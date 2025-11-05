ETV Bharat / state

কচুরিপানা পরিষ্কারের সময় জলাশয় থেকে উদ্ধার বস্তা-বস্তা আধার কার্ড

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ঘটনা৷ আধার কার্ডগুলি ডুপ্লিকেট বলে মনে করছে তৃণমূল৷ তদন্তের দাবিতে সরব বিজেপি৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷

জলাশয় থেকে উদ্ধার বস্তা-বস্তা আধার কার্ড (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 9:33 PM IST

পূর্বস্থলী, 5 নভেম্বর: বিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করার সময় জলের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল কয়েক বস্তা আধার কার্ড। ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-2 ব্লকের পিলা পঞ্চায়েতের ললিতপুর এলাকা৷ রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার পরেই এইভাবে কয়েক বস্তা আধার কার্ড উদ্ধারকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানে৷

বিজেপির অভিযোগ, SIR শুরু হওয়ার পরেই এই বস্তা ভরতি আধার কার্ড পুকুর উদ্ধারের পিছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, কারা এই বস্তা ভর্তি আধার কার্ড ফেলেছে, তা তাদের জানা নেই। তবে কার্ডগুলো দেখে ডুপ্লিকেট মনে হচ্ছে।

কচুরিপানা পরিষ্কারের সময় জলাশয় থেকে উদ্ধার বস্তা-বস্তা আধার কার্ড (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পূর্বস্থলী-2 ব্লকের পিলা পঞ্চায়েতের ললিতপুর এলাকায় বড়ো ডাঙার মোড় থেকে পিলা পঞ্চায়েত পর্যন্ত বিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজ চলছিল। সেই কাজে যুক্ত কর্মীরা বিলের মধ্যে দু-একটা বস্তা দেখতে পান। ভারী সেই বস্তা দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। সেই বস্তা খুলতেই বেরিয়ে আসে গোছা গোছা আধার কার্ড। আপাতত তিন বস্তা আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সেই বিলে আরও আধার কার্ড আছে বলে তাঁদের অনুমান।

জানা গিয়েছে, আধার কার্ডে পূর্বস্থলী এলাকার হামিদপুর, পিলা এলাকার মানুষদেরই ঠিকানা দেওয়া আছে। খবর পেয়ে এদিন সেখানে যায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। তারা আধার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়৷ স্থানীয় বিজেপি কর্মী পরিমল মিস্ত্রি এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছেন৷ তবে পুলিশ এই নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন৷

এই বিল থেকেই উদ্ধার হয়েছে আধার কার্ড (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে পূর্বস্থলীর বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই বিল তো আমিই কাটিয়েছিলাম। এই বিলে আধার কার্ডের বস্তা পাওয়া যায়নি। বিল থেকে হাফ কিলোমিটার দূরে পাওয়া গিয়েছে। একশোর বেশি আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। আগে তো টাকা পয়সা নিয়ে কেউ কেউ আধার কার্ড বানিয়ে দিত। এখন সেটা হয় না। এই আধার কার্ডগুলো ডুপ্লিকেট বলেই মনে হচ্ছে। না-হলে ফেলবে কেন? নিশ্চয়ই আমার অরিজিনাল আধার কার্ড আমি ফেলে দেব না।’’

উদ্ধার হওয়া আধার কার্ড খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এসআইআর নিয়ে যারা ভাবছে ভাবুক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছেন যাতে কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়। তবে কে বা কারা এগুলো ফেলে গিয়েছে বলতে পারব না।’’

উদ্ধার হওয়া আধার কার্ড (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির তিন নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত মণ্ডল বলেন, ‘‘এই বিলটা পিলা অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। খবর পেলাম সেই বিলের কচুরিপানা পরিস্কার করতে গিয়ে একটা বস্তা পাওয়া যায়। যেটা দেখে বাইরে থেকে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। বস্তা খুলে দেখেন আধার কার্ড ভর্তি আছে সেই বস্তায়। আপাতত দু’বস্তা আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া ওই বিলে আরও আধার কার্ড আছে। প্রচুর আধার কার্ড কীভাবে এখানে এল সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। গতকাল থেকে এসআইআর শুরু হয়েছে৷ এর মধ্যে এত আধার কার্ড কেন সেটাই অবাক লাগছে। আমরা বিষয়টি আমাদের উপরের নেতৃত্বকে জানিয়েছি।’’

