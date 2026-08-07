বিদেশে চোখের চিকিৎসা, ফের সুপ্রিম-দ্বারে অভিষেক
এর আগে অভিষেকের আবেদনে সাড়া দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট । সেই রায়কে চ্য়ালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেন তৃণমূল সাংসদ ।
Published : August 7, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 7:19 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: চিকিৎসার কারণে বিদেশ যাত্রার আবেদন নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত 5 অগাস্ট তাঁর আবেদন খারিজ করেছেন। হাইকোর্টের এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতে আপিল তৃণমূল সাংসদের।
আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ বলেন," অভিষেকের কাছে ডিমপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট আছে । দেশের কোথাও তিনি গ্রেফতার হননি। সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সংবিধানের অভিভাবকও বটে। একজন নাগরিক যেখানে খুশি চিকিৎসা করাতে পারেন। সেই অধিকার বা স্বাধীনতা যাতে সরকার খর্ব করতে না পারে সে জন্যই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি আমরা। মামলা দায়ের হয়েছে। দ্রুত শুনানির আবেদন করা হবে।"
উল্লেখ্য এর আগেও সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক । গত 3 অগাস্ট প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মহানার বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টকেই এই বিষয়ে আবেদনের শুনানি করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সেখানে ধাক্কা খেয়ে আবারও শীর্ষ আদালতে আবেদন করলেন অভিষেক ।
বেশ কয়েক বছর আগে একটি পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন অভিষেক । শরীরের অন্য অঙ্গের পাশাপাশি তাঁর চোখে গভীর আঘাত লাগে । সেই থেকে বহুবার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়েছে ।
বর্তমান শাসক শিবিরের অভিযোগ বিদেশে চিকিৎসা করানোর নাম করে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছেন অভিষেক । তাঁর নামে বহু অভিযোগ রয়েছে । এমতাবস্থায় গ্রেফতারি এড়াতেই অভিষেক বিদেশে যেতে চাইছেন । এই মর্মেই জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিজেপির দাবি, একবার দেশ ছেড়ে গেলে তিনি আর ভারতে ফিরবেন না । আর তাই তাঁর নামে যে সমস্ত অভিযোগ আছে সেসবের তদন্ত করে শাস্তির ব্য়বস্থাও করা যাবে না।
অভিষেক শিবিরের পাল্টা দাবি, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি । তাই তিনি পালিয়ে যাবেন এমন ভাবার কোনও কারণ নেই । তাছাড়া এর আগেও একাধিকবার বিদেশে গিয়েছেন । চিকিৎসার কাজ মিটিয়ে ফিরে এসেছেন । এবারও তাই করবেন । এথানে অহেতুক জটিলতার কোনও কারণ নেই । তবে তাঁর বিদেশে যেতে চাওয়া নিয়ে আদালতও প্রশ্ন তুলেছে সাম্প্রতিক অতীতে । এ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট আগে অভিষেকের কাছে জানতে চেয়েছে, তাঁর চিকিৎসা কলকাতায় সম্ভব নয় কেন ? বিচারপতি আরও বলেন, পরিস্থিতি তেমন হলে তিনি এসএসকেএম হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন । মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে জানার চেষ্টা করবেন অভিষেকের চিকিৎসা কলকাতায় হতে পারে কি না ।