বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি এবার শহরে

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবার বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে কলকাতা পুরনিগমের তরফে শহরের উদ্যানে লাগানো হবে গাছ ৷

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 9:16 PM IST

কলকাতা, 30 মে: এবার কেন্দ্রীয় কর্মসূচি 'একটি গাছ মায়ের নামে' পালন করবে কলকাতা পুরনিগম । রাস্তার ধারে ফুটপাতেই শুধু নয়, এবার ব্যাপক পরিমাণে গাছ লাগানো হবে উদ্যানগুলিতেও বলেই খবর পুরনিগম সূত্রে ।

আগামী 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস । ওই দিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করা হবে কলকাতা পুরনিগমের পরিবেশ ও উদ্যান বিভাগের যৌথ প্রয়াসে । এত দিন বৃক্ষরোপণ করা হলেও কেন্দ্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হতো না । এবার রাজ্যের পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলেছে । ফলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের কোনও সমস্যা আর নেই ।

কলকাতা পুরনিগমের তরফে করা হবে এই কর্মসূচি (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, শহরে প্রতিবছর পরিবেশ দিবসে গাছ লাগানো হয় ৷ কেন্দ্রীয় মিছিল ও অনুষ্ঠান হয়ে থেকে । এবার সেই গাছ লাগানো শুধু কয়েকটি রাস্তায় আটকে থাকবে না । বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উদ্যানে বৃক্ষরোপণ নিয়ে । শহরে 700 উদ্যান আছে কলকাতা পুরনিগমের । সেখানে এইবার প্রচুর প্রমাণে গাছ লাগানো হবে ।

কয়েক হাজার গাছের চারা কলকাতার বিভিন্ন উদ্যানে ও ফুটের ধরে লাগানোর সঙ্গে বিলি করা হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে । শহরের হারানো সবুজ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে চলবে প্রচার । মূলত কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া বা কদমের মতো গাছগুলি আর লাগানো হবে না । তার পরিবর্তে দেবদারু, জারুল, লেবু, আম, জাম, কাঁঠাল, অমলতাস, বিভিন্ন ফুল গাছ, নিম গাছ লাগানো হবে ।

ব্যাপক পরিমাণে গাছ লাগানো হবে কলকাতায় (নিজস্ব ছবি)

পুর কর্তাদের কথায়, "প্রশাসনের উচ্চ পদ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবার কেন্দ্রের কর্মসূচি যেভাবে রাজ্য সরকার পালন করবে, সেভাবে কলকাতা পুরনিগম পালন করে । শহরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় নয়, প্রতিটা বড় বিশেষ করে উদ্যানগুলিতে গুরুত্বের সঙ্গে গাছ লাগাতে হবে । সেই চারাগুলি রোপন করা হচ্ছে সেগুলি যাতে নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে নয়, গাছ লাগানোর বিষয় উদ্যান বিভাগ এবং পরিবেশ বিভাগ তারা যৌথ প্রয়াস এর দফায় দফায় সেই কাজ করবে । শহরে হারিয়ে যাওয়া সবুজের আচ্ছাদনকে আবারও ফিরিয়ে আনার জন্য পুরো প্রশাসন যা করণীয় তাই করতে হবে । নির্দেশ পাওয়া মাত্র কোমর বেঁধে নামছে পুরকর্মীরা ।"

