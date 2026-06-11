কলকাতায় ফিরে কালীঘাটের বাড়ি হয়ে ভবানী ভবনে অভিষেক, শুরু জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতায় ফিরে কালীঘাটের বাড়ি হয়ে ভবানী ভবনে অভিষেক, শুরু জিজ্ঞাসাবাদ
বিমানবন্দরে নামার পরই অভিষেককে ঘিরে শোনা যায় 'চোর' স্লোগান ৷ সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি তৃণমূল সাংসদ ৷
Published : June 11, 2026 at 4:54 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: দীর্ঘ জল্পনা কাটিয়ে অবশেষে ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে ফিরে প্রথমে কালীঘাটের বাড়িতে যান তিনি ৷ সেখানে সামান্য সময় কাটানোর পর তিনি সোজা চলে যান ভবানী ভবনে ৷ বিধানসভায় সই-জাল কাণ্ডে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন সিআইডির আধিকারিকরা ৷ বহুল আলোচিত এই মামলায় অভিষেকের ভূমিকা এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ নিয়ে তদন্তকারীরা তাঁকে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলে সূত্রের খবর ।
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে দিল্লি থেকে আসা বিমানে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর থেকেই তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখছিল তদন্তকারী সংস্থা । বিমানবন্দরে নামার পরই অভিষেককে ঘিরে শোনা যায় 'চোর' স্লোগান ৷ তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি তৃণমূল সাংসদ ৷ বিমানবন্দর থেকে তাঁর গাড়ি সরাসরি ভবানী ভবনে যাবে বলে মনে করা হলেও, পরে দেখা যায় অভিষেক প্রথমে কালীঘাটের বাড়িতে যান ৷ সেখানে প্রায় 20-25 মিনিট কাটিয়ে হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই ভবানী ভবনে পৌঁছে যান অভিষেক ৷ এরপর রেজিস্টারে সই করে সিআইডি অফিসের ভেতরে ঢুকে যান অভিষেক ৷
উল্লেখ্য, বিধানসভায় সই-জাল কাণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরেই সিআইডি'র নজরে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এই মামলার সূত্র ধরে এর আগে একাধিকবার তাঁর শান্তিনিকেতন এবং কলকাতার বাসভবনে গিয়েছে সিআইডি । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিক নোটিশও পাঠানো হয় । তবে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দিল্লিতে সাংগঠনিক ব্যস্ততার কারণে নির্ধারিত সময়ে তিনি হাজিরা দিতে পারেননি বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি ছিল । এভাবে পরপর তিনবার তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন ।
রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ সেই মামলায় তাঁকে স্বস্তি দিয়ে আদালত বলেছে, আগামী 3 সপ্তাহ পর্যন্ত অভিষেককে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ তবে আজ সন্ধে 6টার মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদকে ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷ তিনি অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেন ৷
তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই এই মামলায় বেশ কিছু নথি, ডিজিটাল তথ্য এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গিয়েছে । সেই সব তথ্যের ভিত্তিতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হচ্ছে । বিশেষ করে বিধানসভার নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত অনিয়ম, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ঘটনার সময়কার বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর থেকে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
ভবানী ভবনের বাইরে এদিন সকাল থেকেই রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা । অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । সংবাদমাধ্যমের বিপুল ভিড়ও লক্ষ্য করা যায় । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে । বিরোধী শিবিরের দাবি, তদন্তের স্বার্থে সকলেরই আইনের সামনে জবাবদিহি করা উচিত । অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আইন মেনেই অভিষেক তদন্তে সহযোগিতা করছেন এবং সত্য সামনে আসবেই ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই জিজ্ঞাসাবাদ মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনতে পারে । তদন্তকারীরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ান নথিভুক্ত করার পাশাপাশি প্রয়োজনে তাঁকে আরও প্রশ্ন করার জন্য ফের তলব করতে পারেন বলেও সূত্রের ইঙ্গিত । এখন নজর ভবানী ভবনের বৈঠক কক্ষের দিকে । অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে কী তথ্য উঠে আসে এবং তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী ৷