চারমাসের প্রেম, বাংলাদেশ থেকে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢুকতেই পুলিশের জালে মহিলা

চারমাসের প্রেম, বাংলাদেশ থেকে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢুকতেই পুলিশের জালে মহিলা
Woman infiltrator arrested in Murshidabad Border: কয়েক মাসে প্রেম ! সেই টানে বাংলাদেশ থেকে স্বামীর ঘর ছেড়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন মহিলা ৷
Published : September 27, 2026 at 8:56 PM IST
রঘুনাথগঞ্জ, 27 সেপ্টেম্বর: ভালোবাসা কোনও বাধা মানে না ! দুর্গম পাহাড়, সমুদ্রও তাঁদের আটকে রাখতে পারেনা ৷ লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের আখ্যান ও পরিণতি সবারই জানা ৷ এমনটাই ঘটল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৷ প্রেমের টানে ওপার থেকে কাঁটাতার পেরিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মানজেরা বিবি ৷ কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন তিনি ৷
ভারতে অনুপ্রবেশের পথে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বিএসএফ ও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন বাংলাদেশের বাসিন্দা মানজারা ৷ তিনি প্রশাসনের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণই দেখাতে পারেননি ৷ স্বাভাবিক ভাবে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ রবিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মানজেরা বিবির বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার নাড়ুখাকি চর এলাকায় ৷ নাবালিকা অবস্থায় বাংলাদেশের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ৷ প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, বিয়ে করে বাংলাদেশেই সংসার শুরু করেন মানজেরা ৷ সেখানে দম্পতির তিন মেয়ে এবং একটি বছর ছয়েকের ছেলে রয়েছে ৷ বিয়ের পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশেই স্বামীর সঙ্গে সংসার করছিলেন তিনি ৷ তাই সবকিছু আক্ষরিক অর্থে পড়শি দেশেই ৷
বাংলাদেশে স্বামীর সংসার করার মাঝেই ফের সোশাল মিডিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ৷ ধীরে ধীরে সেই পরিচয় প্রেমের সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায় ৷ এরপর সংসার ছেলে মেয়ে ছেড়ে ডালিম নামে ওই যুবকের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এবং প্রেমের টানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরার চেষ্টা করেন মানজেরা ৷
জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে মুর্শিদাবাদে ঢোকার সময় রঘুনাথগঞ্জের বাহুরা ঘাট এলাকায় তাঁকে আটক করে বিএসএফ ৷ পরে বিষয়টি রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশকে জানানো হয় ৷ বিএসএফের হাতে আটক ওই মহিলাকে পরবর্তী সময়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
পুলিশ মানজেরা বিবিকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ কীভাবে কোন পথে তিনি বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃত মহিলাকে রবিবার আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷