গ্রামে ঠাঁই হল না এনকাউন্টারে নিহত দিলীপের ! প্রতিবেশীদের আপত্তিতে বন্দর শ্মশানে দেহের সৎকার
Abdulghata incident: ছেলের পরিণতিতে 'সন্তোষ' মায়ের ! বললেন, ছেলে চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে ।
Published : November 10, 2026 at 8:55 PM IST
রায়গঞ্জ, 10 অক্টোবর: আবদুলঘাটা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর পরেও স্বস্তিতে ফিরল না রায়গঞ্জের রায়পুর । বরং অভিযুক্তের দেহ গ্রামে ফিরবে কি না, তা নিয়েই নতুন করে তৈরি হল টানাপড়েন । দিলীপের দেহ গ্রামে নিয়ে যেতে আপত্তি জানান প্রতিবেশীদের একাংশ । পরিবারের তরফেও দেহ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করা হয় । শেষ পর্যন্ত গ্রামের বাড়িতে নয়, রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশানেই সম্পন্ন হল দিলীপের শেষকৃত্য ।
বুধবার সন্ধেয় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গ থেকে কড়া নিরাপত্তায় দেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে । সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপের মা এবং পরিবারের এক আত্মীয় । ছেলের মৃত্যুর পর মায়ের বক্তব্যেও ধরা পড়েছে অনুশোচনার বদলে শাস্তি পাওয়ার সন্তোষ ।
সোমবার ভোরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আবদুলঘাটা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের । পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়াতেই রায়গঞ্জের রায়পুর এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় । তবে এনকাউন্টারের ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের বদলে সন্তোষের ছবিই সামনে আসে । প্রতিবেশীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই দিলীপের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ছিল । এলাকায় তাঁকে ঘিরে বিতর্কও কম ছিল না । তাঁদের বক্তব্য, একসময় মনে হয়েছিল দিলীপ হয়তো নিজেকে বদলে ফেলেছে । কিন্তু আবদুলঘাটার নৃশংস ঘটনার পর সেই ধারণা ভেঙে যায় ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, আবদুলঘাটা কাণ্ডের পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসেবে দিলীপের নাম সামনে আসার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরও বাড়ে । পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিবেশীদের একাংশ পুলিশের পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেন । তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, যে ব্যক্তিকে ঘিরে এত বিতর্ক ও আতঙ্ক, তাঁর দেহ গ্রামে ফিরিয়ে এনে শেষকৃত্য করার পক্ষপাতী নন তাঁরা । কয়েকজন গ্রামবাসী দিলীপকে 'পাপী' বলেও কটাক্ষ করেন ।
দিলীপের দেহের ময়নাতদন্ত সোমবারই সম্পন্ন হয়েছিল । এরপর থেকেই দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া এবং গ্রামে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় । জানা যায়, দিলীপের মা প্রথমেই ছেলের দেহ গ্রহণ করতে চাননি । মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রতিবেশীদের একাংশও তাঁদের আপত্তির কথা স্পষ্ট করে দেন । ফলে শেষকৃত্য কোথায় হবে, তা নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা ।
বুধবার দিনভর রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে রাখা ছিল দিলীপের দেহ । সন্ধেয় পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে মর্গ থেকে দেহ বের করা হয় । রায়পুরের বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে সরাসরি তা নিয়ে যাওয়া হয় বন্দর শ্মশানে । শ্মশান চত্বরেও আগে থেকেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ । গোটা প্রক্রিয়ায় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত সীমিত । শেষ পর্যন্ত পুলিশের নজরদারিতেই দেহ দাহ করা হয় ।
ছেলের শেষকৃত্যে উপস্থিত থেকে দিলীপের মা যে বক্তব্য জানিয়েছেন, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে । তাঁর কথায়, ছেলে যে কাজ করেছে, তার শাস্তি সে পেয়েছে । আবদুলঘাটা কাণ্ডের পর পুলিশের পদক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ছেলের যা শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল, তা-ই হয়েছে । এমনকি ছেলের মৃত্যুতে তাঁর আক্ষেপের সুরও শোনা যায়নি । বরং তাঁর বক্তব্য, ছেলে চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে ।