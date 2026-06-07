আদিগঙ্গার হাল ফেরাতে বিশেষ কর্মসূচি, পুরোনো স্রোত ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী নাগরিকরা

আদিগঙ্গার হাল ফেরাতে বিশেষ কর্মসূচি, পুরোনো স্রোত ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী নাগরিকরা
5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিচ্ছন্নতা ও জনসচেতনতা অভিযান হয়। অংশ নেন ধর্মীয় সংগঠনের একাধিক স্বেচ্ছাসেবক, তরুণ-তরুণী, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা।
Published : June 7, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 7 জুন: ঐতিহাসিক আদিগঙ্গার পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে তিন দিনব্যাপী এক বিশেষ সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান করল 'দ্য আর্ট অব লিভিং'। 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্প, কলকাতা কর্পোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ স্টেট মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার সহযোগিতায় কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন সদর ঘাটে এই কর্মসূচি হয়। অংশ নেন ধর্মীয় সংগঠনের একাধিক স্বেচ্ছাসেবক, তরুণ-তরুণী, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা। উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল আদিগঙ্গার পরিবেশগত, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নদী সংরক্ষণে জনসম্পৃক্ততা আরও সুদৃঢ় করা।
তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিন পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতার কাজ হয়। গত 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিচ্ছন্নতা ও জনসচেতনতা অভিযান হয়। উদ্বোধন করেন কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। তিনি বলেন, “আদিগঙ্গাকে ঘিরে যে কাজ চলছে, তা শুধু পরিবেশের জন্য নয়, কলকাতার আত্মপরিচয়ের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমন সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকলে একদিন মানুষ আবার নৌকাভ্রমণের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক জলপথের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন।”
সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় বাসিন্দা, সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা নদীতীর পরিষ্কারে অংশ নেন। পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ প্রতিরোধ এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের গুরুত্ব নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।
সন্ধ্যায় সদর ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় ভজন ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরের সহযোগিতায় সুন্দরবনের গোসাবায় 'একটি গাছ মায়ের নামে’ কর্মসূচির অধীনে ম্যানগ্রোভ রোপণ অভিযানও পরিচালিত হয়। তিন শতাধিক ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হয়। সুন্দরবন জুড়ে চলতি বছরে এক লক্ষ গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়ছে। গত 6 জুনও আদিগঙ্গার তীরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত থাকে। আজ জনসচেতনতা থেকে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হয়। সকালে পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান।
উভয়েই স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় জনসম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। 230-এরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নদীতীর থেকে প্রায় 200 কেজির বেশি বর্জ্য অপসারণ করা হয়। পুজোর ফুল ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথভাবে ফেলার জন্য আশপাশের মন্দিরগুলিতে 50টিরও বেশি ডাস্টবিন বিতরণ করা হয়। পরিবেশ সচেতনতার অংশ হিসেবে 100-এরও বেশি চারা গাছ বিতরণ ও রোপণ করা হয়।
মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "এই কর্মসূচিও সুন্দর করে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এখন প্রয়োজন এই শক্তিকে আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা, যাতে এর প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নমামি গঙ্গে প্রকল্পে ছয়শো কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং যথাযথ মূল্যায়নে দেখা যাবে, সেই বিনিয়োগের সুফলও মিলেছে। কলকাতা কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কালীঘাট এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও ভাবনা চলছে, যা স্থানীয় মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।"
মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত কালীঘাট মন্দির কেবল বাংলার নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। পরিকল্পিত উপায়ে নদীকে পুনরুজ্জীবিত করা গেলে মানুষ আবার এখানে নৌবিহারের সুযোগ পাবেন।" দীর্ঘদিনের দূষণের ফলে আদিগঙ্গার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার প্রভাব স্থানীয় মানুষের জীবনেও পড়েছে। সরকার এবং দ্য আর্ট অব লিভিং-এর যৌথ উদ্যোগ পরিবেশ রক্ষা ও জনকল্যাণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বারাণসীতে যদি নদী পুনরুদ্ধারের সফল দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে, তবে আদিগঙ্গার ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সম্ভব।