লরির ধাক্কায় থমকে গিয়েছিল দৌড় ! হেপ্টাথলনে বাংলার নতুন আশা বিদিশা

লরির ধাক্কায় থমকে গিয়েছিল দৌড় ! হেপ্টাথলনে বাংলার নতুন আশা বিদিশা
Bidisha Kundu: চোট-দুর্ঘটনার আতঙ্কে পেরিয়ে সাতটি ইভেন্টের কঠিন লড়াইয়ে জাতীয় স্তরে সোনা জিতে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নদিয়ার শিমুরালির মেয়ে বিদিশা কুণ্ডু। সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন।
Published : November 15, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: ভোরের কুয়াশায় পিছন থেকে ধেয়ে এসেছিল লরি । টোটোয় বসে থাকা তরুণী ছিটকে পড়েছিলেন রাস্তায় । চোট আর দুর্ঘটনার আতঙ্কে কয়েক মাস অ্যাথলেটিক্সের ময়দান থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল তাঁকে । একসময় মনে হয়েছিল, হয়তো আর ফেরা হবে না । কিন্তু সেই অন্ধকারই শেষ কথা হয়ে থাকেনি । সমস্ত বাধা পেরিয়ে সাতটি ইভেন্টের কঠিন লড়াইয়ে জাতীয় স্তরে সোনা জিতে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নদিয়ার শিমুরালির মেয়ে বিদিশা কুণ্ডু । হেপ্টাথলনে তাঁর সাফল্য এখন বাংলার অ্যাথলেটিক্সে আশার নতুন নাম ।
বাবা-মায়ের অপূর্ণ স্বপ্নের পথে মেয়ের দৌড়
বিদিশার অ্যাথলিট হয়ে ওঠার স্বপ্ন তাঁর নিজের জন্মের আগেই বুনেছিলেন বাবা বিশ্বজিৎ কুণ্ডু ও মা দীপালি কুণ্ডু । দু’জনেই অ্যাথলিট ছিলেন । খেলাধুলোর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু নিজেদের জীবনে বড় সাফল্যের স্বপ্ন পূরণ হয়নি । দু'জনেই বর্তমানে রাজ্য পুলিশের কর্মী । তাই মেয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা ।
বিদিশার কথায়, "আমার বাবা-মা দু’জনেই অ্যাথলিট ছিলেন । বাবা রাজ্য পুলিশে রয়েছেন । ওঁরা দু'জনেই ঠিক করেছিলেন, সন্তানকে অ্যাথলিট করবেন । তাঁদের ইচ্ছা আর আমার চেষ্টাতেই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি । আরও ভালো কিছু করার লক্ষ্যে আবার স্টার্টিং ব্লকে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি ।"
হাই জাম্প থেকে হেপ্টাথলন, বদলে গেল লড়াইয়ের মঞ্চ
2017 সালে অ্যাথলেটিক্সে হাতেখড়ি বিদিশার । শুরুতে হাই জাম্প ও লং জাম্পে নজর কেড়েছিলেন তিনি । 2018 সালে জুনিয়র বিভাগে জাতীয় হাই জাম্প প্রতিযোগিতায় রুপো জয়ের আগে রাজ্য স্তরে সোনা পেয়েছিলেন । বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও একাধিক পদক রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ।
তবে বিদিশার কেরিয়ারের মোড় ঘোরে 2022 সালে । সোদপুরের এসিসি-তে কোচ অর্ঘ্যপ্রতীম রায়ের অধীনে প্রশিক্ষণ শুরু করেন তিনি । সেখানেই হাই জাম্প ও হার্ডলসের গণ্ডি ছেড়ে হেপ্টাথলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত । 2023 সাল থেকে নিয়মিত এই ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিদিশা ।
হেপ্টাথলন সহজ কোনও ইভেন্ট নয় । এখানে সাতটি আলাদা বিভাগে দক্ষতা দেখাতে হয় । দৌড়, লাফ এবং থ্রো- প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন আলাদা শারীরিক সক্ষমতা ও কৌশল । ফলে একটি বিভাগে ভালো করলেই সাফল্য নিশ্চিত হয় না । সাতটি ইভেন্টে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই আসল চ্যালেঞ্জ ।
দুর্ঘটনার আতঙ্ক, কয়েক মাসের বিরতি
বিদিশার সাফল্যের পিছনে রয়েছে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা । নদিয়ার শিমুরালির মেয়ে হলেও তখন থাকতেন কাঁচরাপাড়ায় । শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে অনুশীলনে যাওয়ার জন্য টোটোয় চেপে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন । আচমকাই পিছন থেকে একটি লরি এসে টোটোয় ধাক্কা মারে । টোটোর যে দিকে বসেছিলেন, সেই দিকেই লাগে ধাক্কা । ছিটকে পড়েন রাস্তায় ।
তার পরের কয়েক মাস আর মাঠে নামতে পারেননি বিদিশা । শারীরিক চোটের পাশাপাশি মনের ভিতরেও বাসা বেঁধেছিল দুর্ঘটনার আতঙ্ক । একসময় সংশয় তৈরি হয়েছিল, আদৌ কি আর আগের মতো অ্যাথলেটিক্সে ফেরা সম্ভব হবে ?
বিদিশার কথায়, "একটা সময় মনে হয়েছিল, আর হয়তো ফেরা সম্ভব হবে না । তার পর কোচেদের চেষ্টায় ফিরে এসেছি । বলা যায়, দুর্ঘটনার আতঙ্ক সরিয়েই আমার এই প্রত্যাবর্তন ।" সেই ফিরে আসার লড়াই আজ তাঁকে জাতীয় স্তরের মঞ্চে সোনার পদক এনে দিয়েছে ।
কোচের চোখে সম্ভাবনা, তবে রয়ে গিয়েছে কিছু খামতি
বিদিশার সাফল্যে খুশি কোচ অর্ঘ্যপ্রতীম রায় । তাঁর মতে, হাই জাম্প থেকে হেপ্টাথলনে বিদিশাকে নিয়ে আসা সহজ ছিল না । সাতটি বিভাগে সমান দক্ষতা তৈরি করতে দীর্ঘদিনের অনুশীলন প্রয়োজন ।
কোচের কথায়, "অনেক দিন পর জাতীয় স্তরে এই সাফল্য এল । 2022 সাল থেকে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ফলেই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে । বড় কিছু করতে হলে আরও উন্নতি করতে হবে । ওর মধ্যে সেই সম্ভাবনা রয়েছে । তবে থ্রোয়িং ইভেন্টগুলিতে এখনও কিছু খামতি আছে । সেগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে ।"
অর্ঘ্যপ্রতীমের মতে, কোন অ্যাথলিটের কোন বিভাগে স্বাভাবিক দক্ষতা বেশি, তা বুঝে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয় । বিদিশার ক্ষেত্রেও সেই বিচারেই হাই জাম্প থেকে হেপ্টাথলনে আসার সিদ্ধান্ত । এখন লক্ষ্য, সাতটি বিভাগেই আরও ভারসাম্য তৈরি করা ।
সামনে বিশ্ববিদ্যালয় মিট, জাতীয় গেমস, এশিয়ান মঞ্চের স্বপ্ন
জাতীয় স্তরে সোনা জিতেও আত্মতুষ্ট নন বিদিশা । সামনে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা । আগামী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় প্রতিযোগিতা । তার পর জাতীয় গেমস এবং এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের যোগ্যতা অর্জন পর্ব ।
বিদিশার কথায়, "আমার এখনও আরও এক বছর অনূর্ধ্ব-23 বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রয়েছে । ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিট, তার পর জাতীয় গেমস । এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডও রয়েছে । সিনিয়র দলে জায়গা করে নেওয়াই লক্ষ্য । দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই । তবে ধাপে ধাপে এগোতে চাই ।"
আদর্শ নীরজ, চোখ অলিম্পিকের দিকে
ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে আদর্শ মানেন বিদিশা । আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন তাঁর দীর্ঘদিনের । সেই স্বপ্নের সবচেয়ে বড় ঠিকানা অলিম্পিক । 2036 সালে ভারতে অলিম্পিক আয়োজনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নিজেকে তৈরি করতে চান তিনি । লক্ষ্য, যোগ্যতা অর্জন করে সেই মঞ্চে দেশের হয়ে নামা । হেপ্টাথলনে আন্তর্জাতিক তারকা আন্না হলকেও অনুসরণ করেন বিদিশা । তাঁর পারফরম্যান্স থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজের প্রস্তুতির পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন ।
দুর্ঘটনা তাঁকে থামিয়েছিল, কিন্তু হার মানাতে পারেনি । কয়েক মাসের বিরতি, নতুন ইভেন্টে মানিয়ে নেওয়ার কঠিন পরীক্ষা এবং সাতটি বিভাগের ধারাবাহিক অনুশীলন- সব পেরিয়ে বিদিশার হাতে এখন জাতীয় সোনা । সামনে আরও বড় মঞ্চ, আরও কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা । শিমুরালির এই তরুণীর চোখে তাই আপাতত একটাই লক্ষ্য, বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে দেশের অ্যাথলেটিক্স মানচিত্রে নিজের নাম আরও উজ্জ্বল করে তোলা ।