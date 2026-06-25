জার্মানিতে শুটিংয়ে বিশ্বরেকর্ড, সোনাজয়ী ছেলেকে আসানসোলে বরণ করতে প্রস্তুত গৃহশিক্ষক বাবা

জার্মানিতে শুটিংয়ে বিশ্বরেকর্ড, সোনাজয়ী ছেলেকে আসানসোলে বরণ করতে প্রস্তুত গৃহশিক্ষক বাবা
বর্তমানে জার্মানিতেই আছেন অভিনব । দেশে ফিরলেই তাঁকে শুভেচ্ছায় বরণ করতে সবাই প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন অভিনবের বাবা রূপেশ সাউ । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : June 25, 2026 at 8:05 PM IST
আসানসোল, 25 জুন: ফের বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন আসানসোলের শুটার অভিনব সাউ । জার্মানির সুহলে অনুষ্ঠিত হওয়া জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সোনা জেতার পাশাপাশি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন অভিনব সাউ ও তাঁর সঙ্গী সম্ভাবী শর্বন ক্ষীরসাগর । অভিনবের এই সাফল্যে খুশি গোটা আসানসোল । বর্তমানে জার্মানিতেই আছেন অভিনব । দেশে ফিরলেই তাঁকে শুভেচ্ছায় বরণ করতে সবাই প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন অভিনবের বাবা রূপেশ সাউ ।
2008 সালে অভিনব বিন্দ্রা যেবার অলিম্পিকে সোনা জয়লাভ করেন, সে বছরই জন্ম আসানসোলের অভিনবের । পরিবারের লোকেরা স্বপ্ন দেখেছিলেন অভিনবকে পৃথিবী বিখ্যাত শুটার তৈরি করার । সেই কারণেই তাঁর নাম রাখা হয় অভিনব বিন্দ্রার নামে । ছোট থেকেই আসানসোল রাইফেল ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন অভিনব সাউ । শুটিং প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ একটি ক্রীড়া । অভিনবের বাবা রূপেশ সাউ একজন গৃহশিক্ষক । এই অবস্থাতেই ছেলেকে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি । তবে সবসময় পাশে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বীরেন্দ্র কুমার ঢল কিংবা অভিনবের স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টরকে ।
অভিনব সাউয়ের বাবা ইটিভি ভারতকে জানান, "আমরা পরিবারর সবাই, বিশেষ করে অভিনবের দাদু স্বপ্ন দেখত, যে একদিন অভিনব বিরাট শুটার হবে । আজ ও বিশ্বরেকর্ড করল, আমরা সবাই খুব গর্বিত । ওর ফেরার অপেক্ষায় সমগ্র পরিবার । তবে এই শুটিং খুব ব্যয়সাপেক্ষ খেলা । আমি গৃহশিক্ষকতা করি । তাই সরকারি ভাবে আরেকটু সহযোগিতা পেলে অভিনব আগামী দিনে আরও ভালো করবে ।"
ইতিমধ্যেই দেশ বিদেশের বহু পদক অভিনবের ঝুলিতে । এ বছর 16 জুন থেকে 28 জুন জার্মানির সুহলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন (আইএসএসএফ)। সেই প্রতিযোগিতায় অভিনব শুধু ভারতের ঝুলিতে স্বর্ণপদকই যোগ করেননি, গড়েছেন নতুন বিশ্বরেকর্ডও । প্রতিযোগিতার যোগ্যতা পর্বে অভিনব ও তাঁর পার্টনার সম্ভাবী ৬৩৪.৬ স্কোর করে ফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে । ফাইনালে শুরু থেকেই তাঁরা জার্মানি ও নরওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন । অসাধারণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শেষ পর্যন্ত 505.8 স্কোর করে তাঁরা আগের স্কোর 499.9-এর বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েন এবং স্বর্ণপদক জয় করেন ।
এই সাফল্যের পর অভিনব জানিয়েছেন, "ব্যক্তিগত ইভেন্টে আমি ও সম্ভাবী দু’জনেই যোগ্যতা অর্জন করলেও শুটিং কিটের স্টিফনেস সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আমাদের বাতিল ঘোষণা করা হয় । সেই কারণে সম্ভাব্য দুটি পদক হাতছাড়া করতে হয় ।" তবে সেই হতাশাকে শক্তিতে পরিণত করে মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন তিনি । অভিনব বলেন, "মনের মধ্যে ঠিক করেছিলাম, সোনার পদকের চেয়ে কম কিছু নিয়ে ফিরব না ।"
অভিনবের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গর্বিত পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন । সংস্থার সভাপতি ভিকে ধল ফোনে অভিনবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "অভিনব একজন প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন । প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ে সে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতের জন্য সোনার পদক জিতেছে । আমরা ওর জন্য গর্বিত ।"
অভিনবের স্কুলের অধ্যক্ষ রবি ভিক্টরও তাঁর সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "অভিনব তার মুকুটে আরও একটি সাফল্যের পালক যোগ করল ।"
বিশ্বরেকর্ড গড়ে ভারতের হয়ে স্বর্ণপদক জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আবারও বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন অভিনব ৷"