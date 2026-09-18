ডিভিসি-র ক্যানালে ভাসছে মহিলার দেহ ! বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে
Woman Body Floating in DVC Canal: মৃত মহিলার পরিচয় জানা যায়নি ৷ ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : September 18, 2026 at 1:49 PM IST
দুর্গাপুর, 18 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে ডিভিসি-র ক্যানালে ভাসতে দেখা গেল এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ ৷ স্থানীয়রা প্রথমে মহিলার দেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন ৷ কোকওভেন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর পুরনিগমের 39 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আশিসনগর এলাকায় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ক্যানালে ৷
বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সকাল থেকেই উৎসব মুখর পরিবেশ ৷ কিন্তু, সেই উৎসবের মাঝেই বিষাদের ছোঁয়া ৷ সকালে দুর্গাপুরের 39 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নজরে আসে ডিভিসি-র খালে এক মহিলার দেহ ভাসছে ৷ হাওয়ার বেগে সেই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমে যায় সেখানে ৷ স্থানীয়রাই খবর দেয় কোকওভেন থানায় ৷ এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "কীভাবে এবং কোথায় ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে, তা তো আমরা জানি না ৷ আমাদের কাছে খবর আসে একটি মৃতদেহ ক্যানেলের জলে ভেসে এসেছে ৷ আমরা মৃতদেহটিকে উদ্ধার করেছি এবং তা ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছি ৷ ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ৷ পুলিশ ওই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷"
মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে মহিলার মহিলার মৃত্যু হল ? জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে, নাকি কেউ বা কারা তাঁকে খুন করে দেহ জলে ফেলে দিয়েছে, এমন নানা প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ ও আনুমানিক সময়-সহ একাধিক তথ্য জানা সম্ভব হবে ৷
পুলিশের তরফে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি মৃত মহিলার পরিচয় জানতে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট এবং রাজ্যের অন্যান্য থানায় মহিলার তথ্য পাঠানো হয়েছে ৷ কোথাও নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হলে, সেই সূত্র ধরে মহিলার পরিচয় জানা যাবে বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷