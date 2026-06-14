ভবানী ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে অভিষেকের, আজই তলব কুণালকেও
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এদিন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে ৷
Published : June 14, 2026 at 12:17 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: বিধানসভায় সই জালিয়াতি-কাণ্ডে ফের রবিবার সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্ধারিত সময় 12টার আগেই এদিন ভবানী ভবনে পৌঁছে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ সকাল 11টা 43 মিনিটে তাঁর গাড়ি সিআইডির সদর দফতরে প্রবেশ করে ৷ রিসেপশনের হাজিরা খাতায় সই করে ভিতরে প্রবেশ করেন তিনি ৷
বিধানসভায় বিরোধী শিবিরের জন্য সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের রেজোলিউশন বুকে একাধিক বিধায়কের স্বাক্ষর নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ সেই মামলাতেই এদিন ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ ভবানী ভবন সূত্রে খবর, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সিআইডির স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা ৷ এই সিটের মাথায় রয়েছেন একজন ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক ৷ মূলত এদিন অভিষেক বন্দ্যোপোধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হবে বিধানসভায় সই জালিয়াতি-কাণ্ডে তাঁর কী ভূমিকা ছিল ৷
একই সঙ্গে এই মামলায় এদিন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানী ভবনে ডাকা হয়েছে । যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, বেলেঘাটার বিধায়ক এখনও ভবানী ভবনে এসে পৌঁছননি ৷ তাঁকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ এর আগে বেশ কয়েকজন বিধায়ককে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে একাধিকবার নোটিশ দিয়ে সই জালিয়াতি-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিআইডির সিটের আধিকারিকরা ৷ ওইসব বিধায়কদের থেকে পাওয়া তথ্য ও বয়ান পর্যালোচনা করে তদন্তকারীরা মনে করছেন যে, এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার ৷
তাই এর আগেও সই জালিয়াতি-কাণ্ডে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে ভবানী ভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ দীর্ঘ টালবাহানার পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে গত 11 তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে ফিরে তিনি ভবানী ভবনে গিয়েছিলেন ৷ সেদিন রাত সাড়ে 11টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷
সিআইডি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুকৌশলে কিছু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সকল প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম হল, বিধানসভায় সই জাল-কাণ্ডে তাঁর কী ভূমিকা রয়েছে ৷ এর পাশাপাশি আরও একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে ফের রবিবার তাঁকে সিআইডির সদর দফতরে ডাকা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এদিন তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হতে পারে বলে ভবানী ভবন সূত্রে জানা যাচ্ছে ৷
তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে গিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে । সেই সূত্র ধরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষের ভূমিকা এবং তাঁদের কাছে থাকা সম্ভাব্য তথ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে সিআইডি । এর আগে এই মামলার তদন্তে কুণাল ঘোষের বাসভবনেও তল্লাশি চালিয়েছিলেন সিআইডি আধিকারিকরা । তদন্ত সংক্রান্ত কিছু নথি ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ওই অভিযান চালানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ।
পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনেও একাধিকবার নোটিশ নিয়ে পৌঁছেছিলেন তদন্তকারীরা । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । সেই মতো গত 11 জুন ও রবিবার হাজিরা দিলেন তিনি ৷ এরপর আগামী 16 জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার ফের ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে ৷ তবে সেটা সই জালিয়াতি-কাণ্ডে নয়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়া এবং হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই মামলায় তাঁকে নোটিশ দিয়েছে সিআইডি ।
বিধানসভার এই সই জালিয়াতি-কাণ্ড রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে । তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন তথ্য । ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তদন্তে কোনও নতুন সূত্র মেলে কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে, এই তদন্তের নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে । অন্যদিকে, সিআইডির বক্তব্য, আইন অনুযায়ী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে । এখন তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে কী তথ্য সামনে আসে, সেটাই দেখার ।