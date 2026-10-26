বাংলা ছেড়ে অসমে পাড়ি দিল বক্সার বাঘিনি ! সীমানা মানছে না ডোরাকাটা সুন্দরী

বাংলা ছেড়ে অসমে পাড়ি দিল বক্সার বাঘিনি ! সীমানা মানছে না ডোরাকাটা সুন্দরী
বাঘিনিকে জঙ্গলে ফেরাতে কোমর বেঁধে নেমেছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে কুনকি হাতিরও। শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : October 26, 2026 at 6:57 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 26 অক্টোবর: রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে নিয়ে কার্যত নাজেহাল বক্সা টাইগার রিজার্ভ। বাঘিনিকে ছাড়া হয়েছিল রাজাভাতখাওয়ার 23 মাইল এলাকার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে। এরপরই বাঘিনি চলে আসে নর্থ রায়ডাক রেঞ্জে। ভুটান পাহাড়ের আশেপাশে ঘুরে সেই বাঘিনি এবার চলে গেল অসমে ! সেটিকে কোর এরিয়ার জঙ্গলে ফেরাতে গত চার-পাঁচদিন ধরে কোমর বেঁধে নেমেছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে কুনকি হাতিরও। অসম ও বাংলার বনকর্মীরা একসঙ্গে বাঘিনির তল্লাশি চালাচ্ছেন বলে দাবি করলেন রাইমোনা জাতীয় পার্কের রেঞ্জার।
বক্সার জঙ্গল ছেড়ে কি পাকাপাকিভাবে অসমে পাড়ি দিয়েছে ডোরাকাটা সুন্দরী ? এই প্রশ্ন ঘিরেই এখন চর্চা শুরু হয়েছে বনকর্মী থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। অসমের রায়মোনা জাতীয় উদ্যানের পশ্চিম রেঞ্জ সংলগ্ন রাজেন্দ্রপুর গ্রামে একটি জিপিএস-ট্যাগযুক্ত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গতিবিধি নজরে এসেছে। রবিবার রাতেই সেই বাঘটি দুই গৃহপালিত শূকর শিকার করেছে বলে বনদফতর সূত্রে খবর। এখনও গ্রামের আশপাশে তার বিচরণ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।
এক বন আধিকারিক জানান, "ওই বাঘিনি শুক্রবার সংকোশ নদী পার হয়ে অসমের রাইমোনা বনাঞ্চলে প্রবেশ করেছে। রেডিয়ো কলারের মাধ্যমে তার গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে।" অন্যদিকে, রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ বলেন, "বাঘিনি সম্ভবত কেবল বক্সার ভিতরে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজের এলাকা নির্ধারণের জন্য আরও বড় কোনো অঞ্চল খুঁজছে।"
সংবাদ সংস্থাকে বনমন্ত্রী বলেন, "বাঘিনি একটি নির্দিষ্ট করিডোর দিয়ে অসমের দিকে এগিয়ে গিয়েছে ৷ নিজের এলাকা চিহ্নিত করার জন্য সে এই পথটিই ব্যবহার করছে।" বনমন্ত্রী আরও জানান, এটি স্বাভাবিক আচরণ ৷ তাঁর কথায়, "আমরা এখন বাঘিনির গতিবিধির উপর নজর রাখছি, যাতে বোঝা যায় সে রাইমোনাতেই থেকে যাবে কি না। তবে তাকে ট্রাঙ্কুইলাইজ করে ফিরিয়ে আনার কোনও প্রাথমিক পরিকল্পনা আমাদের নেই। আমরা তাকে নিজের মতো করে থিতু হওয়ার সুযোগ দিচ্ছি।"
অন্যদিকে, অসমের রায়মোনা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় বাঘিনির গতিবিধি নিয়ে ওই জাতীয় উদ্যানের ওয়েস্টার্ন রেঞ্জের আধিকারিক গুনোলাল বসুমাতারি বলেন, "আমাদের জঙ্গলেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। বর্তমানে গতিবিধির উপর নজর রাখছে বন দফতরের মনিটরিং কমিটি। একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে, যাতে কেউ সেটির বিচরণক্ষেত্রের দিকে না যান।"
গুনোলাল জানান, বাঘিনিটির উপর নজর রাখছে বন দফতরের মনিটরিং কমিটি। তাঁর কথায়, "গত রাতে বাঘিনিটি দু'টি গৃহপালিত শূকর শিকার করেছে। রাজেন্দ্রপুর নামে একটি গ্রামের আশপাশে রয়েছে সেটি। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা ও আমাদের জাতীয় উদ্যানের কর্মীরা নজরদারিতে রয়েছেন ৷ যদিও গ্রামটি আমাদের রেঞ্জের অধীনে পড়ে না ৷ আপাতত বনকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন। স্থানীয়দের সতর্ক করা হচ্ছে, যাতে কেউ ওই দিকে না যান। কখন কী ঘটে যায়, তা বলা সম্ভব নয়।"
বন আধিকারিকের বক্তব্যে উঠে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রায়মোনা জঙ্গলেও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে, ঠিক কী কারণে বাঘিনি ওই এলাকায় পৌঁছেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাঘিনিটি পশ্চিমবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে অসমের রায়মোনা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছেছে। বক্সায় গত 2 অক্টোবর বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি প্রায় তিন বছর বয়সি বাঘিনিকে এনে ছাড়া হয়েছিল বক্সায়। বক্সার জঙ্গলে বাঘের স্থায়ী বিচরণ ও বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেডিও কলার লাগানো ওই বাঘিনির গতিবিধির উপর নজর রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।
তবে, রাজেন্দ্রপুরে দেখা যাওয়া বাঘটি বক্সার সেই বাঘিনিই কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন দফতরের আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ। বন্যপ্রাণীর চলাচল রাজ্য বা দেশের প্রশাসনিক সীমানা মেনে হয় না। স্বাভাবিক বিচরণ, খাবারের সন্ধান কিংবা নতুন এলাকা খোঁজার তাগিদে তারা এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে বলে জানিয়েছে বনদফতর।
আপাতত রাজেন্দ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বন দফতর। একদিকে বাঘটির গতিবিধির উপর কড়া নজর, অন্যদিকে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা দুই দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন বনকর্মীরা। এখন দেখার, অসমের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানো এই ডোরাকাটা সুন্দরী শেষ পর্যন্ত কোন পথে এগোয়। এদিকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ এর কোন আধিকারিক বাঘিনির নিখোঁজ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে নারাজ।