বিপর্যয়ের 2025: আগামীর শপথেও স্মৃতিতে দাগ কাটবে মৃত্যুমিছিল

বিপর্যয়ের 2025: আগামীর শপথেও স্মৃতিতে দাগ কাটবে মৃত্যুমিছিল
বছরভর দেশজুড়ে ঘটনার ঘনঘটা। 2025 বছর শেষে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, কত জীবন চলে যাওয়া-হাহাকার-কান্না, না-পাওয়ার হিসাব, আগুন লেগে সব শেষ, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুমিছিল ৷
হায়দরাবাদ: দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে 2026 ৷ বিদায় নিতে চলেছে ঘটনা-দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ে মোড়া 2025 ৷ মানুষের প্রত্যাশার বিরূপকে ছাপিয়ে এ বছর রেখে যাচ্ছে এক মিশ্র অভিজ্ঞতা ৷ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, দেশজুড়ে বহু গল্পের গতিপথ বদলে গিয়েছে কান্না ও হাহাকারে ৷ প্রিয়জনদের হারিয়ে যাঁদের দুনিয়াটা শূন্যময়, তাঁদের ভরসা আগামী ৷ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানে পদপিষ্টের ঘটনা থেকে আমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, বছরের শেষলগ্নে দাঁড়িয়ে দেশ ও রাজ্যে সাড়া জাগানো কিছু ঘটনা ফিরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
একনজরে মৃত্যুমিছিল
জানুয়ারি
28 জানুয়ারি, মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত 30
- মৌনি অমাবস্যা তিথি শুরু হতেই মহাকুম্ভে অমৃত স্নানে প্রবল জনসমাগম ৷ মকর সংক্রান্তির ঠিক একদিন আগে, অর্থাৎ 23 জানুয়ারি থেকে মহাকুম্ভ মেলা শুরু হয়েছিল, শেষ হয় 26 ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রিতে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে নদীর নির্দিষ্ট সঙ্গম স্থলে স্নান করলে 'মোক্ষ' লাভ করা যায়। কিন্তু 28 জানুয়ারি, মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ ঘটে যায় অঘটন ৷ ভিড়ের চাপে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ত্রিবেণী সঙ্গমে (গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নদীর মিলন) ৷ তাতেই পদপিষ্টে মৃত্যুমিছিল ৷ মৃত্যু হয় অন্তত 30 জনের ৷
- পুণ্যার্জনে এসে প্রিয়জনকে হারিয়ে মহাকুম্ভের আকাশে বাতাসে শোনা যায় শুধুই কান্নার আওয়াজ ৷ কেউ সঙ্গমে স্নান করতে নেমে হারিয়ে যান তো, কেউ আবার মানুষের ভিড়ে ৷ অভিযোগ, মহাকুম্ভে চরম বিশৃঙ্খলা জেরে এই মৃত্যুমিছিল ৷ পাশাপাশি মহাকুম্ভ মেলা প্রাঙ্গণে বারবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ৷ আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অসংখ্য তাঁবু। যদিও আগুনের ঘটনাগুলো কোনও প্রাণহানি হয়নি।
ফেব্রুয়ারি
15 ফেব্রুয়ারি, মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টে মৃত্যু 18 জনের
- মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে পদপিষ্টে মৃত্যু মিছিলের ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে ফের পদপিষ্টে মৃত্যু হয় বহু পুণ্যার্থীর ৷ ঘটনাস্থল দিল্লি স্টেশন ৷ দিনটা ছিল 15 ফেব্রুয়ারি শনিবার ৷ রাতের দিকে রেলওয়ে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে কুম্ভের জন্য দু'টি বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা হয়েছিল। সপ্তাহান্ত ছিল বলে শত শত মানুষ কুম্ভে স্নান করার ইচ্ছে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য টিকিট পাওয়া না-যাওয়ায়, বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ বগির টিকিট কিনে 14-15 নম্বর প্ল্যাটফর্মে জড়ো হন। সেখান থেকে প্রয়াগরাজগামী ট্রেনের ছাড়ার কথা ছিল।
- সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, স্বাধীন সেনানি এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি দেরিতে চলছিল। যার কারণে ওই ট্রেনের যাত্রীরাও 12-13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। এর ফলে প্ল্যাটফর্ম থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা ছিল। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস রাত 9.30 নাগাদ 15 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছয়। ট্রেনে ওঠার জন্য লোকজনের মধ্যে ধাক্কাধাক্তি শুরু হয়, যার কারণে অনেকে পদদলিত হয়ে পড়েন। ধাক্কাধাক্কির কারণে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকেই পড়ে যান। হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে প্রাণ যায় অন্তত 18 জনের ৷
এপ্রিল
11 এপ্রিল, মুর্শিদাবাদ ওয়াকফ অশান্তি; দুষ্কৃতীদের হাতে খুন 3 জন
- সূত্রপাত ওয়াকফ সংশোধনী বিল ৷ চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ হয় সংসদের দুই কক্ষে। তারপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেই বিলে স্বাক্ষর করেন। দেশজুড়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইন লাগু হয়। ওয়াকফ সংশোধনী প্রত্যাহারের দাবিতে এ রাজ্যে ছিল প্রবল বিক্ষোভ। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দুই 24 পরগনা-সহ একাধিক জেলায় টানা আন্দোলনে নেমেছিলেন বহু মানুষ।
- ওয়াকফ (সংশোধন) আইনের প্রতিবাদে শুক্রবার (11 এপ্রিল) উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা । সুতি ও সামশেরগঞ্জে একটি সরকারি গাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় । পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। চলে গুলিও। তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। একই দাবিতে, জলঙ্গি বিডিও অফিসে শনিবার ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় । আজিমগঞ্জে রেল স্টেশনের একটি সিগন্যাল কন্ট্রোল রুমেও ভাঙচুর চালান বিক্ষোভকারীরা। অফিসের জেনারেটরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওয়াকফ সংশোধনী প্রতিবাদে নেমে মুর্শিদাবাদে প্রাণ যায় তিনজনের।
- সুতির সাজুর মোড়ে গুলিবিদ্ধ হন মোশারফ হোসেন (12) ৷ তার বাড়ি সুতি থানার কাশিমনগর। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ শনিবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, সামশেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান পুরসভা এলাকার জাফরাবাদে দুস্কৃতীদে ধারালো অস্ত্রের কোপে প্রাণ যায় বাবা ও ছেলের। মৃতদের নাম গাজল দাস ওরফে হরগোবিন্দ দাস (45) ও চন্দন দাস (20)। দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ বাড়িতে পড়ে থাকে। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। 22 ডিসেম্বর জঙ্গিপুরম হকুমা আদালত খুনের ঘটনায় 13 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷
22 এপ্রিল, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু 26 জনের
- রক্তাক্ত বৈসরন ৷ 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় শিউরে ওঠে দেশ ৷ প্রাকৃতিক দৃশ্য ভরপুর জায়গা এক লহমায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে ৷ দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বৈসরন উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় প্রাণ যায় 26 জনের ৷ সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ৷ হাসতে হাসতে কীভাবে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর সেনার পোশাক পরে অতর্কিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা ৷ সেই সময় কেউ বসেছিলেন খেতে, কেউ আবার বাইরে প্রকৃতি উপভোগ করতে বেরিয়েছিলেন। প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করে করে গুলি করা হয়। পর্যটকদের ওপর এই জঙ্গি হামলার ঠিক পরের মুহূর্তের একটি ভয়াবহ ভিডিয়ো সামনে আসে ৷
- যেখানে আতঙ্কিত পর্যটকদের প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে দেখা যায় ৷ পহেলগাঁওয়ে এই হামলায় 40 রাউন্ডের বেশি গুলি চলেছিল বলে জানা গিয়েছিল। পুলওয়ামার পর এমন নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেনি ভারত, মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷ 22 এপ্রিলের হামলার পর থেকেই পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কখনও জনসভা কখনও আবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জঙ্গি হামলার কড়া জবাব দেবে ভারত। পাকিস্তানকে জবাব দেওয়ার ব্যাপারে তিন বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতাও দেন প্রধানমন্ত্রী ৷
- পরদিন বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক থেকে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে একাধিক কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি । পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের ঠিক 15 দিন পর, পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত জঙ্গি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে ভারত। ভারত এর নাম দেয় 'অপারেশন সিঁদুর'। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে মাসুদ আজহারের আস্তানা-সহ 9টি জঙ্গি ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালিয়েছে ভারত ।
29 এপ্রিল, বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড; প্রাণ হারান 14 জন
জোড়াসাঁকো থানা এলাকার রবীন্দ্র সরণীর বড়বাজার মেছুয়া ফলপট্টির সামনে ঋতুরাজ হোটেল সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান 14 জন, যার মধ্যে ছিল 2টি শিশুও। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে বেশিরভাগের মৃত্যু হয় বলে তদন্তে উঠে আসে। আহত হন আরও অনেকে। এই ঘটনায় মৃতদের মধ্যে সঞ্জয় পাসোয়ান যিনি আগুন বাঁচতে বহুতল থেকে ঝাঁপ দেন ৷ কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ 29 এপ্রিলের ঘটনায় হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দমকল কর্মীরা ঝুঁকি নিয়ে বহু মানুষকে উদ্ধার করেন। ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়। পাশাপাশি, প্রশাসনিক গাফিলতিও অভিযোগ ওঠে এলাকাবাসীদের তরফে ৷
মে
18 মে, চারমিনারের সামনে ঐতিহাসিক গুলজার হাউসে আগুনে প্রাণ যায় 17 জনের
হায়দরাবাদের চারমিনারের সামনে ঐতিহাসিক গুলজার হাউসে ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ 18 মে, সকাল সকাল সাড়ে ছ'টার নাগাদ হাউসের প্রথম তলায় আগুন লাগে ৷ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অনেকে মারা গিয়েছে ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস না-নিতে পেরে, কারোর মৃত্যু হয়েছে আগুনে ঝলসে ৷ সংখ্যাটা 17 ৷ মৃতদের মধ্যে ছিল দুই শিশুও। অগ্নিকাণ্ডে শতাব্দী প্রাচীন মুক্তোর দোকানগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷
জুন
4 জুন, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্টের ঘটনা; মৃত 11
- আঠারো বছরে প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়নের তকমা জোটে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মাথায় ৷ 4 জুন বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিজয় অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা হয় ৷ কিন্তু তখন ঘটে যায় বিপর্যয় ৷ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ যায় 11 জনের ৷ তার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন ৷ স্টেডিয়ামের সামনে থাকা ব্যারিকেড ভেঙে দর্শকরা প্রবেশ করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি ৷ প্রায় তিন লক্ষ মানুষের জমায়েত সামলাতে পারেনি পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় বেলাগাম হয়ে যায়।
- বেঙ্গালুরু পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, তারা অনবরত মাইকে ঘোষণা চালিয়ে গিয়েছেন। স্টেডিয়ামের বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কেউ কোনও কথা শোনেননি। বরং কে আগে স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে পারেন, সেই নিয়ে লড়াই চলছিল। যার জেরে বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয়ের আনন্দ বদলে যায় বিষাদে। এই ঘটনায় বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার-সহ চার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ডও করা হয় ৷
জুন
12 জুন, আমেদাবাদে বিমান বিপর্যয়ে মৃত্যু 278 জনের
- 12 জুন 2025 ভারতের ইতিহাসে সবথেকে বড় বিমান বিপর্যয় ৷ সেদিন দুপুর 1.40 নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনার আমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক যাচ্ছিল ৷ কিন্তু টেক-অফের 32 সেকেন্ড পর বিমানটি মেঘানিনগরে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ বিমানে থাকা 241 জনের মধ্যে 240 জনের মৃত্যু হয়, সেই সঙ্গে মারা যান দুর্ঘটনাস্থলে থাকা আরও 38 জন। আমদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় 242 জন যাত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র বেঁচে যান বিশ্বাস কুমার রমেশ, বসেছিলেন 11A সিটে।
- অভিশপ্ত এয়ার ইন্ডিয়া 171 বিমান। মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার স্বপ্নের। কেউ নতুন জীবন শুরু করতে লন্ডনে পাড়ি দিচ্ছিলেন ৷ কারওর জন্য আবার বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন প্রিয়জনরা ৷ কিন্তু আগের মতো অবস্থায় আর কারওরই বাড়ি ফেরা হয়নি। সেই তালিকায় ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালেরও। আমেদাবাদ-লন্ডনগামী বিমানের ক্যাপ্টেনের শেষ কথা ছিল, "মে ডে, মে ডে কোনও থ্রাস্ট পাচ্ছি না, নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে বিমান ৷" এরপর এটিসি-র সঙ্গে বিমানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ তারপরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি ৷ দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানিরও ৷ এই দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। দেশ ও বিদেশ মিলিয়ে অন্তত 26টি সংস্থা আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তার তদন্ত শুরু করে ৷
29 জুন, গুন্ডিচা মন্দিরে ভিড়ে ঠেলাঠেলির ঘটনায় মৃত 3
2025 রথযাত্রায় ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যায় পুরীতে। হুড়োহুড়িতে পিষে যাওয়ার পরিস্থিতিতে শত শত পুণ্যার্থী আহত হন ৷ প্রতিবারের মতো এবারও শ্রী মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার রথ। 29 জুন জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গুন্ডিচা মন্দিরে রথ টানার সময় রথের রশি ছুঁতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারই মধ্যে ঘটে যায় অপ্রীতিকর ঘটনা। রথের সামনে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে মৃত্যু হয় দুই মহিলা-সহ 3 জনের ৷
30 জুন, হায়দরাবাদে কেমিক্য়াল ফ্যাক্টরি বিস্ফোরণে মৃত 40
রাসায়নিক কারখানায় ভায়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে যায় কারখানার ছাদ। 100 মিটার দূরে ছিটকে গেল শ্রমিকদের দেহ ৷ ঘটনায় 40 জনের মৃত্যুর খবর মেলে ৷ সোমবার সকাল 9টা নাগাদ (30 জুন) ঘটনাটি ঘটে যায় তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডির জেলার পশামিলারামে এস্টেস্টের সিগাচি ফার্মা কোম্পানিতে ৷ জানা যায়, 4 একর জুড়ে তৈরি হয় ওষুধ কারখানা ৷ সেইসময় 147 জন শ্রমিক সেখানে কাজ করছিলেন ৷
জুলাই
9 জুলাই, গুজরাতে সেতু ভেঙে নদীতে গাড়ি পড়ে মৃত 15
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাতের ভদোদরা জেলায় 9 জুলাই (বুধবার) সকালে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সেতু ৷ যার জেরে সেতুর উপর থাকা দু'টি ট্রাক-সহ 5 থেকে 6টি গাড়ি নিমেষের মধ্যে নদীর জলে পড়ে যায় ৷ সেতুর দুই স্তম্ভের মধ্যের একটি স্ল্য়াব ভেঙে যেতেই অঘটন ঘটে যায় ৷ মৃত্য়ু হয় 15 জনের ৷ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল সাতটা নাগাদ মহিসাগর নদীর উপর চার দশক পুরনো গম্ভীরা সেতুর দুই স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্ল্যাবটি ভেঙে যায় ৷
25 জুলাই বাংলার জেলায় জেলায় বজ্রপাতের বলি, একদিনে মৃত 18
একে বর্ষা সঙ্গে দোসর উত্তর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ৷ দুইয়ের জেরে বাংলার আকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা ৷ 24 জুলাই বিকেল থেকে সন্ধেয় যেমন বঙ্গজুড়ে বৃষ্টির দাপট বাড়ছে তখন ঘন ঘন বজ্রপাতে চারিদিক আলোর ঝলকানিতে ছেয়ে যাচ্ছে ও বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে ৷ যার জেরে বাংলাজুড়ে একদিনে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় 18 জনের ৷ পূর্ব বর্ধমানের নানা এলাকায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় 5 জনের ৷ বাঁকুড়ায় বজ্রপাতের বলি 8 ৷ পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর ও পশ্চিম বর্ধমানে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় একজনের ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 2 জনের প্রাণ যায় ৷
সেপ্টেম্বর
23 সেপ্টেম্বর, কলকাতায় 4 ঘণ্টার বৃষ্টিতে বলি 10
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির খামখেয়ালি আচরণ বাড়বে বলে দীর্ঘ দিন ধরেই আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছেন বিজ্ঞানীরা। গত কয়েক বছরে অক্টোবর-নভেম্বরে অতিবৃষ্টি এবং বন্যায় সেই আশঙ্কাই সত্য হয়ে ধরা দিচ্ছে। 22-23 সেপ্টেম্বর কলকাতা সাক্ষী থেকেছে এযাবৎকালের বেশি বৃষ্টির। বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বালিগঞ্জ, গড়িয়া, পাটুলি, বেহালা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এর জেরে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কলকাতার জনজীবন। থমকে যায় যানবাহন।
- পুজোর মুখে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি শহরবাসী। মণ্ডপ থেকে শুরু করে রাস্তা গলি, নিচু তলার বাড়ি থেকে ঘর জলমগ্ন। বানভাসি বৃষ্টি কোপ পড়ে হাতিবাগান নবীনপল্লি দুর্গাপুজোর মণ্ডপেও ৷ জলভরা রাস্তায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে জড়িয়ে মৃত্যু হয় অন্তত 10 জনের। পরিস্থিতির জন্য সিইএসসি-কে দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট তলব করে কলকাতা হাইকোর্টও। পুরো ঘটনায় শহরের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ও জলনিকাশির দুর্বলতা ফের প্রকাশ্যে চলে আসে।
27 সেপ্টেম্বর, অভিনেতা বিজয়ের ব়্যালিতে পদপিষ্টে 41 জনের মৃত্যু
- 27 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কারুরে নেতা-অভিনেতা বিজয়ের টিভিকে (TVK/তামিলাগা ভেটট্রি কাজাগাম) দলের রাজনৈতিক জনসভায় মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ হারান অন্তত 41 জন ৷ আহতর সংখ্যাটা 100-র বেশি ৷ পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, অভিনেতা-রাজনীতিকের জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর বিজয়ের জনসভায় প্রাথমিকভাবে 30 হাজার সমাগমের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজির হন প্রায় 60 হাজার মানুষ। উদ্যোক্তারা এত মানুষের উপস্থিতি আঁচ করতে পারেননি। বিজয় মঞ্চে উঠতেই ভিড় আরও বেড়ে যায় এবং অস্থিরতা শুরু হয়। 500 পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকলেও দুর্ঘটনা আটকানো সম্ভব হয়নি ৷
- 2026 সালে তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই নির্বাচনকে মাথায় রেখে প্রচারে নেমেছেন দক্ষিণি অভিনেতা-নেতা বিজয় ৷ ঘটনার দিন সকালে তিনি ব্যক্তিগত বিমানে চেন্নাই থেকে ত্রিচিতে পৌঁছন ৷ সেখান থেকে গাড়িতে নামাক্কালে পৌঁছন ৷ কারুরে তাঁকে দেখতে বহু মানুষ ভিড় করে ৷ অভিনেতা বিজয় তাঁর গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ৷ এই অবস্থায় পদপিষ্ট হওয়ার মতোই পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ তার জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয় ৷
অক্টোবর
4 অক্টোবর, উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ ধস ও বৃষ্টিতে মৃত 32
অক্টোবর মাসে অতিভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত হয় উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে মৃত্যু হয় 30 জনেরও বেশি মানুষের। মিরিক ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, বহু পর্যটক আটকে পড়েন। ভুটানের পাহাড়ে টানা বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর বাড়ে, শুরু হয় একের পর এক ধস। ভুটানের তালা বাঁধ থেকে জল ছাড়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। দুধিয়া সেতু ভেঙে পড়ায় শিলিগুড়ি-মিরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃতদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করে রাজ্য। পুজোর মরশুমে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড়ের পর্যটন শিল্পে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷
14 অক্টোবর, জয়সলমের -যোধপুর চলন্ত বাসে আগুন লেগে 21 জনের মৃত্যু
মঙ্গবার বিকেল 3টে নাগাদ রাজস্থানের জয়সলমেরের আর্মি ওয়ার মিউজিয়ামের কাছে জয়সলমের-যোধপুর রোডে ঘটে যায় ভসাবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আগুন লেগে অন্তত 21 জনের মৃত্যু হয় ৷ যাত্রীদের অনেকেই চলন্ত বাস থেকে জানলা দিয়ে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ যার জেরে বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ পুলিশ জানায়, বাসটি সেদিন দিল্লি থেকে জয়সলমেরের দিকে রওনা দিয়েছিল ৷ বাসের অধিকাংশ যাত্রী ছিলেন যোধপুরের ৷ 20 কিলোমিটার যাওয়ার পর থাইয়াট গ্রামের কাছে বাসটি থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে ৷ সঙ্গে সঙ্গে বাসটিতে আগুন লেগে যায় ৷ সেনা জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন ৷
24 অক্টোবর, কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনায় 19 জনের মৃত্যু
শুক্রবার ভোরে কুর্নুলের চিন্নাতেকুরে 44 নম্বর জাতীয় সড়কে হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরুগামী কাবেরী ট্রাভেলসের একটি বাসে আগুন লাগে। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 19 জনের। দুর্ঘটনার সময় বাসে চালক-সহ মোট 43 জন যাত্রী ছিলেন। এর মধ্যে 21 জন কোনওরকমে বাস থেকে বেরোতে পারেন ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির নামে 16টি চালান রয়েছে বলে জানা যায়। 23 হাজার 120 টাকা জরিমানা বকেয়া ছিল। জানা গিয়েছে, 2024 সালের 27 জানুয়ারি থেকে 2025 সালের 9 অক্টোবর পর্যন্ত এই বাসটি মোট 16 বার ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন করে। নয় বার নো-এন্ট্রি জোনে প্রবেশের জন্য জরিমানা করা হয়। দ্রুতগতিতে এবং বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্যও জরিমানা জারি করা হয়।
নভেম্বর
3 নভেম্বর, হায়দরাবাদে বাস-লরি সংঘর্ষে মৃত 21
সরকারি বাসের সঙ্গে নুড়ি-পাথরবোঝাই লরির সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে 3 নভেম্বর ৷ যার বাস ও লরির চালক-সহ প্রাণ যায় প্রায় 21 জনের ৷ জানা যায়, এদিন তন্দুর ডিপো থেকে আসা একটি আরটিসি বাসের সঙ্গে নুড়ি-পাথর বোঝাই লরির সংঘর্ষ হয় । ঘটনাস্থল তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলার চেভেল্লা মণ্ডলের মিরজাগুড়ার কাছে ৷ সংঘর্ষের পর পাথর বোঝাই লরিটি বাসের উপর কার্যত উল্টে পড়ে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় আরটিসি বাস ও লরি চালক-সহ সাতজন পুরুষ, 12 জন মহিলা এবং এক শিশুর প্রাণহানি হয় ৷
10 নভেম্বর, লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণে মৃত 12
- সোমবার (10 নভেম্বর) সন্ধে 7টা নাগাদ লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে ৷ সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে আরও বেশ ক'য়েকটি গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ অন্তত 8টি গাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ মৃত্যু হয় 12 জনের ৷ কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নেয় বিস্ফোরণস্থল ৷ প্রথমে নাশকতার আশঙ্কা করা হলেও তদন্তে উঠে আসে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ। ঘটনার পর লালকেল্লা চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করা হয়, বাড়ানো হয় নজরদারি। কলকাতা, মুম্বই-সহ দেশের নানা শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয় ৷ লালকেল্লার কাছে ঘটনাস্থল থেকে 2টি তাজা কার্তুজ এবং দু'ধরনের বিস্ফোরকের নমুনা পাওয়া যায় ৷ এরই মধ্যে বিস্ফোরণের সময়ের একটি সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় ৷
- তাতে দেখা যায়, লালকেল্লার সামনে জনবহুল রাস্তা, পর পর গাড়ি যাচ্ছিল। তার মধ্যেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সিসিটিভির একটি ফুটেজ সামনে আসতেই বোঝা যায় লালকেল্লার বিস্ফোরণ কতটা ভয়াবহ। ধীর গতির ট্র্যাফিক মুভমেন্টের পরেই কীভাবে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র, কতটা ভয়াবহ ছিল সেই বিস্ফোরণ ? 15 সেকেন্ডের ওই ক্লিপেই তা স্পষ্ট। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, লালকেল্লার কাছে যে সিসি ফুটেজ বসানো, তার একটি বন্ধ হয়ে যায়।
14 নভেম্বর, নওগাম থানায় বিস্ফোরণে 9 জনের মৃত্যু
প্রত্যাশিত। দুর্ভাগ্যজনক। ভয়ঙ্কর । জম্মু কাশ্মীর উপত্যকা ও সারা দেশে সন্ত্রাসবাদ থামাতে ভাঙতে নেমেছিলেন তাঁরা। ঘটনার আগের কয়েকদিন ধরে ফরিদাবাদ থেকে বারেবারে উদ্ধার করা হয়েছে পাহাড়প্রমাণ বিস্ফোরক। শুক্রবার (14 নভেম্বর) রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার এই নওগাম থানায় সেই বাজেয়াপ্ত করা বিস্ফোরক ভয়ঙ্কর ভাবে ফেটে যায়। জানা গিয়েছে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পরীক্ষা করতে গিয়েই এই বিপত্তি। বিকট শব্দে ঘটে বিস্ফোরণ । কেঁপে ওঠে উপত্যকা। জানা যায়, বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পরীক্ষা করতে গিয়েই এই বিপত্তি। প্রাণ হারান 9 জন ৷ নিহতদের অধিকাংশই পুলিশ কর্মী ৷
ডিসেম্বর
6 ডিসেম্বর, গোয়ায় নাইট ক্লাবে আগুন লেগে মত্যু হয় 25 জনের
শনিবার (6 ডিসেম্বর) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকে উত্তর গোয়ার বার্চ বাই রোমিও লেন নাইটক্লাব ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, নাইট ক্লাবের মঞ্চে তখন চলছিল 'মেহবুবা ও মেহবুবা' গান। গানের তালে তালে নাচছিলেন এক নর্তকী। আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, তখনই আচমকা মঞ্চের পিছনে আগুনের হলকা নজরে আসে দর্শকদের। সঙ্গে ধোঁয়া। পরমুহূর্তেই গান থেমে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ দুর্ঘটনায় 25 জনের মৃত্যু হয় ৷ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত ৷ নিহত 25 জনের মধ্যে 14 জন কর্মী, 4 জন পর্যটক ছিল বলে জানা যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোয়ায় এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল ৷
8 ডিসেম্বর, অরুণাচল প্রদেশে খাদে পিক-আপ ভ্যান পড়ে মৃত 18
পাহাড়ি রাস্তা বাঁক নিতেই এক হাজার মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় পিকআপ ভ্যান ৷ মৃত্যু হয় 18 জনের ৷ মৃতরা সকলেই অসমের তিনসুকিয়া জেলার ৷ গত 8 ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশের আঞ্জাও জেলার হায়ুলিয়াং এবং চাগলাগামের মাঝামাঝি দুর্গম রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলঘেরা ওই খাদে পড়ে যায় গাড়িটি ৷ ওইদিন রাতে দুর্ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তি কোনওক্রমে বেঁচে যান ৷ তিনি 10 ডিসেম্বর রাতের দিকে চিপ্রা জিআরইএফ ক্যাম্পে পৌঁছে খবর দেন ৷ তারপর খবরটি সামনে আসে ও মৃতদের উদ্ধারকার্য শুরু হয় ৷
16 ডিসেম্বর, দিল্লি-আগ্রা যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে আগুন, জীবন্ত দগ্ধে মৃত 13
ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের মথুরা ৷ দিল্লি-আগ্রা যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে'তে 16 ডিসেম্বর সাতসকালে 127 নম্বর মাইলস্টোনের কাছে 7টি বাস ও তিনটি চারচাকার সংঘর্ষ হয় ৷ যার জেরে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় গাড়িগুলিতে ৷ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 13 জনের ৷ আহত হন অন্তত 35 জন ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাসগুলিতে বিকট শব্দে আওয়াজ হয় । যাত্রীরা চিৎকার করতে থাকেন ৷ প্রাণ বাঁচাতে লোকজন বাসের জানলা দিয়ে লাফিয়ে দেন ৷