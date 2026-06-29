চিকিৎসক দিবসে 'অভয়া অডিটোরিয়াম'-এর উদ্বোধন, থাকছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা
সমাজ ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 25 জন বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসককে সম্মানিত করা হবে ওইদিন ৷
Published : June 29, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: আগামী 1 জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবস ৷ সেই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর বেঙ্গল স্টেট ব্রাঞ্চ । এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে আইএমএ ভবনের অডিটোরিয়ামের নতুন নামকরণ । অডিটোরিয়ামটির নাম রাখা হচ্ছে 'অভয়া অডিটোরিয়াম' ।
সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, কলকাতার আইএমএ ভবনে দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান ৷ 'অভয়া অডিটোরিয়াম'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন আরজি করের নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা তথা পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ডা. শাশ্বত মুখোপাধ্যায় । তিনি এদিন 'ডা. বিসি রায় ওরেশন' প্রদান করবেন ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, অজয় পোদ্দার, ইন্দ্রনীল খান এবং হরেকৃষ্ণ বেরার । এদিন সদ্য নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চিকিৎসক সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হবে । পাশাপাশি সমাজ ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 25 জন বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসককে সম্মানিত করবে আইএমএ বেঙ্গল স্টেট ব্রাঞ্চ । চিকিৎসকদের অবদানকে স্মরণ করার পাশাপাশি 'অভয়া অডিটোরিয়াম'-এর উদ্বোধনের মাধ্যমে এ বছরের জাতীয় চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে চাইছে আইএমএ । ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চিকিৎসক মহল এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, প্রায় দেড় বছর আগের ঘটনা আজও রাজ্যবাসীর মনে বিচারের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে । নিজের কর্মস্থলে গিয়ে ধর্ষিত ও খুন হয়েছিলেন এক মহিলা চিকিৎসক ছাত্রী । আরজি কর হাসপাতালের সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল গোটা চিকিৎসকমহল । সেই নিহত তরুণী চিকিৎসককে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নামে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বসেছিল এক মূর্তি । নিজের মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিচার চাইতে পরবর্তীতে বিধানসভা নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিলেন নিহত চিকিৎসকের মা । সেই লড়াইয়ে জয়ী হয়ে বর্তমানে তিনি পানিহাটির বিধায়ক ।
অন্যদিকে রাজ্যে সরকার বদলের পর আবারও খোলা হয়েছে আরজি কর ঘটনার ফাইল । এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিন আইপিএস আধিকারিক বিনীত গোয়েল, অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ সিবিআই তদন্ত করছে ৷ তার মাঝেই জাতীয় চিকিৎসক দিবসে 'অভয়া অডিটোরিয়াম'-এর উদ্বোধনকে সাধুবাদ জানিয়েছে ওয়াকিবহালমহল ।