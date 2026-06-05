সরকারি নির্দেশ মেনে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পালিত 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি

সরকারি নির্দেশ মেনে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পালিত 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি
বেশকিছু স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এই কর্মসূচি । মায়ের নামে গাছ লাগানোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ৷
Published : June 5, 2026 at 7:00 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: সরকারি নির্দেশ মেনে স্কুলে স্কুলে হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি । বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করতে । সেই কর্মসূচির অন্যতম ছিল নিজের মায়ের নামে সকল ছাত্রছাত্রীদের গাছ লাগাতে হবে । সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই রাজ্যে প্রতিটি সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত স্কুলে শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচি পালন করা হল ।
বেশকিছু স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এই কর্মসূচি । মায়ের নামে গাছ লাগানোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ৷ নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "আমরা ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলাম কর্মসূচিটা । পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা বাড়ি থেকে মায়ের নাম লিখে গাছ নিয়ে এসেছিল । সেই গাছ আজ পোঁতা হয়েছে স্কুলের বাগান চত্বরে । সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে পরিবেশের উপর আঁকার প্রতিযোগিতা । অষ্টম এবং নবম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞানের উপর প্রদর্শনী ।"
শ্যামবাজারে এভি স্কুলের এক শিক্ষিকা জানান, "শোভাবাজার ও শ্যামবাজার সংলগ্ন বেশকিছু দোকান, পথচলতি মানুষ এবং বাসযাত্রীদের গাছ বিতরণ করা হয়েছে । ওই সময় যে সমস্ত পুলিশকর্মী রাস্তায় ছিলেন, তাঁদের হাতেও আমাদের পড়ুয়ারা গাছ তুলে দিয়েছে । তারই পাশাপাশি আমাদের পড়ুয়ারা পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু বার্তাও সাধারণ মানুষকে দিয়েছে ।"
এই দিনে যাদবপুর বিদ্যাপীঠও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল । এসেছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আধিকারিকরা । স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য জানান, "এদিন সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ডের রিজিওনাল ডিরেক্টর আমাদের স্কুলে এসেছিলেন ৷ পাশাপাশি বেশ কয়েকজন পরিবেশ বিজ্ঞানীও ছিলেন ৷ পুরনিগমের আধিকারিকাও উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁরা মূলত গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানান ছাত্রছাত্রীদের ৷ এদিন বন দফতর থেকে আমাদের স্কুলকে 150টি গাছ দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই গাছগুলি ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের মায়ের নামে স্কুলের বাগানে পুঁতে দিয়েছে ৷"
প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত স্কুলে বিশেষ কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন । বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, 5 জুন থেকে 30 জুন পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ইকো-ক্লাব ফর মিশন লাইফের অধীনে 'গ্রিন সামার ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা হবে । এই ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে সাতটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে । এর মধ্যে রয়েছে - স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গ্রহণ, টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা, ই-বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য কমানো, শক্তি সঞ্চয়, জল সংরক্ষণ এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন । সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিল যে, যেসব স্কুলে এখনও 'ইকো ক্লাব ফর মিশন লাইফ' গঠন করা হয়নি, সেগুলিতে 30 জুনের মধ্যে ক্লাব গঠন এবং পোর্টালে প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করতে হবে ।