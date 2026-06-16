ডিজে মন্তব্য: সময়ের আগেই ভবানী ভবনে অভিষেক, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু সিআইডির

ডিজে মন্তব্য: সময়ের আগেই ভবানী ভবনে অভিষেক, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু সিআইডির
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে 11টায় কালীঘাটের বাড়ি থেকে বের হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে যান সিআইডির সদর দফতর ভবানী ভবনে ৷
Published : June 16, 2026 at 12:12 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিজে বাজবে, বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া মামলায় মঙ্গলবার ভবানী ভবনে হাজির হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । এদিন সকাল সাড়ে 11টায় কালীঘাটের বাড়ি থেকে বের হন অভিষেক ৷ নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে যান সিআইডির সদর দফতরে ৷
সম্প্রতি এই মামলার তদন্তে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন সিআইডি আধিকারিকরা । সেই নোটিশের ভিত্তিতেই এ দিন তদন্তকারীদের সামনে সিআইডির সদর দফতরে উপস্থিত হলেন তিনি । হাজিরা খাতায় সই করে ঢুকলেন ভবনী ভবনের ভেতরে ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা ৷ এদিন ফের তাঁকে কতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সেদিকে নজর সকলের ৷
সোমবারই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় 11 ঘণ্টা ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । সিজিও কমপ্লেক্সে দীর্ঘ সময় ধরে চলা সেই জিজ্ঞাসাবাদের পরদিনই তাঁকে আবার সিআইডির মুখোমুখি হতে হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে ।
সিআইডি সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোটের প্রচারের সময় ফলপ্রকাশের পর ডিজে বাজানো নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডিজে বাজানো নিয়ে তাঁর করা ওই মন্তব্যকে ঘিরে দায়ের হয়েছিল অভিযোগ ৷ তার প্রেক্ষিতে একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা । সেই কারণেই মঙ্গলবার তাঁকে ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে । এ দিন ভবানী ভবনে পৌঁছনোর পর অভিষেক সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি । সরাসরি তদন্তকারী আধিকারিকদের কক্ষে প্রবেশ করেন তিনি ।
প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসায় তাঁকে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে । কখনও কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি, আবার কখনও রাজ্য পুলিশের সিআইডি ৷ এর আগে বিধানসভায় সই-জাল কাণ্ডে গত 11 ও 14 জুনও ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দু'দিনই দীর্ঘক্ষণ তদন্তকারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ৷
ধারাবাহিক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এ দিনের জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য উঠে আসে এবং তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ।