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তাঁতের শাড়িতে সুতির রাখি, অভিনব প্রয়াস ফুলিয়ার শিল্পীর

শিল্পীর দাবি, এই রাখিতে সম্পূর্ণ সুতির কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সেই কারণে কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না ৷

Wearable eco friendly Rakhi
তাঁত শিল্পী অভিনব বসাকের অনন্য প্রয়াস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 10:27 AM IST

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শান্তিপুর, 28 অগস্ট: হাতে বোনা তাঁতের শাড়ি ৷ আর তার উপরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সম্পূর্ণ সুতির রাখি । ইতিমধ্যেই সেই রাখি পৌঁছে গিয়েছে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে । নদিয়া শান্তিপুর ব্লকের ফুলিয়ায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁত শিল্পীর অভিনব প্রয়াস । যা এখন জেলায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ৷

শুক্রবার রাখিবন্ধন উৎসব ৷ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে এই দিনটি । পূর্ণিমায় পুণ্যতিথিতে প্রতিটি বোন তাদের ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় হাতে রাখি পরিয়ে দেয় । এতে একদিকে যেমন ভাই-বোনের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে, অন্যদিকে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনায় রাখি উৎসব পালন করা হবে । এই উৎসব উপলক্ষে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিটা রাখি ব্যবসায়ীরা বছর কাজ করে থাকেন । প্রতি বছরই কোনও না-কোন অভিনব পদ্ধতির রাখি তৈরি করতে দেখা যায় তাঁদের । কিন্তু এবছর একদম অন্যরকমের রাখি তৈরি করেছেন তাঁত শিল্পী অভিনব বসাক । যিনি 500 কাউন্টের শাড়ি তৈরি করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন আগেই ৷

তাঁতের শাড়িতে সুতির রাখি, অভিনব প্রয়াস ফুলিয়ার শিল্পীর (ইটিভি ভারত)

তাঁর বাবা বীরেন বসাকের নাম দেশজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ তিনি লিমকা বুক অফ রেকর্ড, সন্ত কবীর হ্যান্ডলুম অ্যাওয়ার্ড, ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস, গ্রিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের মতো পুরস্কারে ভূষিত ফুলিয়ার এই তাঁত শিল্পী । এছাড়া রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন দফর থেকে সম্মানিত হয়েছেন বীরেন বসাক । পদ্মশ্রী পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি ৷

এবার বীরেন বসাকের পুত্র অভিনব'র হাত ধরেই নতুনরকম কিছু ভাবনা সামনে এসেছে । দেখা গিয়েছে, হাতে বোনা একদম সুতির শাড়িতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দুইরকম ডিজাইনের রাখি । আপাতত এ বছর 65 পিস এই রাখি তৈরি করা হয়েছে । তারপর ফুলিয়া থেকে দেশের একাধিক দফতরে পৌঁছে গিয়েছে এই রাখি ।

Wearable eco friendly Rakhi
সুতির রাখি (ইটিভি ভারত)

তাঁত শিল্পী অভিনব বসাক বলেন, "প্রথম থেকেই ভাবনা ছিল রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে একটা নিত্য নতুন কিছু করা যায় কি না, সেই ভাবনা থেকেই মূলত এই সুতির কাপড়ের ওপর রাখির প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছি । যেহেতু এখন ডিজাইন সম্পূর্ণ কম্পিউটারের উপর তৈরি হয়, সেই কারণে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে রাখি তৈরি করার ক্ষেত্রে । আপাতত দু'টি ডিজাইনের ওপর রাখি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । দু'রকম সাইজ করা হয়েছে, যাতে বাচ্চারাও ব্যবহার করতে পারে এবং বড়রাও ব্যবহার করতে পারে ।"

Cotton Rakhi
রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁত শিল্পী অভিনব বসাক (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আপাতত 65 পিস রাখি এবছর তৈরি করেছি । ইতিমধ্যে আমরা সেই রাখি, প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি । তবে আগামিদিনে এই রাখির যাতে সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারে এবং রাখির মার্কেটিং করা যায় কি না, সেদিকে নজর রয়েছে আমাদের ।" পাশাপাশি তিনি জানান, রাখির চাহিদার উপর সেই ভাবনা নির্ভর করবে । তবে এই রাখিতে যেহেতু সম্পূর্ণ সুতির কাপড় ব্যবহার করা হচ্ছে সেই কারণে কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না বলেও দাবি করেন অভিনব বসাক ।

TAGGED:

COTTON RAKHI
RAKHI PURNIMA
সুতির রাখি
রাখি পূর্ণিমা
WEARABLE ECO FRIENDLY RAKHI

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