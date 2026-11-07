সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, দীপাবলির অনুষ্ঠানে জওয়ানদের বার্তা রাজনাথের

সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, দীপাবলির অনুষ্ঠানে জওয়ানদের বার্তা রাজনাথের
Rajnath at bagdogra air base: আধুনিক যুগের যুদ্ধকৌশলে যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও সেনার শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাসকেই সবথেকে বড় হাতিয়ার বলে মনে করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।
Published : November 7, 2026 at 2:29 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 নভেম্বর: সিকিম সফরে যাওয়ার আগে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বায়ুসেনা ছাউনিতে ভারতীয় বায়ুসেনার (আইএএফ) এয়ার ওয়ারিয়র্স ও আধিকারিকদের সঙ্গে দীপাবলি অনুষ্ঠানে মিলিত হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।
উৎসবে নিজেদের পরিবার ও প্রিয়জনদের ছেড়ে সীমান্তে নিয়োজিত জওয়ানদের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, “আমি জানি, এই উৎসবের দিনে আপনাদের বাড়ির কথা মনে পড়ছে। কিন্তু সেই স্মৃতিগুলিকে বুকে রেখে আপনারা দেশের নিরাপত্তার কাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত রয়েছেন। আপনাদের এই ত্যাগকে কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনাদের এই তপস্যাকে শ্রদ্ধা জানাই।”
কমান্ডিং অফিসার ও অন্য সদস্যদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজনাথ জানান, তিনি আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিতে আসেননি, বরং নিজের পরিবারের সদস্যদের মাঝে দীপাবলির মতো আনন্দের সময়টি ভাগ করে নিতে এবং সেনার মনোবল বৃদ্ধি করতে এসেছেন। বাগডোগরা অঞ্চলের কৌশলগত ও সামরিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত রক্ষায় বাগডোগরা বায়ুসেনা ঘাঁটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পূর্বাঞ্চলের সুরক্ষায় এই ঘাঁটিকে 'শক্তিশালী বর্ম' হিসেবে উল্লেখ করে রাজনাথ সেনাকে সর্বদা উচ্চ সতর্কতা এবং 'কমব্যাট রেডিনেস' বা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে থাকার নির্দেশ দেন। বর্তমান যুগে নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট অনেকটাই বদলে গিয়েছে উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, “যুদ্ধ এখন আর শুধু সীমান্তে গুলিবর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, অনেক বিস্তৃত। এতে প্রথাগত নয় এমন যুদ্ধকৌশল, প্রক্সি ওয়ার, সাইবার অ্যাটাক, ড্রোন সোয়ার্ম, ইনফরমেশন অপারেশন সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।”
শত্রুপক্ষ সরাসরি মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে জওয়ান ও সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছেন বলে জানান রাজনাথ ৷ তিনি জওয়ানদের সামরিক দক্ষতার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সচেতনতা, সাইবার রেজিলিয়েন্স ও ডোমেইন অ্যাওয়ারনেস বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আধুনিক যুগের যুদ্ধকৌশলে যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও সেনার শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাসকেই সবথেকে বড় হাতিয়ার বলে চিহ্নিত করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।
তিনি বলেন, “প্রযুক্তি যতই আধুনিক হোক না কেন, জওয়ানদের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা ও সাহস না থাকে, তবে প্রযুক্তি নিজের জায়গায় অর্থহীন। শৃঙ্খলাই আপনাকে একজন সাধারণ সৈনিক থেকে অসাধারণ যোদ্ধায় রূপান্তরিত করে।”
সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, আচরণ-ব্যবহার এবং সংযমের প্রশংসা করে বাগডোগরা ও সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দেন রাজনাথ। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেনাবাহিনীর মজবুত বন্ধন বজায় থাকলে শত্রুর প্রতিটি চক্রান্ত দুর্বল ও ব্যর্থ হয়ে পড়ে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘আত্মনির্ভর ভারত’ দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাজনাথ জানান, দেশের নিজস্ব স্টার্টআপ এবং শিল্প সংস্থাগুলি ড্রোনের উন্নয়ন, অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম ও সেনার উন্নত সামরিক সরঞ্জাম দেশেই তৈরি করছে। এই দেশীয় প্রযুক্তি গ্রহণে জওয়ানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, “আপনারা ড্রোন চালানো শিখছেন, সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে বুঝছেন এবং নতুন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণও নিচ্ছেন। আগামী দিনে আমাদের সেনাকে আরও বেশি প্রযুক্তি-নির্ভর করে তুলতে হবে।”
পাশাপাশি, সৈনিকদের মনোবলের উপর জোর দিতে তিনি বিমান বাহিনীর এক চমৎকার রূপক তুলে ধরেন। তিনি জানান, আকাশে একজন পাইলট যখন সফলভাবে বিমান উড়ান, তখন তাঁর পিছনে লজিস্টিকস, এভিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রাউন্ড সাপোর্ট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের শত শত সহকর্মীর পরিশ্রম যুক্ত থাকে। সেনাকে ভরসা জুগিয়ে তিনি আশ্বস্ত করেন, “আপনাদের টিমে কেবল এভিয়েশন বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মানুষ নেই, বরং পুরো দেশ রয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক আপনাদের টিমে আছে।”
ভাষণের শেষ পর্যায়ে অগ্নিপথ প্রকল্প এবং সেনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের রূপরেখা তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, অগ্নিপথ প্রকল্পে অবশিষ্ট 75 শতাংশ অগ্নিবীরদের তাঁদের ইচ্ছার ভিত্তিতে আরও দুই বছরের অতিরিক্ত সেবা প্রদান করার সুযোগ দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সেবা শেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগকে দীপাবলির বিশেষ উপহার হিসেবে আখ্যা দেন।
বিমান বাহিনীর নবনিযুক্ত এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিতকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজনাথ মন্তব্য করেন, “ভগবান শিবের মতো শান্ত স্বভাবের হলেও প্রয়োজন পড়লে শিবজী রুদ্র রূপ ধারণ করেন ৷ শত্রুরা প্রার্থনা করুক, যেন সেই রূপ তাদের দেখতে না হয়।” সবশেষে জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।