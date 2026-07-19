আমতলার অফিস ভেঙেছে বুলডোজার, জরুরি শুনানি চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

আমতলার অফিস ভেঙেছে বুলডোজার, জরুরি শুনানি চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক
শনিবার সকালে আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুতল অফিসটি ভাঙা হয় ৷ এর বিরুদ্ধে আদালতে গেলেন তৃণমূল সাংসদ ৷
Published : July 19, 2026 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: বুলডোজার দিয়ে অফিস ভাঙার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ মমতা-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলায় তৃণমূল সাংসদের এলাকায় এই পার্টি অফিসটি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের নামে রয়েছে ৷ তাঁর অভিযোগ, জমির বৈধ কাগজপত্র থাকার পরও বিজেপি নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতিতে পার্টি অফিস ভাঙার হয়েছে ৷
রবিবার আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চে শুনানি হতে পারে বলে হাইকোর্ট সূত্রে খবর ৷
গতকাল এই পার্টি অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে চিঠি দেন অভিষেক ৷ কারণ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরে আমতলায় অভিষেকের অফিসে হামলার ঘটনা ঘটেছিল ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না-করায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে সেই মামলা থাকলেও তার শুনানি হয়নি ৷
এরই মধ্যে গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতলায় তাঁরই বহুতল অফিস বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয়েছে ৷ তাই এদিন তড়িঘড়ি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানি লিপস অ্যান্ড বাউন্স ৷
এদিকে প্রশাসন সূত্রে দাবি, বৈধ বিল্ডিং প্ল্যান এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের নথি ছাড়াই ওই কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে ৷ পরপর একাধিক নোটিশ পাঠানো হলেও তার কোনও জবাব পাওয়া যায়নি ৷ তাই প্রশাসন কড়া পদক্ষেপের পথে হেঁটেছে ৷ 30 জুন প্রথম নোটিশ পাঠানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ৷ পরে 7 জুলাই দ্বিতীয় নোটিশ দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি 15 জুলাই দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা প্রশাসনের দফতরে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথি পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অভিষেককে ৷ অভিযোগ, কোনও নোটিশেরই উত্তর দেওয়া হয়নি সাংসদের তরফে ৷ নির্ধারিত দিনে হাজিরাও দেননি তৃণমূল নেতা ৷