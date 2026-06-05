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সরকারি নির্দেশ মেনে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পালিত 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি

বেশকিছু স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এই কর্মসূচি । মায়ের নামে গাছ লাগানোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ৷

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সরকারি নির্দেশ মেনে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পালিত 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 7:00 PM IST

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কলকাতা, 5 জুন: সরকারি নির্দেশ মেনে স্কুলে স্কুলে হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি । বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করতে । সেই কর্মসূচির অন্যতম ছিল নিজের মায়ের নামে সকল ছাত্রছাত্রীদের গাছ লাগাতে হবে । সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই রাজ্যে প্রতিটি সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত স্কুলে শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচি পালন করা হল ।

বেশকিছু স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এই কর্মসূচি । মায়ের নামে গাছ লাগানোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ৷ নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "আমরা ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলাম কর্মসূচিটা । পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা বাড়ি থেকে মায়ের নাম লিখে গাছ নিয়ে এসেছিল । সেই গাছ আজ পোঁতা হয়েছে স্কুলের বাগান চত্বরে । সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে পরিবেশের উপর আঁকার প্রতিযোগিতা । অষ্টম এবং নবম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞানের উপর প্রদর্শনী ।"

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স্কুলগুলিতে পালিত 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি (নিজস্ব চিত্র)

শ্যামবাজারে এভি স্কুলের এক শিক্ষিকা জানান, "শোভাবাজার ও শ্যামবাজার সংলগ্ন বেশকিছু দোকান, পথচলতি মানুষ এবং বাসযাত্রীদের গাছ বিতরণ করা হয়েছে । ওই সময় যে সমস্ত পুলিশকর্মী রাস্তায় ছিলেন, তাঁদের হাতেও আমাদের পড়ুয়ারা গাছ তুলে দিয়েছে । তারই পাশাপাশি আমাদের পড়ুয়ারা পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু বার্তাও সাধারণ মানুষকে দিয়েছে ।"

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পালিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস (নিজস্ব চিত্র)

এই দিনে যাদবপুর বিদ্যাপীঠও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল । এসেছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আধিকারিকরা । স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য জানান, "এদিন সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ডের রিজিওনাল ডিরেক্টর আমাদের স্কুলে এসেছিলেন ৷ পাশাপাশি বেশ কয়েকজন পরিবেশ বিজ্ঞানীও ছিলেন ৷ পুরনিগমের আধিকারিকাও উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁরা মূলত গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানান ছাত্রছাত্রীদের ৷ এদিন বন দফতর থেকে আমাদের স্কুলকে 150টি গাছ দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই গাছগুলি ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের মায়ের নামে স্কুলের বাগানে পুঁতে দিয়েছে ৷"

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত স্কুলে বিশেষ কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন । বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, 5 জুন থেকে 30 জুন পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ইকো-ক্লাব ফর মিশন লাইফের অধীনে 'গ্রিন সামার ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা হবে । এই ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে সাতটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে । এর মধ্যে রয়েছে - স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গ্রহণ, টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা, ই-বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য কমানো, শক্তি সঞ্চয়, জল সংরক্ষণ এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন । সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিল যে, যেসব স্কুলে এখনও 'ইকো ক্লাব ফর মিশন লাইফ' গঠন করা হয়নি, সেগুলিতে 30 জুনের মধ্যে ক্লাব গঠন এবং পোর্টালে প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করতে হবে ।

TAGGED:

EK PED MAA KE NAAM
A TREE IN THE NAME OF MOTHER
একটি গাছ মায়ের নামে
বিশ্ব পরিবেশ দিবস
WORLD ENVIRONMENT DAY

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