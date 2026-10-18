আর্তনাদ শোনার পরও দেখা মেলেনি পুলিশ-ক্লাব কর্তাদের, অভিযোগ স্থানীয়দের

আর্তনাদ শোনার পরও দেখা মেলেনি পুলিশ-ক্লাব কর্তাদের, অভিযোগ স্থানীয়দের
Trampled in Chorbagan: 19 জনের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এখনও বহু মানুষ হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পরদিন রবিবার সকাল থেকেই থমথমে চোরবাগান।
Published : October 18, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর সপ্তমীর রাতে চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনায় নেমেছে বিষন্নতা। 19 জনের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এখনও বহু মানুষ হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পরদিন রবিবার সকাল থেকেই থমথমে চোরবাগান। বন্ধ করে দেওয়া হয় মণ্ডপ। এর মাঝেই উৎসাহী দর্শকদের আনাগোনাও দেখা গিয়েছে ৷ তবে ব্যারিকেড করে রেখেছে কলকাতা পুলিশ ৷ মোতায়েন রয়েছেন পুলিশ কর্মীরাও ৷ তাঁরাই দর্শকদের আর এগোতে দিচ্ছেন না ৷
ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল ঘিরে দিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় একাধিক যুবককে মণ্ডপের পিছনের অংশে বসে থাকতে দেখা গেল এদিন ৷ তাঁরাই জানালেন শনিবার রাতের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। বললেন কীভাবে উদ্ধার করা হয়েছে সেকথাও ৷ নীতিশ, লালুদের কথায়, রাতে ভয়ংকর চিৎকারের আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন তাঁরা। মণ্ডপ থেকে বাইরে বেরনোর গেটের সামনে দেখেন চাপা পরে রয়েছে একাধিক মানুষ।
প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করেন স্থানীয় যুবকরাই। তাঁরা জানাচ্ছেন, উদ্ধার করার সময় পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী বা ক্লাব কর্তা বা স্বেচ্ছাসেবক কাউকেই দেখতে পাওয়া যায়নি। অনেক পরে পুলিশ এসেছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। ব্যবস্থাপনা যদি ঠিক থাকত, তাহলে হয়ত এমনটা হতো না বলেই দাবি স্থানীয় উদ্ধারকারীদের।
চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপে ঘটে যাওয়া পদপিষ্ট ও চরম অব্যবস্থার ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ করেছে পুলিশ ৷ ওই মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগে উদ্যোক্তা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি-সহ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী । পাশাপাশি উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জারি করা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারা । আগামী তিনদিনের জন্য এই কড়া নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে ।
লালবাজারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, চোরবাগান সংলগ্ন রাস্তাঘাট, বিশেষ করে কলেজ স্ট্রিটের কলুতলা থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েতের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে এই নিয়ম মেনে চলার জন্য সতর্ক করা হয়েছে ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তাদের চরম গাফিলতি এবং অপরিকল্পিত আয়োজনের কারণেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "আমরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করব ৷ এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টা পরিষ্কার করব ৷"