বক্সায় এসেছে বাঘিনী, তাতেই জয়ন্তী-বক্সার 18 বনবস্তির মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার !
forest villages of Jayanti and Buxa: জঙ্গলে ফিরেছে বাঘিনী। তাকে ঘিরে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : October 14, 2026 at 4:24 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 14 অক্টোবর: বক্সায় ছাড়া হয়েছে বাঘিনী, আর তাতেই জয়ন্তী ও বক্সার 18টি বনবস্তির মানুষের জীবনে যেন নেমে এসেছে অন্ধকার! একদিকে বাঘিনীকে ঘিরে বনদফতরের নতুন উদ্যোগ, অন্যদিকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে দিন কাটছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। রাজাভাতখাওয়া ফরেস্ট চেকপোস্টে দিনরাত চলছে তাদের ধর্না। পর্যটন ও যাতায়াত নিয়ে নানা বিধিনিষেধের আশঙ্কায় বাড়ছে দুশ্চিন্তাও। সমস্যায় পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ী, হোমস্টে মালিক থেকে শুরু করে সাফারি চালকরাও। তাঁদের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে তাঁদের রুজি রোজগার। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পাশাপাশি নিজেদের জীবন জীবিকা সুরক্ষিত রাখার দাবিতে সরব হয়েছেন বনবস্তির বাসিন্দারা।
জঙ্গলে ফিরেছে বাঘিনী। তাকে ঘিরে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে আবার জমজমাট হয়ে উঠবে বক্সা, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া—এমনটাই আশা ছিল তাঁদের। কিন্তু সেই স্বপ্নের মাঝেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বনদফতরের বিধিনিষেধ। একের পর এক বুকিং বাতিল, অগ্রিম টাকা ফেরত দেওয়ার চাপ, আর মাথার উপর সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা ৷ গত 9 তারিখ শুক্রবার থেকে সীমিতভাবে জঙ্গল খুললেও কাটেনি সেই অনিশ্চয়তা। তাই জঙ্গল খোলার পরেও আন্দোলন থেকে পিছু হটেন না বক্সা ও জয়ন্তীর বাসিন্দারা।
গত 2 অক্টোবর বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হয় বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে আনা প্রায় তিন বছর বয়সি একটি বাঘিনীকে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের 25 মাইলে অবস্থিত ওপেন এনক্লোজার থেকে বাঘিনীটিকে জঙ্গলে ছাড়া হয়। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। বক্সায় বাঘ ছাড়ার ফলে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ নতুন আশার আলো দেখেছিলেন। পুজোর মরশুমে বক্সা, জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়ায় পর্যটকদের ঢল নামবে, বাড়বে হোটেল ও হোমস্টের বুকিং এই আশাতেই প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। বর্ষার মরশুমে বন্ধ থাকার পর গত 16 সেপ্টেম্বর পর্যটন কেন্দ্রগুলি খুলতেই আগাম বুকিংয়ের ভিড় বাড়তে শুরু করে। দীর্ঘদিন পর বক্সায় বাঘ ফেরায় পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলেই আশা করেছিলেন স্থানীয়রা।
কিন্তু সেই আশার ছবিটা বদলে যায় বনদপ্তরের বিধিনিষেধে। গত 30 সেপ্টেম্বর থেকে 9 অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা ও জয়ন্তীতে পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যকলাপে বিধিনিষেধ জারি হওয়ায় একের পর এক বুকিং বাতিল হতে থাকে। ডুয়ার্সের অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রে যখন পুজোর মরশুমে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ার সম্ভাবনা, তখন বক্সা ও জয়ন্তীর ব্যবসায়ীদের সামনে দেখা দেয় উল্টো ছবি। যে সময়ে ভালো ব্যবসার আশায় বুক বেঁধেছিলেন তাঁরা, ঠিক তখনই দেখা দেয় আর্থিক অনিশ্চয়তা।
স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের হিসাব অনুযায়ী, এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় 76 জন হোমস্টে মালিক, 19 জন সাফারি গাড়ির মালিক ও চালক এবং প্রায় 30 জন ট্যুর গাইড। তাঁদের দাবি, বক্সা, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া ও রায়মাটাংয়ে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় আট হাজার মানুষের জীবিকা এখন অনিশ্চয়তার মুখে। পর্যটকদের বুকিং বাতিল হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ীকেই অগ্রিম টাকা ফেরত দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে, পুজোর মরশুমে যে আয়ের আশা করেছিলেন, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয়। শুধু হোটেল বা হোমস্টে মালিকেরাই নন, পর্যটকদের উপর নির্ভরশীল গাড়িচালক, ট্যুর গাইড, ছোট দোকানদার এবং অন্যান্য পেশার মানুষেরাও এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছেন।
স্থানীয়দের কাছে পুজো শুধু উৎসব নয়, বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়ের মরশুম। সেই সময়েই পর্যটন ব্যবসায় অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় কীভাবে সংসার চলবে, কীভাবে পরিবারের চাহিদা মেটাবেন সেই চিন্তাই এখন বড় হয়ে উঠেছে বহু মানুষের কাছে। বনদফতরের নির্দেশিকায় গত 10 অক্টোবর থেকে সীমিতভাবে পর্যটকদের জন্য জঙ্গল খুলে দেওয়ার কথা জানানো হয়। কিন্তু তাতেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না আন্দোলনকারীরা। তাঁদের আশঙ্কা, পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে ফের পর্যটন বন্ধের নির্দেশ জারি হতে পারে। ফলে জঙ্গল খুললেও আগামী দিনে ব্যবসা চালানো যাবে কি না, তা নিয়ে থেকেই যাচ্ছে সংশয়।
এই অনিশ্চয়তার অবসান এবং নিজেদের দাবির স্থায়ী সমাধানের জন্যই তাঁরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা ৷ জয়ন্তীর পর্যটন ব্যবসায়ী প্রদীপ দে জানান, আমাদের রুটি রোজগার বন্ধ, খুব সমস্যায় পড়েছি, নেতা-মন্ত্রীরা দুর্গাপুজোর ফিতে কাটতে ব্যস্ত কিন্তু আজ আমাদের ন'দিন হতে চলল ধর্না এখন পর্যন্ত একবার এসে খোঁজখবর নিল না। পর্যটকরা আসছেন না আর যদি আসেও বনদপ্তর ঘোড়ার যে চারটি স্পট, তার মধ্যে দু'টি বন্ধ, বাকি দু'টি খোলা থাকলেও যাওয়ার রাস্তা নেই।
অন্যদিকে, পর্যটন ব্যবসায়ী কোমল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ফুটবলের মত হয়ে গিয়েছে ৷' জয় জয়ন্তীর বাসিন্দা জুই খান বলেন, "আমরা খুব সমস্যায় আছি। একদিকে বক্সায় বাঘ ছেড়েছে, অন্যদিকে পর্যটনে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমাদের রুজি-রোজগার বন্ধ। সামনে পুজো আর আমরা এখানে বসে রয়েছি ধরনায় ৷ কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত খোঁজ নিল না।"