ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত জনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মী-সমর্থকরা, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হুমায়ুন কবির

ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত জনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মী-সমর্থকরা, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হুমায়ুন কবির
ভোটের পরপরই অশান্তির ঘটনা ঘটে চলেছে রাজ্যজুড়ে ৷ মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হলেন হুমায়ুন ৷
Published : May 6, 2026 at 4:04 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচন মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভোট-পরবর্তী হিংসার খবর মিলছে ৷ বুধবার জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, 2026 সালের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপক রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ও পরিকল্পনা মাফিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৷
তিনি আদালতে অভিযোগ করেছেন, দলের রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ৷ কর্মীদের মারধর করা হয়েছে ৷ যা সংবিধানের 14, 19 ও 21 অনুচ্ছেদের বিরোধী ৷ অবিলম্বে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছেন তিনি ।
আদালতের কাছে হুমায়ুনের আর্জি, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং পার্টি কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি এলাকায় যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেই মর্মে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে ৷ আইনজীবী জানিয়েছেন হুমায়ুন কবির 23 এপ্রিল প্রথম দফায় নির্বাচনে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন তিনি ৷ তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় ৷ এর সঙ্গে তাঁর দলের কর্মীদেরও হেনস্থা করা হয়েছে ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও অভিযোগ গ্রহণ করেনি ৷
প্রশাসনিক ব্যার্থতার জন্যই তিনি আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছেন অবিলম্বে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পদক্ষেপ করা হোক ৷ পাশাপাশি নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক ৷ উল্লেখ্য, গত পরশু 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে ৷ হুমায়ুন কবির নিজে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন ৷
এবারের ভোটে বিজেপি ঝড়ে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ রাজ্যের উত্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ সব মিলিয়ে 207টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ তৃণমূল পেয়েছে সাকুল্যে 80টি আসন ৷ তিনের ঘরেও ঢুকতে পারেনি তিন দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা দল ৷ এরপরে এখনও রাজ্যপাল এন রবির কাছে প্রথামতো ইস্তফাপত্র দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি দেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ৷
এদিকে ভোটের পরপরই হিংসার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা-সহ বিভিন্ন এলাকা ৷ ভোট পরবর্তী হিংসায় গভীর রাতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছেডায়মন্ড হারবার পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ ওই প্রবীণ তৃণমূল নেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার ৷ তাঁর দাবি, রাতারাতি তৃণমূলের নেতা-কর্মী দল বদল করে বিজেপির নামে এইসব হামলা চালাচ্ছে ৷ পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি ৷