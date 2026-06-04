'নেত্রী যদি ব্যক্তিগতভাবে বলেন', রেজিনগরে মমতাকে জেতাতে চান তৃণমূল-বহিষ্কৃত হুমায়ুন

'নেত্রী যদি ব্যক্তিগতভাবে বলেন', রেজিনগরে মমতাকে জেতাতে চান তৃণমূল-বহিষ্কৃত হুমায়ুন
বিধানসভায় নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্টে দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূল ৷ কিন্তু পুরনো দলের নেত্রীকে নিজের আসন থেকে বিধানসভায় ফেরাতে চান হুমায়ুন কবীর ৷
Published : June 4, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: রাজ্য বিধানসভায় প্রাক্তন দলনেত্রীর অভাব বোধ করছেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ তাই নিজের অর্জিত আসন রেজিনগর থেকে ইস্তফা দিয়ে সেই আসনে তৃণমূল সুপ্রিমোকে জেতানোর ব্যবস্থা তিনি করতে চান ৷ 2026 সালে ভবানীপুরে এবং একুশের ভোটে নন্দীগ্রামে- দু'দুবার শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তাঁর এই পরাজয়ের ফলে দলের অভ্যন্তরে ভাঙন ধরেছে ৷ সরকারিভাবে তৃণমূল দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে বুধবার ৷ এই অবস্থা রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুনের কাছে বেদনার ৷ তাই তৃণমূল নেত্রী যদি ফের বিধানসভায় আসতে চান এবং তাঁকে অনুরোধ করেন, তাহলে তিনি নিজের জেতা আসনটি ছেড়ে সেখান থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রার্থী করে জিতিয়ে আনতে পারেন ৷
বৃহস্পতিবার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুই ঠিক নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ এদিন তিনি বলেন, "আজকের দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় ঢোকা বা থাকাটা আবশ্যক ছিল ৷ সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ফের বিধানসভায় আসতে চান, তাহলে আমি রেজিনগর আসনটি তাঁকে ছেড়ে দিতে পারি ৷ নন্দীগ্রাম থেকে তিনি জিততে পারবেন না ৷ রেজিনগরে হুমায়ুন কবীর শেষ কথা বলে ৷ তৃণমূলকে 81 হাজার ভোটে হারিয়েছি ৷ বিজেপিকে হারিয়েছি 59 হাজার ভোটে ৷"
তিনি আরও বলেন, "নেত্রী যদি আমায় ডেকে বলেন, আমায় বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ করে দাও, সেক্ষেত্রে আমি নেত্রীকে বিধানসভায় প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেব ৷" হুমায়ুন বলেন, "তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) শুধু রাজ্যের নয়, সারা ভারতের উল্লেখযোগ্য নেত্রী ৷ এই সময়ে তাঁর বিধানসভায় আসাটা দরকার ছিল ৷" রেজিনগর থেকে মমতার জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হুমায়ুন বলেন, "রেজিনগরে আমার কথাই শেষ ৷" তাই রেজিনগর আসন থেকে উপ-নির্বাচনে প্রার্থী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী নেত্রী হিসাবে বিধানসভায় ফেরানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ভরতপুরের একদা তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন ৷
বিধানসভা নির্বাচনের আগে গত ডিসেম্বরে হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ ভরতপুরের তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ককে সাসপেন্ড করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এর পরপরই নিজের দল তৈরির কথা ঘোষণা করেন হুমায়ুন ৷ 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের নওদা ও রেজিনগর- এই দু'টি আসন থেকে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন ৷ পরে নওদা আসনটি ছেড়ে রেজিনগর রেখে দেন হুমায়ুন ৷
এদিকে 4 মে নির্বাচনের ফল ঘোষণার একমাসের মধ্যে তৃণমূল দ্বিধাবিভক্ত ৷ উলুবেড়িয়া পূর্বের বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 58 জন বিধায়কের পরিষদীয় দল নিজেদের প্রধান ও প্রকৃত বিরোধী দল বলে দাবি করেছে ৷ তৃণমূলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যক বিধায়ক ঋতব্রতকে নিজেদের বিরোধী দলনেতা চেয়ে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র নাথ বসুকে চিঠি দিয়েছেন এবং তাতে সম্মতি জানিয়েছেন অধ্যক্ষ ৷ তাই তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা হয়েছেন একদা সিপিএম নেতা ঋতব্রত ৷ বিধানসভায় বিরোধীদের বরাদ্দ ঘরও তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে ৷