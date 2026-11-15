ETV Bharat / state

লরির ধাক্কায় থমকে গিয়েছিল দৌড় ! হেপ্টাথলনে বাংলার নতুন আশা বিদিশা

Bidisha Kundu: চোট-দুর্ঘটনার আতঙ্কে পেরিয়ে সাতটি ইভেন্টের কঠিন লড়াইয়ে জাতীয় স্তরে সোনা জিতে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নদিয়ার শিমুরালির মেয়ে বিদিশা কুণ্ডু। সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন।

Bidisha Kundu
বিদিশা কুণ্ডু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 4:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 নভেম্বর: ভোরের কুয়াশায় পিছন থেকে ধেয়ে এসেছিল লরি । টোটোয় বসে থাকা তরুণী ছিটকে পড়েছিলেন রাস্তায় । চোট আর দুর্ঘটনার আতঙ্কে কয়েক মাস অ্যাথলেটিক্সের ময়দান থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল তাঁকে । একসময় মনে হয়েছিল, হয়তো আর ফেরা হবে না । কিন্তু সেই অন্ধকারই শেষ কথা হয়ে থাকেনি । সমস্ত বাধা পেরিয়ে সাতটি ইভেন্টের কঠিন লড়াইয়ে জাতীয় স্তরে সোনা জিতে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নদিয়ার শিমুরালির মেয়ে বিদিশা কুণ্ডু । হেপ্টাথলনে তাঁর সাফল্য এখন বাংলার অ্যাথলেটিক্সে আশার নতুন নাম ।

বাবা-মায়ের অপূর্ণ স্বপ্নের পথে মেয়ের দৌড়

বিদিশার অ্যাথলিট হয়ে ওঠার স্বপ্ন তাঁর নিজের জন্মের আগেই বুনেছিলেন বাবা বিশ্বজিৎ কুণ্ডু ও মা দীপালি কুণ্ডু । দু’জনেই অ্যাথলিট ছিলেন । খেলাধুলোর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু নিজেদের জীবনে বড় সাফল্যের স্বপ্ন পূরণ হয়নি । দু'জনেই বর্তমানে রাজ্য পুলিশের কর্মী । তাই মেয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা ।

লরির ধাক্কায় থমকে গিয়েছিল দৌড় ! হেপ্টাথলনে বাংলার নতুন আশা বিদিশা (ইটিভি ভারত)

বিদিশার কথায়, "আমার বাবা-মা দু’জনেই অ্যাথলিট ছিলেন । বাবা রাজ্য পুলিশে রয়েছেন । ওঁরা দু'জনেই ঠিক করেছিলেন, সন্তানকে অ্যাথলিট করবেন । তাঁদের ইচ্ছা আর আমার চেষ্টাতেই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি । আরও ভালো কিছু করার লক্ষ্যে আবার স্টার্টিং ব্লকে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি ।"

হাই জাম্প থেকে হেপ্টাথলন, বদলে গেল লড়াইয়ের মঞ্চ

2017 সালে অ্যাথলেটিক্সে হাতেখড়ি বিদিশার । শুরুতে হাই জাম্প ও লং জাম্পে নজর কেড়েছিলেন তিনি । 2018 সালে জুনিয়র বিভাগে জাতীয় হাই জাম্প প্রতিযোগিতায় রুপো জয়ের আগে রাজ্য স্তরে সোনা পেয়েছিলেন । বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও একাধিক পদক রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ।

তবে বিদিশার কেরিয়ারের মোড় ঘোরে 2022 সালে । সোদপুরের এসিসি-তে কোচ অর্ঘ্যপ্রতীম রায়ের অধীনে প্রশিক্ষণ শুরু করেন তিনি । সেখানেই হাই জাম্প ও হার্ডলসের গণ্ডি ছেড়ে হেপ্টাথলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত । 2023 সাল থেকে নিয়মিত এই ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিদিশা ।

Bidisha Kundu
অনুশীলনের ফাঁকে (ইটিভি ভারত)

হেপ্টাথলন সহজ কোনও ইভেন্ট নয় । এখানে সাতটি আলাদা বিভাগে দক্ষতা দেখাতে হয় । দৌড়, লাফ এবং থ্রো- প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন আলাদা শারীরিক সক্ষমতা ও কৌশল । ফলে একটি বিভাগে ভালো করলেই সাফল্য নিশ্চিত হয় না । সাতটি ইভেন্টে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই আসল চ্যালেঞ্জ ।

দুর্ঘটনার আতঙ্ক, কয়েক মাসের বিরতি

বিদিশার সাফল্যের পিছনে রয়েছে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা । নদিয়ার শিমুরালির মেয়ে হলেও তখন থাকতেন কাঁচরাপাড়ায় । শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে অনুশীলনে যাওয়ার জন্য টোটোয় চেপে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন । আচমকাই পিছন থেকে একটি লরি এসে টোটোয় ধাক্কা মারে । টোটোর যে দিকে বসেছিলেন, সেই দিকেই লাগে ধাক্কা । ছিটকে পড়েন রাস্তায় ।

তার পরের কয়েক মাস আর মাঠে নামতে পারেননি বিদিশা । শারীরিক চোটের পাশাপাশি মনের ভিতরেও বাসা বেঁধেছিল দুর্ঘটনার আতঙ্ক । একসময় সংশয় তৈরি হয়েছিল, আদৌ কি আর আগের মতো অ্যাথলেটিক্সে ফেরা সম্ভব হবে ?

Bidisha Kundu
লক্ষ্য 2036 এর অলিম্পিক (ইটিভি ভারত)

বিদিশার কথায়, "একটা সময় মনে হয়েছিল, আর হয়তো ফেরা সম্ভব হবে না । তার পর কোচেদের চেষ্টায় ফিরে এসেছি । বলা যায়, দুর্ঘটনার আতঙ্ক সরিয়েই আমার এই প্রত্যাবর্তন ।" সেই ফিরে আসার লড়াই আজ তাঁকে জাতীয় স্তরের মঞ্চে সোনার পদক এনে দিয়েছে ।

কোচের চোখে সম্ভাবনা, তবে রয়ে গিয়েছে কিছু খামতি

বিদিশার সাফল্যে খুশি কোচ অর্ঘ্যপ্রতীম রায় । তাঁর মতে, হাই জাম্প থেকে হেপ্টাথলনে বিদিশাকে নিয়ে আসা সহজ ছিল না । সাতটি বিভাগে সমান দক্ষতা তৈরি করতে দীর্ঘদিনের অনুশীলন প্রয়োজন ।

কোচের কথায়, "অনেক দিন পর জাতীয় স্তরে এই সাফল্য এল । 2022 সাল থেকে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ফলেই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে । বড় কিছু করতে হলে আরও উন্নতি করতে হবে । ওর মধ্যে সেই সম্ভাবনা রয়েছে । তবে থ্রোয়িং ইভেন্টগুলিতে এখনও কিছু খামতি আছে । সেগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে ।"

অর্ঘ্যপ্রতীমের মতে, কোন অ্যাথলিটের কোন বিভাগে স্বাভাবিক দক্ষতা বেশি, তা বুঝে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয় । বিদিশার ক্ষেত্রেও সেই বিচারেই হাই জাম্প থেকে হেপ্টাথলনে আসার সিদ্ধান্ত । এখন লক্ষ্য, সাতটি বিভাগেই আরও ভারসাম্য তৈরি করা ।

সামনে বিশ্ববিদ্যালয় মিট, জাতীয় গেমস, এশিয়ান মঞ্চের স্বপ্ন

জাতীয় স্তরে সোনা জিতেও আত্মতুষ্ট নন বিদিশা । সামনে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা । আগামী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় প্রতিযোগিতা । তার পর জাতীয় গেমস এবং এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের যোগ্যতা অর্জন পর্ব ।

বিদিশার কথায়, "আমার এখনও আরও এক বছর অনূর্ধ্ব-23 বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রয়েছে । ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিট, তার পর জাতীয় গেমস । এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডও রয়েছে । সিনিয়র দলে জায়গা করে নেওয়াই লক্ষ্য । দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই । তবে ধাপে ধাপে এগোতে চাই ।"

আদর্শ নীরজ, চোখ অলিম্পিকের দিকে

ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে আদর্শ মানেন বিদিশা । আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন তাঁর দীর্ঘদিনের । সেই স্বপ্নের সবচেয়ে বড় ঠিকানা অলিম্পিক । 2036 সালে ভারতে অলিম্পিক আয়োজনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নিজেকে তৈরি করতে চান তিনি । লক্ষ্য, যোগ্যতা অর্জন করে সেই মঞ্চে দেশের হয়ে নামা । হেপ্টাথলনে আন্তর্জাতিক তারকা আন্না হলকেও অনুসরণ করেন বিদিশা । তাঁর পারফরম্যান্স থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজের প্রস্তুতির পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন ।

দুর্ঘটনা তাঁকে থামিয়েছিল, কিন্তু হার মানাতে পারেনি । কয়েক মাসের বিরতি, নতুন ইভেন্টে মানিয়ে নেওয়ার কঠিন পরীক্ষা এবং সাতটি বিভাগের ধারাবাহিক অনুশীলন- সব পেরিয়ে বিদিশার হাতে এখন জাতীয় সোনা । সামনে আরও বড় মঞ্চ, আরও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা । শিমুরালির এই তরুণীর চোখে তাই আপাতত একটাই লক্ষ্য, বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে দেশের অ্যাথলেটিক্স মানচিত্রে নিজের নাম আরও উজ্জ্বল করে তোলা ।

TAGGED:

ATHLETE BIDISHA KUNDU
HEPTATHLON
GOLD AT NATIONAL LEVEL
হেপ্টাথলনে বাংলার নতুন আশা বিদিশা
জাতীয় স্তরে সোনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.