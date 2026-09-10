মৃৎশিল্পীর ছদ্মবেশে অভিষেকের বাড়ির পাঁচিল টপকে সুমিতকে পাকড়াও করল সিআইডি
Sumit Roy Arrest: কেউ মৃৎশিল্পী, কেউ চায়ের দোকানে সাধারণ খদ্দের ! কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এভাবেই 'সাধারণ মানুষের' ভিড়ে মিশে ছিল আধিকারিকরা !
Published : September 10, 2026 at 5:50 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: কেউ মৃৎশিল্পী । কেউ আবার চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছেন । কারও পরনে বারমুডা, হাফপ্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি । দেখে বোঝার উপায় নেই, তাঁরা আসলে তদন্তকারী ! কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এভাবেই 'সাধারণ মানুষের' ভিড়ে মিশে ছিলে সিআইডি আধিকারিকরা ! লক্ষ্য একটাই, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের গতিবিধির উপর নজর রাখা ।
তার পর সুযোগ বুঝে আচমকা অভিযান । অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে কালীঘাট মেন রোডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে পৌঁছে যায় সিআইডি । তদন্তকারীদের দাবি, বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকেন তাঁদের দলের কয়েক জন । দরজায় কড়া নেড়ে শুরু হয় তল্লাশি । সেখান থেকেই অভিষেকের আপ্তসহায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সিআইডি সূত্রের খবর ।
ঘটনার নাটকীয়তার পাশাপাশি তদন্তের গতিপ্রকৃতিও তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, এই অভিযান কোনও বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নয় বলেই তদন্তকারীদের দাবি । পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি আত্মসাতের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে যে আর্থিক লেনদেনের সূত্র মিলেছে, তারই 'টাকা-রুট' ধরে কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছেছে সিআইডি ।
সিআইডি সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সুমিত রায়ের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল । তবে সেই নজরদারির ধরন ছিল একেবারেই অন্য রকম । পটুয়াপাড়ার স্বাভাবিক জনজীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়াই ছিল তদন্তকারীদের কৌশল । এলাকার মৃৎশিল্পীদের মতো পোশাক পরে কেউ ঘুরছিলেন, কেউ আবার চায়ের দোকানে বসে স্থানীয়দের সঙ্গে গল্প করার ভান করছিলেন ।
এক তদন্তকারী আধিকারিকের কথায়, "রোজ পটুয়াপাড়ায় সাধারণ মানুষ যেভাবে ঘোরাফেরা করেন, আড্ডা দেন, আমাদের আধিকারিকরাও সে ভাবেই ছিলেন । কেউ মৃৎশিল্পীর বেশে, কেউ সাধারণ মানুষের মতো । নজরদারি চলছিল আগে থেকেই ।"
তদন্তকারীদের দাবি, পোশাক নিয়েও যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন তাঁরা । বারমুডা, হাফপ্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি, এমন সাধারণ পোশাক বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাতে তদন্তকারী দলের উপস্থিতি নিয়ে এলাকায় কোনও সন্দেহ না-হয় ৷ সকাল থেকে নজরদারি চলার পর সুমিত রায়ের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে সিআইডি সূত্রের দাবি ।
এর পরেই কালীঘাট মেন রোডে বাড়িটির সামনে পৌঁছে যায় অতিরিক্ত বাহিনী । আচমকা অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় । তদন্তকারীদের দাবি, বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করেন দলের সদস্যেরা । তার পরে দরজায় কড়া নেড়ে শুরু হয় অভিযান । শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেই সুমিত রায়কে আটক করা হয় এবং পরে গ্রেফতার করা হয় ।
শালবনির জমি থেকে কালীঘাট
সিআইডি-র তদন্তের মূল সূত্র পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি । অভিযোগ, সরকারি জমি আত্মসাতের সঙ্গে একটি বড়সড় আর্থিক লেনদেনের যোগ রয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, একাধিক এজেন্টের মাধ্যমে সরকারি জমি বিক্রির টাকা প্রথমে সুমিত রায়ের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ত । পরে সেই টাকা বিভিন্ন সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে ।
এখন সেই অ্যাকাউন্টগুলিই তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র । কার অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে ? সেই অ্যাকাউন্টের মালিক কারা ? সুমিত রায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কী ? কেনই বা একই টাকা এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে সরানো হয়েছিল ? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সিআইডি ।
তদন্তকারীদের নজরে আরও একটি বিষয়, এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠনের যোগ রয়েছে কি না । সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেনের 'ট্রেল' ধরে সেই যোগসূত্রই খোঁজা হচ্ছে বলে সিআইডি সূত্রের দাবি ।
টাকা কোথা থেকে এল, গেল কোথায় ?
সিআইডির তদন্তে এখন মূল গুরুত্ব পাচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের পথ । সরকারি জমি বিক্রির টাকা কী ভাবে ঘুরে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছিল, তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করতে চাইছেন তদন্তকারীরা । কোনও ব্যক্তি শুধুমাত্র নামেই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছেন, নাকি জেনে-বুঝেই ওই লেনদেনে যুক্ত ছিলেন, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
সূত্রের দাবি, শালবনির জমি সংক্রান্ত তদন্তে সুমিত রায়ের ঘনিষ্ঠদের উপর নজরদারি শুরু হয়েছিল আগেই । সেই সূত্রেই কালীঘাটে পৌঁছনো এবং বৃহস্পতিবারের অভিযান ।