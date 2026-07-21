দিল্লি-মহারাষ্ট্রের মতো বঙ্গের একাধিক শহরকে জুড়বে 'স্টেট মেট্রো', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
কসবায় পরিবহণ দফতর থেকে 50টি পরিবেশবান্ধব এসি বাস চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাস্তায় নামবে আরও এক হাজার এই ধরনের বাস ৷
Published : July 21, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: মহারাষ্ট্র, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের মতো এবার 'স্টেট মেট্রো' পরিষেবা চালু করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে এই মেট্রো পরিষেবা রাজ্যের বিভিন্ন শহরকে জুড়বে ৷ যার প্রথম ধাপে আসানসোল-দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি শহরের গণ পরিবহণকে যুক্ত করা হবে ৷ এর জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও খরচের বিষয়ে মুখ্যসচিবকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মঙ্গলবার কসবা পরিবহণ দফতর থেকে 50টি পরিবেশবান্ধব এসি বাসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ যার মধ্যে 43টি সিএনজি ও সাতটি ইলেক্ট্রিক বাস চালু করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, জরুরি ভিত্তিতে কয়েকমাসের মধ্যে 400টি পরিবেশবান্ধব এসি বাস চেয়ে আবেদন করেছে পরিবহণ দফতর ৷ অর্থ দফতর দ্রুত তা পাশ করবে বলে জানান তিনি ৷ পাশাপাশি, এক বছরের মধ্যে রাস্তায় আর এক হাজার পরিবেশবান্ধব এসি বাস নামানো হবে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু ৷
এ দিন শুভেন্দু বলেন, "গত 4 জুলাই রেলমন্ত্রী বৈঠক করেছেন ৷ যার অধীনে কলকাতা ওয়াটার মেট্রো সিটি হিসাবে যুক্ত হতে চলেছে ৷" গত 4 জুন নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, হুগলি নদীতে কেরলের মতো ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা চালু করা হবে ৷ 18 তম শহর হিসাবে যুক্ত হচ্ছে কলকাতা ৷ বর্তমানে 'ঢেউ' নামে একটি ওয়াটার মেট্রো চালু থাকলেও সেটি কেবল পর্যটনের জন্য ৷ গণ পরিবহণের জন্য খুব শীঘ্রই ওয়াটার মেট্রো চালু করা হবে ৷ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ও বিলাসবহুল হবে এই মেট্রো ৷
'স্টেট মেট্রো'র যে ঘোষণা শুভেন্দু এ দিন করেছেন, রাজ্য সরকারের অধীনে সেই প্রকল্প শুরু করতে ইতিমধ্যে সমীক্ষা, জমি চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্পের খরচের জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে, কলকাতা শহরে যে মেট্রো পরিষেবা রয়েছে, তা রেলের অধীনেই থাকবে বলে জানান তিনি ৷ এমনকি কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণের যে কাজ চলছে, তা ওই মন্ত্রকের আওতাধীন থাকবে ৷ এমনকি পূর্ব প্রস্তাবিত মেট্রো প্রকল্পও ভারতীয় রেলের অধীনে গড়ে উঠবে ৷
পাশাপাশি, বিমান পরিষেবায় রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার ৷ কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে পুরুলিয়া, মালদা ও বালুরঘাটে বিমানবন্দর তৈরি করা হবে ৷ এছাড়া, কলকাতা-সহ রাজ্যের বাকি বিমানবন্দরগুলির সম্প্রসারণের কাজও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের অধীনে হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের পরিবহণ দফতরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু ৷ যেখানে পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের বডি ক্যামেরা লাগিয়ে কাজ করা বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন তিনি ৷ এ নিয়ে দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকেও নির্দেশ দিয়েছেন ৷ প্রতিটি জেলার পরিবহণ অফিসগুলির সেই ফুটেজ মনিটর করতে বলা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের বডি ক্যামেরা লাগিয়ে কাজ করতে হচ্ছে ৷ মূলত, সাধারণ মানুষের থেকে কাটমানি বা ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতেই এই ব্যবস্থা বলে জানান তিনি ৷
অন্যদিকে, একমাসের প্রচার অভিযান চালিয়ে 15 বছর বা তার বেশি পুরনো গাড়িগুলিকে রাস্তা থেকে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এ নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে বিশেষভাবে দায়িত্ব নিতে বলেছেন শুভেন্দু ৷ আরটিওগুলিকে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে, 15 বছর বা তার বেশি পুরনো গাড়িগুলির পারমিট পুনর্নবীকরণ না-করাতে ৷