যেন সাক্ষাৎ যমরাজ ! ফুটপাথে উঠে এল গাড়ি, 20 দিনের লড়াইয়ে প্রাণ বাঁচল শিক্ষিকার

যেন সাক্ষাৎ যমরাজ ! ফুটপাথে উঠে এল গাড়ি, 20 দিনের লড়াইয়ে প্রাণ বাঁচল শিক্ষিকার
ঘটনাটি 13 অগস্টের। গাড়ি চালানো শিখছিলেন এক ব্যক্তি। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারচাকার গাড়িটি ফুটপাথে উঠে আসে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণীকে ধাক্কা মারে ।
Published : September 7, 2026 at 10:10 PM IST
সল্টলেক, 7 সেপ্টেম্বর: ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন 27 বছরের তরুণী । মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি গাড়ি উঠে এল ফুটপাথে । সজোরে ধাক্কা । কয়েক সেকেন্ডের সেই দুর্ঘটনাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল জীবন-মৃত্যুর সীমানায় । একে একে ভাঙল পাঁজরের একাধিক হাড়, ক্ষতিগ্রস্ত হল দুই ফুসফুস, দেখা দিল তীব্র শ্বাসকষ্ট । ভেন্টিলেটর, সেপসিস, রক্তাল্পতার সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যেই ধরা পড়ল আরও ভয়ঙ্কর জটিলতা- ব্রঙ্কোপ্লুরাল ফিস্টুলা । শেষ পর্যন্ত প্রায় 20 দিনের টানা চিকিৎসা, জরুরি অস্ত্রোপচার এবং একাধিক বিভাগের চিকিৎসকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় মৃত্যুকে হারিয়ে বাড়ি ফিরলেন সল্টলেকের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা রিয়া (নাম পরিবর্তিত) ।
ঘটনাটি 13 অগস্টের । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সে দিন গাড়ি চালানো শিখছিলেন এক ব্যক্তি । আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারচাকার গাড়িটি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা রিয়াকে ধাক্কা মারে । গুরুতর জখম হন তরুণী ।
সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে সল্টলেকের একটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । তখন তিনি কার্যত অচৈতন্য । ছিল তীব্র শ্বাসকষ্ট, শ্বাসনালিতে সমস্যা এবং সক্রিয় রক্তক্ষরণ । দ্রুত পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা দেখতে পান, দু'পাশের একাধিক পাঁজরের হাড় ভেঙেছে । ভেঙেছে বুকের মাঝের গুরুত্বপূর্ণ হাড় স্টার্নামও । শুধু তা-ই নয়, দুই ফুসফুসেই ছিল গুরুতর আঘাত । ডান হাতের হিউমেরাসেও ফ্র্যাকচার ধরা পড়ে ।
সময় নষ্ট না করে দু'পাশে চেস্ট ড্রেন বসানো হয় । প্রয়োজনীয় রিসাসিটেশনের পাশাপাশি শ্বাসনালি স্থিতিশীল করে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রাখা হয় রিয়াকে । কিন্তু বিপদ তখনও কাটেনি । 16 অগস্ট থেকে তাঁর অক্সিজেনের প্রয়োজন আরও বাড়তে থাকে । সঙ্গে শুরু হয় জ্বর । বুকের ইমেজিংয়েও ধরা পড়ে পরিস্থিতির অবনতি । দীর্ঘ সময় ভেন্টিলেটর প্রয়োজন হতে পারে বুঝে 20 অগস্ট তাঁর ট্র্যাকিওস্টমি করা হয় ।
পরের দিনই দেখা দেয় সবচেয়ে জটিল সমস্যা । 21 অগস্ট আচমকা ফুসফুসে পালমোনারি ওডিমার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় । শরীরের ত্বকের নীচে অস্বাভাবিক ভাবে বাতাস জমতে শুরু করে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় সাবকিউটেনিয়াস এমফিসেমা । আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হন, ডান দিকে তৈরি হয়েছে ব্রঙ্কোপ্লুরাল ফিস্টুলা ।
এই জটিলতায় শ্বাসনালি এবং ফুসফুসকে ঘিরে থাকা প্লুরাল স্পেসের মধ্যে অস্বাভাবিক একটি পথ তৈরি হয় । ফলে ফুসফুস থেকে লাগাতার বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে । ভেন্টিলেটরের সাহায্যে ফুসফুসকে ঠিক ভাবে প্রসারিত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । কমে যেতে পারে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও । চিকিৎসকদের কথায়, এটি বিরল হলেও অত্যন্ত গুরুতর এবং প্রাণঘাতী জটিলতা ।
অবস্থা বিবেচনা করে পরের দিনই জরুরি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা । কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি টিম ব্রঙ্কোপ্লুরাল ফিস্টুলা বন্ধ করার পাশাপাশি একাধিক ভাঙা পাঁজরের ফিক্সেশন করে । দীর্ঘস্থায়ী এয়ার লিকও মেরামত করা হয় । কিন্তু অস্ত্রোপচারের পরেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি । প্রথম দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিলিয়ে প্রায় 100 থেকে 130 মিলিলিটার পর্যন্ত এয়ার লিক হচ্ছিল । বিশেষ ভেন্টিলেশন কৌশল এবং লাগাতার শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ।
এর মধ্যেই শরীরে বাসা বাঁধে সংক্রমণ । সেপসিস, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, অ্যানিমিয়া এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় । প্রয়োজন হয় রক্ত দেওয়ার । বার বার মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল চিকিৎসায় পরিবর্তন আনা হয় । পরবর্তী পরীক্ষায় প্রস্রাবে Candida species এবং রক্তে non-cholera Vibrio species পাওয়া যায় ।
এত জটিলতার মধ্যে ডান হাতের হিউমেরাসের ফ্র্যাকচারের চূড়ান্ত অস্ত্রোপচারও তখন করা সম্ভব হয়নি । আপাতত হাতটি ইমোবিলাইজ করে রাখা হয় । রোগীর সামগ্রিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পরে সেই চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।
তবে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করে পরিস্থিতির চাকা । ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন থেকে ধাপে ধাপে তাঁকে পোর্টেবল BiPAP সাপোর্টে আনা হয় । তার পর আরও উন্নতি হলে অক্সিজেন ছাড়াই নিজে শ্বাস নিতে শুরু করেন রিয়া । বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী এয়ার লিক । চেস্ট ড্রেন দিয়ে বেরোনো তরলের পরিমাণও কমতে থাকে । অস্ত্রোপচারের ক্ষত শুকোতে শুরু করে সন্তোষজনক ভাবে ।
এই দীর্ঘ লড়াইয়ে একসঙ্গে কাজ করেছেন ইন্টারনাল মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, জেনারেল সার্জারি, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, পালমোনোলজি এবং ইমার্জেন্সি মেডিসিনের চিকিৎসকেরা । তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নার্সিং, ফিজিওথেরাপি ও প্রশাসনিক দলের সদস্যেরাও ।
ইন্টারনাল মেডিসিন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ারের চিকিৎসক ডাঃ দীপঙ্কর সরকার জানান, পরিস্থিতি এমন ছিল যেখানে সংকটের প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের একসঙ্গে কাজ করতে হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, চিকিৎসক থেকে নার্সিং, ফিজিওথেরাপি থেকে প্রশাসনিক দল, প্রত্যেকের সমন্বিত প্রচেষ্টাই রিয়াকে সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে ।
ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ডাঃ পারমিতা কাঞ্জিলাল চক্রবর্তী জানান, দুর্ঘটনার পর 'গোল্ডেন আওয়ার'-এর মধ্যেই রিয়াকে হাসপাতালে এনে জরুরি চিকিৎসা শুরু করা হয়েছিল । তাঁর মতে, সেই সময়মতো চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত ।
অবশেষে 2 সেপ্টেম্বর, দুর্ঘটনার 20 দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান রিয়া । তখন নিজে শ্বাস নিতে পারছেন তিনি । যদিও ট্র্যাকিওস্টমি টিউব এবং ইউরিনারি ক্যাথেটার তখনও ছিল । বাড়িতে বিশেষ ডোমিসিলিয়ারি কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে । সামনে দীর্ঘ পুনর্বাসনের পথ । নিয়মিত ফলোআপ, বিশ্রাম এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে হবে তাঁকে ।
ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে হাসপাতালের শয্যা, 20 দিনের সেই ভয়ঙ্কর যাত্রা শেষ হয়েছে আপাতত । মৃত্যু নয়, বাড়ির পথেই ফিরেছেন 27 বছরের রিয়া ।