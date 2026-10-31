কয়লা খনির বাতিল যন্ত্রাংশে যুদ্ধজাহাজ ! নৌবাহিনীকে অভিনব উপহার ইসিএলের
Unique gift of ECL: বাতিল সামগ্রীকে নতুন করে সম্পদে পরিণত করার এক অভিনব দৃষ্টান্ত তৈরি করল ইসিএল । তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : October 31, 2026 at 1:53 PM IST
আসানসোল, 31 অক্টোবর: কয়লাখনির বাতিল যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি হল যুদ্ধজাহাজ ! শুনতে অবাক লাগলেও এমনই অভিনব শিল্পকর্ম তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিল ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল) । খনিতে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়া বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং লোহার টুকরোকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে যুদ্ধজাহাজের একটি মডেল । আর সেই মডেলই ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নৌসেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি । তবে, এই উদ্যোগের তাৎপর্য শুধু দেশপ্রেমের বার্তাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বাতিল সামগ্রীকে নতুন করে সম্পদে পরিণত করার এক অভিনব দৃষ্টান্তও তৈরি করল ইসিএল ।
সংস্থার 'ওয়েস্ট টু ওয়েলথ' বা বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির বিশেষ উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবেই তৈরি হয়েছে এই যুদ্ধজাহাজের মডেল । ইসিএলের নিয়ামতপুর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দক্ষ কর্মী ও ইঞ্জিনিয়াররা নিজেদের কারিগরি দক্ষতায় খনির বাতিল যন্ত্রাংশকে নতুন রূপ দিয়েছেন । সংস্থার সিএমডি সতীশ ঝা-র ভাবনা থেকেই এই প্রকল্পের সূচনা । তাঁর প্রস্তাব পেয়ে কাজে নেমে পড়েন নিয়ামতপুর ওয়ার্কশপের কর্মীরা । কয়লাখনিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ভাঙা ও অব্যবহারযোগ্য অংশ বেছে নিয়ে সেগুলি জুড়ে তৈরি করা হয় যুদ্ধজাহাজের আদলে এই মডেল ।
সতীশ ঝা জানিয়েছেন, এটি শুধুমাত্র একটি শিল্পকর্ম নয়, শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহার এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের একটি বাস্তব উদাহরণ । তাঁর কথায়, 'ওয়েস্ট টু ওয়েলথ'-এর মূল উদ্দেশ্যই হল বাতিল সামগ্রীকে নতুন করে কাজে লাগানো । একদিকে অপচয় কমানো, অন্য দিকে কর্মীদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গড়ে তোলাই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য । দেশের নিরাপত্তায় ভারতীয় নৌবাহিনীর নিরলস ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই যুদ্ধজাহাজের মডেলটি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
সম্প্রতি, গ্রুপ হেডকোয়ার্টার্স এনসিসি কলকাতা 'সি'-র 1 বেঙ্গল এনসিসি ন্যাভাল ইউনিট এর হাতে মডেলটি তুলে দেওয়া হয় । ইসিএলের তরফে সংস্থার চিফ অফ সিকিউরিটি মেজর এস তিওয়ারি এবং নিয়ামতপুর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের ম্যানেজার (এইচআর) নিশ্চল সোনি মডেলটি তুলে দেন ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার সিজার বসু ও কমান্ডার সঞ্জীব সরনের হাতে ।
বাতিল লোহা থেকে তৈরি ইকো পার্ক, প্লাস্টিক থেকে পেভার ব্লক
ইসিএলের 'ওয়েস্ট টু ওয়েলথ' উদ্যোগ অবশ্য শুধু যুদ্ধজাহাজের মডেল তৈরিতেই আটকে নেই । সংস্থা সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই ভাবনাকে সামনে রেখে প্রায় 10 ধরনের মডেল ও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে । খনি অঞ্চলের বর্জ্য প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে বাঁকোলা ও শ্রীপুর (সাতগ্রাম) এলাকায় তৈরি হচ্ছে টেকসই পেভার ব্লক এবং ইট । এই বিশেষ প্লাস্টিকের ব্লক সেনাবাহিনীর নজরেও এসেছে । বাঙ্কার এবং সীমানা প্রাচীর মজবুত করার কাজে সেগুলি ব্যবহারের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ।
অন্যদিকে, কয়লাখনির পরিত্যক্ত লোহা, ভাঙাচোরা যন্ত্রাংশ এবং স্ক্র্যাপ ব্যবহার করে একাধিক ইকো-পার্ক গড়ে তুলেছে ইসিএল । ঝাঁঝরার 'সিন্দুর' ইকো পার্ক তার অন্যতম উদাহরণ । পরিত্যক্ত সামগ্রীকে কাজে লাগিয়ে সেখানে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক ফোয়ারা, দোলনা, ওপেন জিম এবং সৌরবিদ্যুৎচালিত জলের পাম্প । একই ভাবে বাঁকোলা ইকো পার্ক, গুঞ্জন ইকো পার্ক এবং বেলিয়াবাথান অগ্নিবীণা ইকো পার্কেও খনির বাতিল সামগ্রী দিয়ে নানা শিল্পকর্ম ও বিনোদনের পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে ।
এ ছাড়াও ইসিএলের সাঁকতোড়িয়া হাসপাতালে খনি অঞ্চলের বর্জ্য এবং বাতিল যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক সামগ্রী ও ভাস্কর্য । অর্থাৎ, যে সামগ্রী এক সময়ে সংস্থার কাছে নিছক আবর্জনা বা স্ক্র্যাপ হিসেবে বিবেচিত হত, দক্ষ কর্মীদের হাতের ছোঁয়ায় সেগুলিই হয়ে উঠছে সৌন্দর্যবর্ধক শিল্পকর্ম কিংবা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী সামগ্রী ।
দক্ষ কর্মীদের হাতেই বদলে যাচ্ছে বর্জ্যের সংজ্ঞা
ইসিএলের সোদপুর ও নিয়ামতপুর ওয়ার্কশপের কর্মীরা অতীতেও একাধিক অভিনব উদ্ভাবনের নজির রেখেছেন । মহাবীর খনিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের বোরহোলের মাধ্যমে উদ্ধারের জন্য বিশেষ ক্যাপসুল তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সংস্থার নিজস্ব ওয়ার্কশপের কর্মীরা । সেই অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতাকেই এ বার অন্যভাবে কাজে লাগানো হল যুদ্ধজাহাজের মডেল তৈরিতে ।
ইসিএল কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে পরিবেশের উপর বর্জ্যের চাপ কমানো সম্ভব, অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারের সংস্কৃতিও গড়ে তোলা যায় । পাশাপাশি, কর্মীদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও দক্ষতাকে উৎসাহিত করা যায় । কয়লাখনির বাতিল যন্ত্রাংশ দিয়ে যুদ্ধজাহাজ তৈরির এই উদ্যোগ তাই নিছক উপহার দেওয়ার ঘটনা নয়, শিল্পবর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার ভাবনাকে সামনে আনারও এক অভিনব প্রয়াস ।