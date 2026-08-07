দেবোত্তর ও সেচ দফতরের জমি দখল ! আব্দুর রহিম বক্সিকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ

দেবোত্তর ও সেচ দফতরের জমি দখল ! আব্দুর রহিম বক্সিকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ
দু’ঘণ্টার বেশি সময় আব্দুর রহিম বক্সিকে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷ সেচ দফতরের জমি দখল করে স্কুল বিল্ডিং তৈরির অভিযোগ ৷
Published : August 7, 2026 at 8:26 PM IST
মালদা, 7 অগস্ট: একসময় তাঁর নির্দেশেই পুলিশ চলত, এমনই অভিযোগ ছিল বিরোধীদের ৷ এক ফোনে পুলিশ দিয়ে বিরোধীদের হয়রান করানোর অভিযোগও উঠত তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই আব্দুর রহিম বক্সিই এবার থানায় ৷ রাজ্যে সরকার বদলের পর মালদা জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ককে থানায় ডেকে জমি দখলের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিশ ৷ শুক্রবার দুপুরে রতুয়া থানায় বিধায়কের হাজিরাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷
জানা গিয়েছে, রতুয়া এলাকায় দেবোত্তর সম্পত্তির পাশাপাশি সেচ দফতরের জমিও দখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে ৷ গত 26 জুলাই তাঁর বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় পৃথক দু’টি অভিযোগ দায়ের হয় ৷ রুকুন্দিপুরের বাসিন্দা শকুন্তলা ঘোষের অভিযোগ, রতুয়া বিডিও অফিসের সামনে তাঁদের প্রায় 80 শতক দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে ৷ সেই জমির মধ্যে প্রায় 60 শতক জমি আব্দুর রহিম বক্সি-সহ আটজন ব্যক্তি দখল করে রেখেছেন ৷ এর পাশাপাশি সরকারি জমি দখলের অভিযোগও উঠেছে বিধায়কের বিরুদ্ধে ৷
এ নিয়ে আরএসপি-র জেলার সাধারণ সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে বলেন, "সেচ দফতরের জমি দখল করে সেখানে স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করেছেন বিধায়ক ৷ আমরা বহুবার থানায় অভিযোগ করেছি সেই সময় ৷ সরকারে পালা বদলের পর পুলিশ বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে ৷"
দু’টি অভিযোগের তদন্তে নেমে শুক্রবার বিধায়ককে থানায় ডেকে পাঠায় রতুয়া থানার পুলিশ ৷ সকাল 11টা 57 মিনিট নাগাদ রতুয়া থানায় পৌঁছান তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি ৷ এরপর দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা ৷ প্রায় দু’ঘণ্টারও বেশি সময় থানায় থাকার পর দুপুর 2টো 13 মিনিট নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে যান মালতিপুরের বিধায়ক ৷
থানা থেকে বেরিয়ে আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, "জমি সংক্রান্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতেই আমাকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ পুলিশ যে সমস্ত প্রশ্ন করেছে, তার উত্তর আমি দিয়েছি ৷" উল্লেখ্য, শুধুমাত্র আব্দুর রহিম বক্সি নন, তৃণমূলের এমন বহু দাপুটে নেতাকেই পালাবদলের পর পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হয়েছে ৷ যেখানে তোলাবাজি, দুর্নীতি, সরকারি ও ব্যক্তিগত জমি দখল, খুন-সহ একাধিক মামলায় তৃণমূলের বহু নেতা এই মুহূর্তে জেলে রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, জাহাঙ্গির খান, সুজিত বসু, উদয়ন গুহ’র মতো একদা দাপুটে তৃণমূল নেতারা ৷