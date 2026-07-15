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বিধাননগর আদালতে অভিষেক, ডিজে-মামলায় অবশেষে দিলেন কণ্ঠস্বরের নমুনা

ডিজে-মন্তব্য মামলায় কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বিধাননগর আদালতে হাজিরা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নেওয়া হল তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা।

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বিধাননগর আদালতে অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 1:09 PM IST

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বিধাননগর, 15 জুলাই: অবশেষে ডিজে-মন্তব্য সংক্রান্ত উসকানিমূলক ভাষণের মামলায় আইনি টানাপোড়েনের অবসান । কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশের পর আজ, বুধবার বেলা 11টা 55 মিনিটে বিধাননগর আদালতে সশরীরে হাজির হন তিনি ৷ কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তিনি আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়েছেন । তাঁকে ঘিরে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে আদালত চত্বর ৷

আজ সকাল থেকেই বিধাননগর আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত আঁটোসাঁটো । সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার যাতে পুনরাবৃত্তি না-ঘটে, সেজন্য তৎপর ছিল পুলিশ ও প্রশাসন ৷ গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছিল । অন্যদিকে, সকাল থেকেই অভিষেকের বাড়িতে তাঁর আইনজীবীদের তৎপরতা চোখে পড়ে । বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর অফিস টাইমের ব্যস্ত ট্রাফিক পেরিয়ে ঠিক বেলা 11টা 55 মিনিটে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তিনি আদালতে প্রবেশ করেন ।

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আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে ঘিরে এই বিতর্কের সূত্রপাত । অভিযোগ, ছাব্বিশের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, "চার তারিখ 12টার পর দেখব কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা, কার দিল্লির বাবা তাঁকে বাঁচাতে আসে আমি দেখব... ডিজে তো বাজবেই, আর এমন জোরে বাজবে কান ঝালাপালা করে দেব ।" তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে উসকানিমূলক ভাষণ, হুমকি ও শান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে বাগুইআটি থানায় মামলা দায়ের করা হয়, যার তদন্তভার যায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র হাতে ।

তদন্তের স্বার্থে সিআইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার আবেদন জানিয়েছিল । যদিও অভিষেক আগেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো বক্তব্যে কণ্ঠস্বরটি তাঁরই ৷ তবুও আইনি এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের সত্যতা নিশ্চিত করতে তাঁর কণ্ঠস্বরের ফরেনসিক পরীক্ষা প্রয়োজন বলে জানায় তদন্তকারী সংস্থা । এর আগে গত 30 জুন এবং আট জুলাই - পরপর দু’বার বিধাননগর আদালতে হাজিরা এড়িয়ে যান তৃণমূল সাংসদ ।

কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা এড়াতে তাঁর আইনজীবীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন । কিন্তু গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে চরম ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় অভিষেককে । আদালত সাফ জানিয়ে দেয় যে, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে বলেই তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল এবং সব কিছুর একটি সীমা থাকা উচিত । সহযোগিতা না-করলে পূর্বের সমস্ত সুরক্ষাকবচ প্রত্যাহার করার হুঁশিয়ারিও দেন বিচারপতি । হাইকোর্টের এই কঠোর অবস্থানের পর অভিষেকের আইনজীবীরা আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেন এবং 15 জুলাই সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে সম্মত হন । সেই প্রতিশ্রুতি এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই আজ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

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অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিজে মামলা
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