জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিংয়ের বাড়িতে আমির খান, কেন ?

জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিংয়ের বাড়িতে আমির খান, কেন ?
ভক্তদের আড়ালে রেখে রবিবার গভীর রাতে অরিজিতের বাড়িতে ঢোকেন আমির খান । এরপর সোমবার গোটা দিন তিনি সেখানেই আছেন ৷
Published : February 2, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 8:17 PM IST
বহরমপুর, 2 ফেব্রুয়ারি: অরিজিৎ সিংয়ের জিয়াগঞ্জের বাড়িতে আমির খান । অনেকে বলছেন, শান্তিনিকেতনে শুটিং-এ এসেছিলেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট ৷ তখনই তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান অরিজিৎ ৷ রবিবার গভীর রাতে লোকচক্ষুর আড়ালে চুপিসারে তিনি গায়কের বাড়িতে ঢোকেন বলে খবর ৷ তবে শত চেষ্টা করলেও ক্যামেরার লেন্সকে ফাঁকি দিতে পারেননি দঙ্গল স্টার ৷ অরিজিতের বাড়ির ছাদে তাঁর ঘুড়ি ওড়ানোর ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে ৷
ভক্তদের আড়ালে রেখে রবিবার গভীর রাতে অরিজিতের বাড়িতে পা রাখেন আমির খান । এরপর সোমবার গোটা দিন তিনি সেখানেই রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । তবে দিনের বেলায় একবার বাড়ির বাইরে পা দেওয়া ছাড়া দুই তারকাকে একবারের জন্যও দেখা যায়নি । অসমর্থিত সূত্রের খবর, বীরভূমের শান্তিনিকেতনে শুটিং ছিল আমির খানের । সেখান থেকে রবিবার রাতে অরিজিতের বাড়িতে আসেন আমির ।
এই খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি ৷ সোমবার দুপুর থেকে জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিংয়ের বাড়ির সামনে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে । যদিও জিয়াগঞ্জের বাড়িতে দুই তারকা থাকলেও সকালের দিকে নিরাপত্তার বেষ্টনী সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি । অরিজিতের বাড়িতে আমিরের আগমন নিয়ে একাধিক জল্পনা শুরু হয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে নানা চর্চা চলছে ৷ তবে তাঁর আসার প্রকৃত কারণ এখনও সামনে আসেনি ।
দিন কয়েক আগে নিজের সামাজিক মাধ্যমের হ্যান্ডেল থেকে প্লে-ব্যাক থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন অরিজিৎ সিং । শিল্পীর কেরিয়ার যখন আকাশচুম্বী, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর প্লে ব্যাক থেকে আচমকা অবসর গ্রহণের খবরে হতাশ হয়ে পড়েন তাঁর অনুরাগীরা । তবে একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র জানিয়েছেন, প্লে-ব্যাক ছাড়লেও তিনি গান ছাড়ছেন না বা সঙ্গীত সৃষ্টিও ছাড়ছেন না । এই খবরে ভক্তদের কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে ।
সোমবার দুপুর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে অরিজিতের বাড়িতে ইমরান খানের আগমনের খবর ছড়াতে শুরু করে । সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এক ঝলক ভিডিয়ো প্রচার হতে শুরু করে । কিন্তু এদিন দুপুর পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যম এর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি । অরিজিৎ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ মহলও এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছিলেন ।
তবে এতবড় সত্যি ধামা চাপা দেওয়া যায়নি । বিকেলের আগেই সত্যি সামনে আসে । অরিজিৎ সিংয়ের এক ঘনিষ্ঠ জানান, রবিবার গভীর রাতেই আমির খান ওই বাড়িতে আসেন । তিনি বীরভূমের শুটিং স্পট থেকে এসেছেন । অরিজিতের বাড়িতে তাঁর আগমন কি শুধুই আমন্ত্রণ রক্ষার স্বার্থে, নাকি নিজের ছবিতে গান গাওয়ার অনুরোধ নিয়েই এসেছেন আমির - এমনই নানা জল্পনা ভাসছে অনুরাগীদের মনে ৷ কোনও কোনও মহলের মতে, ছবির শুটিংয়ে বাংলায় আসায় অরিজিৎ সিং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । কেউ আবার বলছেন, আমির খান নিজেই অরিজিতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য এসেছেন ।
তবে অরিজিৎ ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সিং বাড়িতে শুটিংয়ের জন্যই বলিউড তারকা এসেছিলেন । তবে সোমবার সারাদিন এক ঝলক ছাড়া আমির খানকে কেউ ক্যামেরায় ধরতে পারেনি । অরিজিতের পারিবারিক হেঁশেলেই আমিরের জন্য নানা পদের রান্না হয় ৷ তবে আমিরের আসার কারণ যাই হোক বিকেল থেকে তাঁকে দেখতে জিয়াগঞ্জে ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷ তারই সঙ্গে বাড়তে থাকে নিরাপত্তাও । সূত্রের খবর, রাত বাড়লেই বলিউড তারকা সন্তর্পণে সিং বাড়ি ছাড়বেন ।
গত বছর জিয়াগঞ্জে বন্ধু অরিজিৎ সিংয়ের বাড়িতে এসেছিলেন এড শিরান ৷ তাঁকে স্কুটি চড়িয়ে পাড়ার রাস্তায় ঘোরান অরিজিৎ ৷ দুই বন্ধু মিলে একসঙ্গে করেন নৌকাবিহার ৷