নৈহাটিতে অভিষেক; বড়মার দরবারে পুজো দিয়ে সারলেন জনসংযোগও

নৈহাটিতে অভিষেক; বড়মার দরবারে পুজো দিয়ে সারলেন জনসংযোগও
মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ নৈহাটির বড়মার দরবারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়৷
Published : October 21, 2025 at 6:58 PM IST
নৈহাটি, 21 অক্টোবর: প্রত্যাশিত মতোই নৈহাটির বড়মার দরবারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পৌঁছন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড৷ এরপর গাড়ি থেকে নেমে তিনি সোজা চলে যান অরবিন্দ রোডে বড়মার পুরনো মাতৃ প্রতিমার সামনে৷ সেখানে বড়মার মূর্তির সামনে একেবারে নিচে বসে বৈদিক মন্ত্রে পুজো ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেখা যায় তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে৷ শুধু তাই নয়, বড়মার মূর্তির সামনে প্রদীপ দেখিয়ে সারেন মায়ের আরতিও৷
বড়মার পুজোতে অংশ নেওয়ার পর অভিষেক মূল মন্দিরে প্রবেশ করেন৷ সেখানেও বড়মার প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের মূর্তির বিশেষ পুজোতে অংশ নিয়েছেন তিনি৷ মায়ের সামনে বসে দিয়েছেন অঞ্জলিও৷ এমনকি, নিজের নাম-গোত্র দিয়ে বড়মার কাছে এদিন পুজোও দিয়েছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়৷ পুজো শেষে বড়মার মন্দিরের দোতলার চলে যান তিনি৷ সেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের একাধিক নেতা-বিধায়কের সঙ্গে অভিষেক একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে৷ তবে, কী নিয়ে কথা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি৷
মন্দির কমিটির তরফে এদিন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের হাতে বালেশ্বরী পাথরের তৈরি বড়মার একটি ছোট মূর্তি এবং বড়মার একটি বাঁধানো বড় ফটো তুলে দেওয়া হয়েছে অভিষেকের হাতে৷ সর্বসাকুল্যে আধ ঘণ্টা বড়মার মন্দির ও পুজোতে ছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব৷ তবে, যতক্ষণ অভিষেক ছিলেন ততক্ষণ ভক্তদের কোনও সমস্যা হয়নি বড়মার মাতৃ প্রতিমা দর্শন কিংবা পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে৷ একপাশে ব্যারিকেড করে সারিবদ্ধভাবে ভক্তরা এদিন দর্শন করতে পেরেছেন বড়মার প্রতিমা৷
এমনিতেই কালীপুজোয় ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে নৈহাটির অরবিন্দ রোড৷ তারই মধ্যে অভিষেকের সেখানে গিয়ে পুজো দেওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে৷ মন্দির থেকে বেরিয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও জনসংযোগে কোনও খামতি রাখেননি তৃণমূলের সেনাপতি৷ দু'পাশে দাঁড়ানো মানুষের উদ্দেশ্যে কখনও অভিষেককে হাত নাড়তে দেখা গিয়েছে৷ আবার কখনও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুর দিকে স্নেহের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি৷ সব মিলিয়ে পুজোর আবহে-ও পুরোদস্তুর জনসংযোগ সেরে নেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ৷
প্রসঙ্গত, সোমবার অর্থাৎ কালীপুজোর দিন বিকেলে লেক কালীবাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে রাজ্যবাসীর জন্য সুস্থতা ও সৌভাগ্য কামনা করেন তিনি৷ দেন পুজোও৷ এরপর লেক কালীবাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান কালীঘাটের বাড়িতে৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কালীপুজোয় শ্যামার আরোধনায় মগ্ন হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ৷
দুর্গাপুজোর সময়েও বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে৷ কখনও পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, আবার কখনও তাঁদের হাতে উপহার তুলে দিতে দেখা যায় তাঁকে৷ এরপর কালীপুজোয় লেক কালীবাড়ি, নৈহাটির বড়মার মন্দিরে এসে পুজো দিলেন অভিষেক৷