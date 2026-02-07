বিনা অনুমতিতে জিয়াগঞ্জে কলেজ ব্যবহার! আমির-অরিজিতের কাজে ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ

বিনা অনুমতিতে জিয়াগঞ্জে কলেজ ব্যবহার! আমির-অরিজিতের কাজে ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ
অধ্যক্ষ অভিযোগ করেন, প্রায় এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট কলেজের ভেতর ছিলেন অরিজিৎ সিং ও আমির খান ৷ ব্যাডমিন্টন খেলেন এবং শুটিং করেন ৷
জিয়াগঞ্জ, 7 ফেব্রুয়ারি: বিনা অনুমতিতে গভীর রাতে বাণিজ্যিক কাজে জিয়াগঞ্জের রানি ধন্য কুমারী কলেজে প্রবেশ করেন সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং ও বলিউড অভিনেতা আমির খান ৷ রাতের কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে এমন বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ অজয় অধিকারী, যা নিয়ে ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে । তবে কোনও অজ্ঞাত কারণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই পোস্ট ডিলিটও করে দেন তিনি ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার অর্থাৎ 2 ফেব্রুয়ারি বলিউড তারকা তথা চিত্র নির্মাতা আমির খান মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের বাড়িতে আসেন । সেখানেই রাত্রিবাস করেন তিনি । পরের দিন রাতে বহরমপুরের এক হোটেলে রাত্রিবাস করেন আমির খান । তবে বুধবার রাতে আমির অরিজিতের স্কুটারের পিছনে বসে জিয়াগঞ্জের রানি ধন্য কুমারী কলেজে গভীর রাতে প্রবেশ করেন । সিসিটিভির ফুটেজে সেই ছবি স্পষ্ট । অরিজিৎ স্কুটি চালিয়ে কলেজ গেটে নামেন ।
এরপরেই বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ও কলেজ চত্বর ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন প্রিন্সিপাল অজয় অধিকারী । প্রিন্সিপালের দাবি অনুযায়ী, প্রথম সিসিটিভি ভিডিয়োটি 35 সেকেন্ডের, যেখানে দেখা যাচ্ছে, 4 ফেব্রুয়ারি তারিখ রাত 1টা 5 মিনিটে প্রায় কুড়ি জন ব্যক্তি গোটা দশেক মোটরবাইক নিয়ে কলেজ চত্বরে প্রবেশ করছেন । সেখানে রয়েছেন অরিজিৎ সিং ও আমির খান ৷ দ্বিতীয় ভিডিয়োটি 26 সেকেন্ডের, যেখানে কলেজের ইন্ডোর গেমস হলের বাইরে বাইক থেকে নামতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের ।
অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রায় এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট কলেজের ভেতর ছিলেন তাঁরা ৷ ব্যাডমিন্টন খেলেন, শুটিং করেন এবং রাত 2টো 25 মিনিটে কলেজ থেকে বেরিয়ে যান । অধ্যক্ষ সোশাল মিডিয়া পোস্টে উল্লেখ করেন, ওই দলে ছিলেন দু'জন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি । তাঁদের একজন প্রখ্যাত স্থানীয় গায়ক অরিজিৎ সিং এবং অপরজন বলিউড অভিনেতা আমির খান । একই সঙ্গে অজয় অধিকারী স্পষ্ট করেছেন, দু’জনই তাঁর প্রিয় শিল্পী । কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ বা অনুমতি ছাড়াই এত রাতে কী উদ্দেশ্যে কলেজে প্রবেশ করা হল?
তাঁর অভিযোগ, কলেজ সামাজিক বা ব্যক্তিগত কাজের জন্য নয় । তার জন্য কলেজের অনুমতি নেওয়া আবশ্যই । তাছাড়া ওই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই কলেজের পরিকাঠামো ব্যবহার করেছেন কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই । এর জন্য স্থানীয় নাইট গার্ডকে প্রভাবিত করা হয়েছে ।
প্রিন্সিপালের কড়া প্রশ্ন, বিখ্যাত মানুষ বলেই কী সবকিছু করা যায়? সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি এতটাই অবজ্ঞার বিষয়? এই অভিযোগ ও ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজকে ঘিরে এখন সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে । তবে পোস্ট করেও ভিডিয়োটি ও নিজের মন্তব্য ডিলিট করার কারণ নিয়ে কিছু বলতে চাননি কলেজের অধ্যক্ষ অজয় অধিকারী । তবে সামাজিক মাধ্যমে চর্চা থামেনি ।