেশে যাওয়ার আগে আচমকা ফ্রিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক

কোনও কিছু না-জানিয়ে, পদ্ধতি না মেনে বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

Abhishek Banerjee bank account
আচমকাই ফ্রিজ অভিষেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 12:08 PM IST

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কলকাতা, 17 অগস্ট: ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ বিদেশে যাওয়ার আগেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে তাঁর ৷ এই অভিযোগেই এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ ৷

কোনও কিছু না-জানিয়ে, পদ্ধতি না-মেনে বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই মর্মে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর আইনজীবীদের ৷ সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিতে চিকিৎসার জন্য বিদেশ সফরে যাবেন অভিষেক। এই পরিস্থিতিতে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ায় বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য এদিন আদালতে জানান, কী কারণে ফ্রিজ করা হয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে পুলিশের কাছেও কোনও অভিযোগ নেই ৷ অন্যান্য মামলায় তিনি আদালতের নির্দেশ মত পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন বলেও জানান তাঁর আইনজীবী। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মামলা ফাইল করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ আগামী বুধবার হবে এই মামলার শুনানি ৷

উল্লেখ্য, চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অনুমতি না-পেলেও শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অনুমতি পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন গত সপ্তাহে ৷ এরই মধ্যে আচমকাই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ হটাৎ করে কিছু না-জানিয়ে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে বলে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চোখের চিকিৎসা করাতে শর্তসাপেক্ষে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে তিন সপ্তাহের জন্য তাঁর বিদেশযাত্রায় কোনও বাধা সৃষ্টি করা যাবে না ৷ শর্ত হিসাবে আদালত জানিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে ৷ পাশাপাশি, অভিষেককে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে, তাঁর অন্য কোনও পাসপোর্ট নেই ৷ এছাড়া বিদেশে গিয়ে তিনি কোথায় থাকবেন, হাসপাতালের নাম, চিকিৎসক, কোন তারিখে তিনি ফিরবেন, বিমানের বিস্তারিত তথ্য, সমস্ত কিছু জানাতে হবে তাঁকে ৷ তবে, এই সব তথ্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি প্রকাশ করতে পারবে না-বলেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷

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অভিষেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়
ABHISHEK BANERJEE
ABHISHEK BANERJEE BANK ACCOUNT

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