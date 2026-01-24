ETV Bharat / state

যুদ্ধজয়ের জন্য বাকি 100 দিন, দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি অভিষেকের

কোনও ঢিলেমি বরদাস্ত নয়, দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা আত্মতুষ্টি বা 'ধীরে চলো' নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁদের বলছি-স্বপ্ন থেকে জেগে উঠুন।"

ABHISHEK BANERJEE
কোনও ঢিলেমি বরদাস্ত নয়, দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 9:03 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি দলের অন্দরে নিষ্ক্রিয় থাকা নেতাদের কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে দলীয় সাংসদ, বিধায়ক ও পদাধিকারীদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন তিনি।

এই বৈঠকেই একদিকে যেমন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তুলেছেন, তেমনই দলের একাংশ নেতার 'ধীরে চলো' নীতি নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যুদ্ধজয়ের জন্য হাতে আর মাত্র 100 দিন সময় রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, অপরিকল্পিতভাবে এই এসআইআর প্রক্রিয়া চালানোর ফলে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 126 জনের মৃত্যু হয়েছে । তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় 1 কোটি 36 লক্ষ নামের ক্ষেত্রে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে ৷

কমিশন বা বিরোধীরা যে কাউকেই রেয়াত করছে না, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, "দেশের গর্ব নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের সদস্যদের নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। এই অসঙ্গতি নিয়ে তৃণমূলের 10 সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করলেও, সেখান থেকে সদর্থক উত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ কমিশনের সঙ্গে সংঘাতের আবহে অভিষেক এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নির্বাচন কখনও হোয়াটসঅ্যাপে হয় না।

ABHISHEK BANERJEE
দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি অভিষেকের (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "অন্য সব রাজনৈতিক দল হোয়াটসঅ্যাপে আসা নির্দেশ বা 'ডিকট্যাট' মেনে নিলেও তৃণমূল কংগ্রেস তা মানবে না। শুনানির সময় বিএলএ-2 (BLA2)-কে থাকতেই হবে, এই দাবিতে আমরা অনড় ছিলাম এবং শেষমেশ তা আদায় করতে পেরেছি।" সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় ভোটার তালিকার নোটিশ টাঙানো হচ্ছে না-বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মাইক্রো অবজার্ভাররা ডিইও-দের লগ-ইন ক্রেডেনশিয়াল চাইছেন, এমন গুরুতর অভিযোগও তোলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তিনি জানান, আইনি পথেই দল এর মোকাবিলা করবে ৷

কমিশনের পাশাপাশি নিজের দলের নেতাদের একাংশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা শোনা যায় অভিষেকের গলায়। তিনি বলেন, "অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে দলের 'ওয়ার রুম' বা নির্বাচনী কার্যালয়গুলি ঠিকমতো কাজ করছে না। যাঁরা মনে করছেন দায়িত্ব পেয়েও কাজ না-করলেও চলবে, তাঁদের তিনি সতর্ক করে দেন। অভিষেক বলেন, "যাঁরা আত্মতুষ্টি বা 'ধীরে চলো' নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁদের বলছি-স্বপ্ন থেকে জেগে উঠুন। দায়িত্ব পালন না-করলে দল কিন্তু আপনার পাশে দাঁড়াবে না। দল চেয়েছে বলেই আপনি আজ বিধায়ক বা সাংসদ হয়েছেন।"

ABHISHEK BANERJEE
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

সংসদের অধিবেশন চলাকালীন দু-একদিন হাজিরা দিয়ে বাকি সময়টা নিজের নির্বাচনী এলাকায় পড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, সাংসদদের নিজস্ব তহবিল মানুষের স্বার্থে খরচ করার কথাও মনে করিয়ে দেন। বিজেপির বিরুদ্ধে নতুন কৌশলে ভোট কমানোর অভিযোগও আনেন অভিষেক। তিনি দাবি করেন, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিজেপি 'ফর্ম-7' ব্যবহার করে বিরোধীদের ভোট কমিয়েছিল, বাংলাতেও তারা একই ছক কষছে। তৃণমূলের ভোটারদের নাম বাদ দিতে বিজেপির লোকরা গুচ্ছ গুচ্ছ ফর্ম-7 জমা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বাঁকুড়ায় দলীয় কর্মীরা এমন ঘটনা হাতেনাতে ধরেছেন উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, "একজন ব্যক্তি 10টির বেশি ফর্ম জমা দিতে পারেন না। ভুয়ো বা বাল্ক ফর্ম জমা দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ এবং এর জন্য 7 বছরের জেল হতে পারে।" তাই দলীয় কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দেন তিনি।
আগামী দিনের কর্মসূচি হিসেবে তিনি জানান, ভোটার তালিকা প্রকাশের 10 দিনের মধ্যেই শুনানি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বুথ স্তরে বিএলএ-2 এবং বুথ সভাপতিদের নিয়ে 'ভোট রক্ষা কমিটি' গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি, মহিলা সংগঠনকে প্রতিটি ওয়ার্ডে 'পাড়ার সংলাপ' কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক তথ্যচিত্র 'লক্ষ্মী এল ঘরে' প্রদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসআইআর ইস্যুতে রবিবার, জাতীয় ভোটার দিবসে রাজ্যজুড়ে ব্লক ও টাউন স্তরে ধিক্কার সভার ডাক দিয়েছে তৃণমূল। অভিষেকের কথায়, "দিল্লি টাকা আটকে রাখলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আত্মনির্ভর বাংলা গড়ে দেখিয়েছে।" সবশেষে তাঁর হুঙ্কার, "যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা।"

ABHISHEK BANERJEE ON SIR
SIR IN BENGAL
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি অভিষেকের
ABHISHEK BANERJEE

সম্পাদকের পছন্দ

